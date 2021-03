Chceme pomoci, říkají dobrovolníci Českého červeného kříže před cestou do nemocnic

Český červený kříž, který vyškolil v přípravných kurzech od loňského října přes tři tisíce dobrovolníků, posílá mnohé z nich na přímou pomoc do nemocnic. Tato pomoc je velmi očekávaná právě nyní, kdy jsou mnozí lékaři, sestry a další zdravotníci na pokraji svých sil. "Rodiče mě odmala vedli k tomu, abych pomáhala," řekla v pondělí Aktuálně.cz Míša, jedna z dobrovolnic, která vyjížděla pomoci.

Míša, stejně jako Patrik, Hynek či Linda prošli kurzem Základy moderního ošetřovatelství a byli připraveni kdykoliv na zavolání pomoci. To přišlo právě v minulých dnech.

"Od konce týdne dobrovolníky obvoláváme a snažíme se je dát dohromady tak, abychom mohli obsadit jednotlivé směny v nemocnicích," sdělil v pondělí Aktuálně.cz vedoucí Ústředního krizového týmu Českého červeného kříže Richard Smejkal a velmi si pochvaloval přístup dobrovolníků.

"Naplňuje nás optimismem, že kdykoliv jim zavoláme, tak reagují stejně vstřícně. Jako nyní. Během 48 hodin jsou schopni vzít batoh, petku s vodou, dostavit se na domluvené místo a vyjet do nemocnice," svěřil se Smejkal, který stál před ministerstvem zdravotnictví v Praze a postupně se vítal s dobrovolníky, kteří se hlásili jemu a Jaroslavě Markové, ředitelce oblastního spolku Českého červeného kříže v Praze 1.

Tady je první část videoukázky ⁦@Aktualnecz⁩ z dnešního odjezdu dobrovolníků Českého červeného kříže, kteří vyjeli pomáhat do nemocnic. Článek s videem a fotkami najdete na samotném webu ⁦@Aktualnecz⁩ pic.twitter.com/6jgWOwlNkZ — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) March 8, 2021

"Zájem lidí o naše kurzy je obrovský, ale školíme dál. Pokud má někdo zájem, budeme rádi, když se přihlásí. Skutečně, ať se lidé hlásí, využijeme jejich pomoc, počítáme s tím, že budeme pomáhat dlouhodobě," vysvětlovala Marková, která je sama dobrovolnicí od roku 1999. "Mám pocit, že to je moje poslání. Je to asi dáno od přírody, že chci pomáhat," říkala a vítala se s jednotlivými dobrovolníky. Ty čekají vždy tři dvanáctihodinové směny a následně výměna další skupinkou.

"Rád pomůžu pacientům a pracovníkům ve zdravotnictví. Mám teď v práci volno, takže jsem se dal na tuto dobrovolnou činnost," řekl Aktuálně.cz Jirka, který čekal s dalšími na nástup do hasičských aut, která je rozvážela po České republice. "Já jedu do Liberce, tak jsem zvědavý, jak bude vše probíhat," avizoval.

Mezitím už byl s dalšími dobrovolníky v přeplněné liberecké nemocnici velmi očekávaný. "Uvolní nám to trochu ruce. Personál, který může pracovat na intenzivních provozech, byl zaseknutý na standardních odděleních, a díky pomoci se nám tak uvolní pro intenzivní lůžka. Je to více než vítaná pomoc," přiznal ČTK mluvčí Krajské nemocnice Liberec Václav Řičář. V nemocnici bylo v pondělí ráno 213 pacientů s covidem, z toho 43 potřebovalo intenzivní a 142 akutní péči.

Na nástup a dobrovolnické směny v jedné z nemocnic čekala také Sabina, která nejela poprvé. "Přihlásila jsem se přes oficiální stránky Českého červeného kříže, absolvovala jsem kurz a už jsem pracovala na covidovém oddělení, takže už trochu vím, co můžu očekávat. Sama jsem nedávno prodělala koronavirus, tak jsme chtěla nastoupit co nejdříve po vyléčení, abych mohla s protilátkami v nemocnici fungovat," svěřila se Aktuálně.cz.

Tady je druhá část videoukázky ⁦@Aktualnecz⁩, mluvil jsem na ní s dobrovolníky Českého červeného kříže, kteří nastupují pomoci do nemocnic. Český červený kříž už vyškolil přes tři tisíce dobrovolníků, pokud chcete také pomoci, můžete se kdykoliv přihlásit. pic.twitter.com/HZawkIofgM — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) March 8, 2021

Mezi převážně mladými lidmi byla také téměř šedesátiletá paní Veronika, která se věnuje dobrovolnictví v různých činnostech. Mimo zdravotnictví zachraňuje s přáteli už skoro třicet let rozbořený kostel v Posázaví nebo se věnuje úpravě dětských hřišť. "A pokud jde o zdravotnictví, už dříve jsem pomáhala v hospici. Byla to skvělá zkušenost, takže chci pomáhat dál," uvedla před odjezdem do nemocnice.

Podle vedoucího Ústředního krizového týmu ČČK Richarda Smejkala se dobrovolníci naučili především základní dovednosti, aby mohli pomoci sestrám a dalšímu zdravotnickému personálu. "Dokážou zajistit péči o to, aby pacient na lůžku byl čistý, aby bylo čisté lůžko a celé okolí. Jsou schopni také případně pomoci s mobilitou pacienta nebo s tím, aby nebyl dehydratovaný. A v poslední době se ukazuje, že je důležité umět zachovat komunikaci s jednotlivými pacienty," vysvětloval Smejkal, než se šel s dobrovolníky loučit.

"Ať se vám daří. Ať vám služba uběhne. A ať se v pořádku vrátíte," vyprovázel na cestu dobrovolníky, než zavřel dveře hasičských dodávek.