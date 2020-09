Tisíce lidí v karanténě o volby nepřijdou. Na všechny se dostane, slibuje vnitro

Téměř 13 tisíc lidí mělo podle pátečních údajů ministerstva práce nařízenou karanténu, a nesmí tak vycházet z domu. Výjimkou budou příští týden volby do Senátu a krajských zastupitelstev, kdy se lidé v karanténě budou moct dostavit na speciální místa a odvolit. Ministerstvo vnitra i přes vysoký počet nakažených ujišťuje, že se dostane na každého.

S tím, jak skokově roste počet nakažených, se zvyšuje i počet lidí, kteří mají nařízenou karanténu či izolaci. K pátečnímu ránu se to podle ministerstva práce týkalo takřka 13 tisíc lidí. Přestože se tito lidé nemohou volně pohybovat, o své právo volit nepřijdou. Ministerstvo vnitra pro ně připravilo možnost odvolit z auta na určených místech nebo si objednat zvláštní volební komisi, která je navštíví v jejich bydlišti.

Při plánování tohoto způsobu volby však byly denní nárůsty počtu nakažených v Česku výrazně nižší než nyní. Ústřední krizový štáb proto tento týden ve spolupráci s krajskými úřady zdvojnásobil maximální kapacitu, kterou jsou schopná speciální místa odbavit. V takzvaných drive-inech, kde budou mít lidé možnost volit z auta, přibude ještě druhý pruh. Současně tak budou moct na jednotlivých místech volit lidé ze dvou aut zároveň.

Zdvojnásobí se také počet volebních komisí, které budou vyrážet za nakaženými do místa jejich bydliště, aby jim tam umožnili hlasovat. "Počet speciálních komisí jsme zvýšili ze 78 na 156. Celkově budeme moct oběma způsoby obsloužit až 16 tisíc voličů, kteří o to projeví zájem," řekl náměstek ministra vnitra Petr Mlsna.

V posledních dnech v Česku denně přibývá přes dva tisíce nakažených. Zatímco tento pátek bylo v karanténě skoro 13 tisíc lidí, minulý pátek jich bylo o více než dva tisíce méně. Pokud počet nakažených poroste i nadále, lze očekávat, že v době voleb bude v karanténě ještě více lidí než nyní. A možná se přiblíží hranici 16 tisíc lidí, tedy počtu, které maximálně mohou speciální volební komise obsloužit.

Ministerstvo vnitra je ale podle náměstka Mlsny přesvědčeno, že kapacity pro voliče v karanténě budou dostatečné. "Je třeba si uvědomit i to, že v Praze se vyjma třech senátních obvodů vůbec nevolí. To je zhruba o 1,3 milionů voličů méně. I s tím jsme kalkulovali," vysvětlil Mlsna s tím, že nastavení správné kapacity vnitro konzultovalo i s hygieniky.

Nelze ani očekávat, že o hlasování budou mít zájem všichni, kdo budou v karanténě. Krajské volby bývají zpravidla pro voliče méně atraktivní, před čtyřmi lety se k nim dostavilo 35 procent oprávněných voličů.

Lidé poslaní do karantény během voleb neodhlasují

Kdo určitě k volbám nebude smět dorazit, jsou lidé, kteří se o své nákaze dozví až během volebního pátku či soboty. Drive-in volební stanoviště budou otevřená pouze ve středu 30. září od 7 do 15 hodin, objednat si návštěvu zvláštní volební komise bude možné na svém krajském úřadu nejpozději do čtvrtečních 20 hodin. "Voliči, kteří se o své karanténě nebo izolaci dozví v průběhu pátku nebo soboty, volit nemohou, protože to není logistické možné zvládnout," řekl Mlsna.

Problém spočívá v tom, že by nebylo možné zajistit, aby daný člověk nevolil dvakrát. Lidé, kteří odvolí na drive-in stanovišti nebo si na krajském úřadu objednají návštěvu speciální volební komise, budou následně vyškrtnuti z volebního seznamu. Jenže to už v pátek nelze zajistit.

Možnost hlasovat na drive-in stanovištích však budou mít pouze lidé, kteří mají nařízenou karanténu či izolaci. "Musí to prokázat předložením rozhodnutí hygieny, potvrzením lékařem, eNeschopenkou, SMS zprávou či telefonátem od hygieniků. Bude stačit i zpráva z odběrového zařízení, že jeho test je pozitivní, protože to samo o sobě znamená, že by člověk měl být v izolaci," upřesnil Mlsna.

Lidé, kteří budou chtít volit tímto způsobem, mohou zamířit jen na stanoviště ve svém okrese. S sebou si musí vzít občanský průkaz, kterým na místě prokážou svou totožnost. Během samotné volby vůbec nevystoupí z auta. Předání občanského průkazu i samotná volba probíhají přes okénko. Drive-in stanoviště budou otevřená od 7 do 15 hodin. Náměstek Mlsna však uklidňuje, že pokud se bude tvořit na místě kolona aut, odvolit bude umožněno všem, kteří na místo dorazí do 15. hodiny.

Ten, kdo se nemůže dostavit na drive-in stanoviště, si může objednat návštěvu speciální volební komise. Ta dorazí k němu domů v pátek nebo v sobotu. Konkrétní čas si lidé vybrat nemohou. Jelikož však mají nařízenou karanténu, předpokládá se, že doma budou. Komise na voliče vyčkává maximálně 10 minut, pokud se nedostaví, platí, že hlasování odmítnul.

Volit bez roušky bude přestupek

Ti, kdo v době voleb nebudou v karanténě, budou volit standardním způsobem, přestože vzhledem k epidemii koronaviru se jistá opatření dodržovat budou. Do volební místnosti půjde vstupovat pouze v roušce a po dezinfikování rukou.

Náměstek Mlsna však upozorňuje, že při nedodržení těchto pravidel nelze lidem možnost volit odepřít. V případě nenasazení roušky se ale lidé vystavují hrozbě správního řízení.

"Kdo si ji odmítne vzít, se dopouští přestupku, a je pak povinností volební komise tuto skutečnost nahlásit hygieně, městské policii nebo obecnímu úřadu. Volič je navíc kvůli samotné volbě na místě přímo identifikován. Bude tam také sedět několik členů komise, kteří budou moct svědecky doložit, že roušku neměl," vysvětlil Mlsna.

