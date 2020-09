Zájem o volby z auta pro lidi v karanténě byl malý, hlasování tak bylo plynulé

Pro lidi, kteří jsou v karanténě kvůli nemoci covid-19, se v 15:00 uzavřela místa, kde mohli přímo z auta volit do krajských a senátních voleb. Tzv. drive-in stanoviště byla otevřena od 7:00 v každém okrese a na dvou místech v Praze. Standardní volební místnosti se lidem otevřou v pátek a sobotu.

Volby z auta proběhly bez problémů a vzhledem k nižší účasti bylo hlasování plynulé. Volební účast oznámí ministerstvo vnitra ve čtvrtek dopoledne. Místa pro hlasování z auta byla ale dimenzována až na 16 000 voličů, kteří jsou aktuálně v Česku karanténě.

Kdo hlasování z auta nemohl využít a musí zůstat doma, může si do čtvrtečních 20:00 na svém krajském úřadě vyžádat speciální volební komisi s přenosnou schránkou. Pro tyto i ostatní voliče bude připraveno hlasování standardně v pátek od 14:00 do 22:00 a v sobotu od 8:00 do 14:00. Lidi v sociálních zařízeních, která byla kvůli koronaviru uzavřena, navštíví speciální volební komise ve čtvrtek nebo v pátek.

Případné druhé kolo senátních voleb bude v pátek 9. a v sobotu 10. října. Drive-in místa se v tom případě znovu otevřou ve středu 7. října.