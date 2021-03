Kvůli pomoci si berou dovolenou, obětují víkendy. Dobrovolníky najdeme v první linii

Portál chcipomoct.cz zaznamenává, třídí a propojuje dobrovolníky s žádostmi o pomoc v celém Česku. Své lidi vysílá nejčastěji do covidových oddělení nemocnic, do domovů pro seniory a nově i do očkovacích center. Dobrovolníkům zařizuje vše potřebné od kurzů ošetřovatelství po mobily a tablety na propojení pacientů s rodinami.