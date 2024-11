Pracovala zároveň pro poslankyni ANO i ministra Bartoše. Nový šéf resortu ji vyhodil

Začátkem října nastoupil do čela ministerstva pro místní rozvoj Petr Kulhánek z hnutí STAN. Zatímco končícího karlovarského hejtmana čekala nová mise v celostátní politice, pro dlouholetou úřednici Ivanu Večeřovou jeho příchodem etapa na ministerstvu končí. Do června totiž byla zároveň asistentkou poslankyně Kláry Dostálové z ANO. Úřednice tvrdí, že svému vyhazovu z ministerstva nerozumí.

Večeřová působí na ministerstvu na plný úvazek přesně deset let. Pracovala tam také za Kláry Dostálové (ANO), která resort vedla v letech 2017 až 2021, i za jejího nástupce Ivana Bartoše z Pirátů. Až do letošního června přitom pracovala současně jako asistentka Dostálové, když ještě byla poslankyní. "Pracovala pro mě od roku 2021 do června 2024. Na starost měla poštu, podklady či komunikaci s klubem," potvrzuje Dostálová, která se v červnu stala europoslankyní.

Na ministerstvu Večeřová působí jako poradkyně pro přípravu materiálů pro vládu a parlament. "Na pozici vrchního ministerského rady v oddělení vládní a parlamentní agendy zajišťuje zejména koordinaci přípravy ministerských, sněmovních a senátních tisků a sleduje programy jednotlivých schůzí parlamentu a zajišťuje individuální jednání ministra s poslanci a senátory," popisuje mluvčí ministerstva Karolína Nová.

Petr Kulhánek přišel řídit ministerstvo pro místní rozvoj po Ivanu Bartošovi. Toho premiér Petr Fiala (ODS) odvolal tři dny potom, co Piráti propadli v krajských volbách. Oficiálně kvůli problémům při digitalizaci stavebního řízení, kterou měl Bartoš na starosti. Piráti v reakci na překvapivý krok odešli z vlády a resort následně připadl Starostům.

Večeřová si střet výkonu obou funkcí nepřipouští. Tvrdí, že neměla problém je časově zvládat. "Vzít paní Dostálové poštu na klubu a domluvit jí schůzku nebo předat informace regionální asistentce vás opravdu nezatíží. To byla veškerá moje činnost," říká pro Aktuálně.cz.

Tomu, proč musí od ledna na ministerstvu skončit, prý moc nerozumí. "Překvapilo mě to, ale pan ministr Kulhánek mi sám řekl, že je to jeho rozhodnutí, na kterém trvá. Moje agenda přechází na dva další lidi, nevím, proč mi tedy místo zrušili. Ministr byl v úřadě jen týden a udělal reorganizaci, aniž by se seznámil s mojí prací a s tím, zda jsem ji dělala dobře," popsala.

Odmítá, že by pro současné vedení mohlo být problematické její propojení s Dostálovou. "Za pana Bartoše s tím nikdo neměl problém. Bylo to s jeho souhlasem. Stáli jsme tam všichni tři - tedy Bartoš a bývalá ministryně - když jsem se ho ptala, zda mu nebude vadit, že jí budu brát poštu a sjednávat schůzky. Nic jiného v tom nikdy nebylo, mám čisté svědomí," zdůrazňuje Večeřová.

Bartoš: Věřím v profesionalitu úředníků

Bartoš o jejím působení u Dostálové věděl. "Slyšel jsem, že jí pomáhala vyřizovat e-maily a sněmovní agendu. Ale nevím o tom, že by byla její asistentkou. Nicméně věřím v profesionalitu úředníků. Řekl jsem jí, co od ní potřebuji, aby fungovalo," popisuje.

Ministerstvo pro místní rozvoj výpověď pro úřednici odůvodňuje tím, že se hledala v celém úřadu agenda, kde bude možné postrádat místo. "Zrušení služebního místa paní Večeřové je součástí návrhu na změnu systemizace, kterou bude schvalovat vláda a nabude účinnosti 1. ledna 2025. Následně bude resort postupovat v souladu se zákonem o státní službě, dotyčné bude hledáno jiné vhodné služební zařazení. Agenda od ledna bude nově vykonávána v rámci stávajícího odboru kabinetu ministra, aniž by bylo zřízeno nové místo," říká mluvčí Nová.

Až Večeřová skončí na ministerstvu, chce odejít do důchodu. Koncem listopadu ji nový ředitel odboru požádal, ať odevzdá předávací protokol. "To mě trošku zaskočilo, protože nemám v ruce ještě ani výpověď. Čekají totiž na novelu služebního zákona, která teď projde Senátem a musí ji podepsat prezident. Já byla pod služebním zákonem, teď agendu dávají pod zákoník práce," říká.

