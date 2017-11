Nejsympatičtější prezidentský kandidát je Zeman. Drahoš boduje u vysokoškoláků, Horáček u žen

před 1 hodinou

Podle říjnového průzkumu STEM/MARK se prezidentských voleb chce zúčastnit 90 procent lidí. Necelá polovina respondentů si myslí, že volby vyhraje Miloš Zeman.

Praha - O prezidentské kandidáty pro volby v příštím roce se aktuálně zajímají čtyři pětiny oprávněných voličů. Vyplývá to z říjnového průzkumu agentury STEM/MARK. Proklamovaná volební účast se pohybuje kolem 90 procent a nadprůměrně vysoká, přes 80 procent, je také podpora přímé prezidentské volby.

Vyšší zájem o seznam kandidátů projevují senioři, Pražané a také pravicově smýšlející. "Je pravděpodobné, že tito lidé se chystají hledat mezi uchazeči alternativu k současným hlavním známým kandidátům," uvedli autoři průzkumu. Naopak méně se o seznam kandidátů zajímají mladí, zastánci politického středu a lidé s nižším vzděláním. Podle autorů je možné, že tito lidé mají o své budoucí volbě již nyní jasnou představu.

Mezi současné nejznámější kandidáty patří podle průzkumu současná hlava státu Miloš Zeman a textař a skladatel Michal Horáček. Více než polovina pak zná bývalého předsedu Akademie věd ČR Jiřího Drahoše a přibližně čtvrtina zaznamenala zájem bývalého šéfa mladoboleslavské automobilky Škoda Auto Vratislava Kulhánka či lékaře a aktivisty Marka Hilšera o prezidentské křeslo.

Podle necelé poloviny respondentů vyhraje prezidentské volby Zeman, necelá pětina si myslí, že vítězem bude Drahoš a podle zhruba desetiny Horáček. Čtvrtina lidí pak nedokázala odpovědět.

Nejsympatičtějším kandidátem je s 33 procenty Zeman, pětina sympatizuje s Jiřím Drahošem nebo Michalem Horáčkem. Sympatizanti současné hlavy státu jsou častěji lidé nad 60 let, s nižším vzděláním, podporovatelé přímé volby prezidenta a jeho vyšších pravomocí. Drahoš je populární u vysokoškolsky vzdělaných lidí a Pražanů, Michal Horáček zase častěji u žen a střední generace (30 až 60 let).

Z průzkumu také vyplývá, že ideálním prezidentem by měl být muž, kolem 40 až 65 let, diplomat, politik či ekonom. Češi preferují alespoň částečnou zkušenost s vrcholnou politikou, hlava státu by podle nich ale neměla mít přímou podporu některé ze silných politických stran. Prezidentem by měl být člověk, který má svůj vlastní názor a nenechá se příliš ovlivňovat. Měl by být zároveň morální autoritou, akceschopný, důstojný či reprezentativní a nezávislý. "Neopominutelný je i vzhled, protože to, jak prezident vypadá, připadá důležité více než třem čtvrtinám lidí," podotkli autoři průzkumu.

V otázce pravomocí prezidenta je česká společnost rozdělena na dva tábory. Polovina míní, že by měly být nadále zachovány ve stejné podobě jako doposud. Podle druhé, o něco slabší, by se pak měly posílit. Po posílení volají především sympatizanti Zemana, lidé s nižším vzděláním a zastánci politického středu či levice.

Průzkum agentury STEM/MARK se uskutečnil během října a zúčastnilo se ho 711 oprávněných voličů ve věku od 18 a více let.