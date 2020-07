Dokument V síti odhalí penisy predátorů. V nové verzi zůstanou zakryté jen obličeje

Od čtvrtka začnou kina po celé republice promítat třetí verzi dokumentu V síti. Po verzích určených divákům od 12 let a pak od 15 let přichází s novou jen pro dospělé. V ní zůstanou při explicitních scénách, při kterých predátoři před dětmi například masturbují, zakryté pouze jejich obličeje. Tvůrci chtějí divákům co nejvěrněji zprostředkovat zkušenosti a pocity dětí zneužívaných na internetu.

Děti na internetu jsou často terčem sexuálních predátorů, kteří po nich požadují sex přes webkameru, zasílají jim fotografie svého přirození nebo odkazy na pornografii. Ve verzi pro diváky starší 15 let však autoři dokumentu V síti tyto explicitní scény neukázali. Od čtvrtka se však v kinech objeví nová verze, která bude přístupná pouze pro dospělé. V ní zůstanou zakryté jen obličeje predátorů. Autoři dokumentu se k uvedení další verze filmu rozhodli na základě debaty se sexuology a diváky, kteří se ptali, proč explicitní scény zůstávají pro diváky zakryté, když jim často musí čelit náctileté děti. Prvotní myšlenka se přitom zrodila ještě před premiérou. Související Klusáka kvůli Sneekymu vyslýchali. Přinášíme celý příběh predátora z filmu V síti 0:22 "Necenzurovaná verze filmu se dostala do hry v době zkušebních projekcí, když jsme film dostříhávali. Část testovacího publika nás tehdy zaskočila výtkou, proč jsou explicitní výjevy rozrastrované. 'My to vidět nemůžeme a děti zneužívané na internetu ano?' ptali se. S distributorem jsme se tedy rozhodli, že necháme vytvořit i verzi bez ulomených hrotů," řekl Aktuálně.cz dokumentarista Vít Klusák. Novou verzi filmu podporuje i sexuolog Petr Weiss. "Každý, kdo se vědomě dopouští nebezpečných sexuálních aktivit na síti, musí vědět, že svým chováním ubližuje nevinným dětem. Tato verze filmu divákům velmi názorně zprostředkuje pocity těch, kteří jsou oběťmi tohoto chování. Proto ji vítám jako cenný příspěvek k prevenci sexuálního zneužívání dětí," řekl Weiss. Dokumentární film V síti ukazuje, čemu mohou děti čelit na internetu. Trojice dospělých dívek s dětskými rysy se v něm vydává za dvanáctileté dívky, přičemž záhy začnou čelit nevybíravému chování někdy i o desítky let starších mužů, které místy sklouzne až k vydírání. Jedním z nejhorších byl podle autorů dokumentu predátor pod přezdívkou Sneeky. Deník Aktuálně.cz před časem nabídl detailní popis jeho chování. Policie ho již obvinila. A není jediným. Policisté se zabývají i dalšími predátory z filmu, někteří už od soudu odešli s podmíněným trestem. Distributor uvádí, že film vidělo už více než 410 tisíc diváků. V dalších týdnech se bude promítat ve více než 170 kinech, přičemž necenzurovaná verze filmu má premiéru ve čtvrtek. Oficiální trailer filmu V síti 1:50 Zneužít dítě na internetu je tak snadné. Vychází oficiální trailer dokumentu V síti | Video: Aerofilms