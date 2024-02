Ministerský ústav trvá na vyhazovu bývalého diplomata, který nahrává ruské propagandě

Ústav mezinárodních vztahů odmítá přijmout rozsudek, podle kterého byla výpověď seniornímu výzkumníkovi Petru Drulákovi neplatná. Tehdejší ředitel instituce ho v rámci organizačních změn propustil pro nadbytečnost. Ústav se proti verdiktu odvolal. Bývalý diplomat Drulák na sebe opakovaně upozornil výroky, které jsou v souladu s ruským vnímáním agrese režimu Vladimira Putina vůči Ukrajině.

"Důležitá je humanitární pomoc Ukrajině, mnohem kontroverznější jsou západní dodávky zbraní, které sice udržují Rusko ve válce a vyčerpávají ho, ale také vedou k destrukci Ukrajiny. Myslet si, že Rusko donutíme válku prohrát ekonomickými metodami a vojenskými dodávkami, to tak nefunguje," řekl Drulák v září 2022 pro Český rozhlas.

Ve stejném rozhovoru uvedl, že když skončí ruské dodávky plynu do Evropy, padne významná část chemického průmyslu a vytápění milionů domácností. Loni přitom Rusko dodalo do Evropy 28,3 miliardy kubíků plynu, o více než polovinu méně než roku 2022, a nic se nestalo. Evropa se z velké části od ruských zdrojů odstřihla.

Kvůli výrokům k mezinárodní a české zahraniční politice dostal Drulák od tehdejšího ředitele Ústavu mezinárodních studií Ondřeje Ditrycha dva vytýkací dopisy. Loni v lednu Druláka propustil, zrušil jeho místo. Uváděným důvodem byly úspory. Soud však po úspěšné Drulákově žalobě výpověď zneplatnil. Jak nyní ústav potvrdil, rozsudek napadl.

Soud po odvolání pokračuje

"Můžeme potvrdit pouze to, že ústav podal odvolání. Dále věc nemůžeme komentovat, jelikož pokračuje soud," sdělil Aktuálně.cz mluvčí ústavu Dominik Čech. Spis zůstává na Obvodním soudu pro Prahu 1, jenž rozhodoval v prvním stupni. Odvolání vyřídí nadřízený Městský soud v Praze. Zřizovatelem ústavu je ministerstvo zahraničí.

Nepravomocné zrušení výpovědi zatím pro Druláka nic nezměnilo. Jak redakci potvrdila jeho advokátka, jinak také senátorka, Jana Zwyrtek Hamplová, ústav bývalého diplomata zpět nepřijal. Pokud ale o neplatnosti výpovědi rozhodne odvolací soud, ústav ho bude muset znovu zaměstnat, nebo se s ním domluvit na jiné kompenzaci.

"S obsahem odvolání nesouhlasíme. Rozhodnutí soudu prvního stupně považujeme za správné. A to jak z pohledu právního, zejména podcenění procesní stránky výpovědi, tak obsahového, tedy chybně popsané výpovědní důvody a účelovost jednání, kterou považujeme za jednání v rozporu s dobrými mravy," sdělila redakci Hamplová.

Drulák působil ve výzkumné sekci ústavu, měl poloviční úvazek. S institucí začal spolupracovat v roce 1998, v letech 2004 až 2013 ji řídil. Za vlády Bohuslava Sobotky byl rok a čtvrt prvním náměstkem ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka (ČSSD). Mezi roky 2017 až 2019 sloužil coby velvyslanec v Paříži. Přednáší na Západočeské univerzitě v Plzni.

Soud: Drulák nebyl nadbytečný

"Je nepochybné, že stavu úvazků předpokládaného rozhodnutím o organizační změně mohla žalovaná (ústav) dosáhnout i bez toho, že by musela dát žalobci nebo jinému zaměstnanci výpověď pro nadbytečnost," zní klíčová pasáž rozsudku, jenž výpověď zrušil a který má redakce k dispozici.

Ředitel ve snaze šetřit rozhodl v Drulákově oddělení o zrušení 1,5 úvazku, týkalo se tří lidí včetně bývalého diplomata. Jenže soud upozornil, že instituce už požadované úspory dosáhla jinak. Nechala vypršet kontrakt na dobu určitou zaměstnanci s plným úvazkem, druhého s polovičním vypověděla kvůli nesplnění kvalifikace.

"Žalobce se nemohl stát právě a jenom v důsledku rozhodnutí o organizační změně nadbytečným, pokud byla v oddělení výzkumu zrušena tři pracovní místa dosahující 1,5 úvazku, a zároveň došlo v tomto oddělení ke snížení dvou pracovních míst dosahujících 1,5 úvazku," píše se v rozsudku. Výpovědi pro nadbytečnost neměly opodstatnění.

Soudkyně Petra Blažková se v rozsudku podrobně nezabývala možnou účelovostí výpovědi kvůli Drulákovým výrokům. Na její neplatnosti by to nic nezměnilo. "Sluší se však uvést, že žalobcem tvrzené omezení ve svobodě projevu nelze kvalifikovat jako diskriminační důvod (…), a nelze bez dalšího dovodit účelovost organizační změny," napsala.

"Trumpova výhra by byla pozitivní"

Drulák sice v případě ruské invaze na Ukrajinu označil režim Vladimira Putina za agresora, zároveň však v souladu s ruskou propagandou obviňuje Západ. Zejména Spojené státy podle něj odpovídají za pokračování války tím, že podporují Ukrajinu. Konflikt prý skončí, až Američané budou připraveni jednat s Ruskem o míru.

Také vyhlíží výhru Donalda Trumpa v letošních amerických prezidentských volbách. "Mělo by to pozitivní efekt. Vidíme lživou konstrukci o Ukrajině, lživou konstrukci o klimatu, o transatlantických vztazích. S příchodem Donalda Trumpa do Bílého domu budou tyto konstrukce zásadním způsobem poškozeny, proto bych to přivítal," řekl Drulák před týdnem.

Předloni se účastnil konference ultrakonzervativní iniciativy D.O.S.T. o vystoupení z Evropské unie. Hlavní řečníci mluvili o evropském projektu jako o totalitním. Podle svých slov tam Drulák členství Česka v unii obhajoval. Spolupracoval také s Marion Maréchalovou, francouzskou ultrapravicovou političkou, jejíž stranu spolufinancoval Putinův režim