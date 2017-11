Teď začíná kampaň, tvrdí Horáček, který nahlásil svou kandidaturu a přinesl 86 tisíc podpisů

před 46 minutami

Uchazeč o Hrad Michal Horáček předal na ministerstvu vnitra petici s 86 tisíci podpisy občanů, kteří podpořili jeho kandidaturu na prezidenta. Horáčkovu kandidaturu oficiálně jako navrhující občan podala paralympionička Tereza Diepoldová.

Praha - K tomu, aby přinesl na ministerstvo vnitra všechny archy s podpisy pod svou kandidaturu na prezidenta, potřeboval Michal Horáček ve středu dopoledne několik pomocníků. Archy s více jak osmdesáti tisíci podpisů byly naskládané do několika desítek krabic, které bylo nutné dopravit po příkrých schodech přímo až do budovy úřadu.

"Děkuji, že jste přišli z různých míst naší země. Byla to obrovská akce, která potřebovala nadšení, a vy jste ho dali," oslovil Horáček před budovou vnitra nejdříve některé své podporovatele, kteří se podíleli na sběru podpisů.

Když mluvil, měl u svých nohou "hradbu" z krabic, v nichž bylo kolem 86 tisíc podpisů. Pro kandidaturu na prezidenta je potřeba minimálně 50 tisíc podpisů, Horáček jich ale nasbíral více mimo jiné proto, aby měl jistotu překročení hranice, pokud by některé podpisy z různorodých důvodů úředníci neuznali. Podle svých slov shromáždil celkově kolem 115 tisíc podpisů.

Michal Horáček patří mezi trojici nejvíce zmiňovaných kandidátů na prezidenta vedle nynějšího prezidenta Miloše Zemana a bývalého předsedy Akademie věd Jiřího Drahoše. Za hlavního favorita ale není považovaný, průzkumy veřejného mínění dávají zatím větší šance Zemanovi a Drahošovi. Když se Aktuálně.cz Horáčka zeptala, jak vidí své prezidentské šance vzhledem k dosavadní situaci, odpověděl, že skutečný prezidentský souboj začíná až nyní, kdy úředníci zaregistrují všechny kandidáty - poslední termín pro tuto registraci je 7. listopad.

"Teprve od této chvíle začíná skutečná kampaň, kdy dojde na debaty a my se budeme moci obrátit k důležitým otázkám," uvedl s tím, že svůj program bude obhajovat, vysvětlovat a dál rozvíjet. "Velmi se na debaty těším s nadějí, že se budou týkat skutečně podstatných věcí. Průzkumy, kdo si co myslel v září nebo říjnu, na tom vůbec nezáleží. Od toho nelze nic odvíjet, to je proroctví slepého mládence," tvrdil.