Prahu opustil první ruský speciál s vyhoštěnými diplomaty, další odletí v pondělí

Při dopravní nehodě u Českého Brodu na Kolínsku v sobotu zemřel jeden muž, čtyři lidé jsou zranění, řekly policejní mluvčí Michaela Richterová a mluvčí středočeské záchranné služby Petra Homolová.

Vůz havaroval před 13:00, cestovali v něm mladí lidé kolem dvaceti let věku a jeden nezletilý, který se zranil lehce. Nehodu ani přes desítky minut trvající resuscitaci nepřežil řidič. "Přes veškerou snahu všech posádek na místě svým zraněním podlehl," uvedla Homolová.

Vrtulník přepravil do pražské nemocnice Vinohrady vážně zraněného muže s těžkým poraněním hlavy. "Pražská letecká záchranná služba přepravila velmi vážně zraněnou ženu napojenou na umělou plicní ventilaci do Ústřední vojenské nemocnice v pražských Střešovicích," dodala Homolová. Další ženu se středně těžkými zraněními převezla sanitka do kolínské nemocnice.

Příčinu a okolnosti nehody budou podle Richterové vyšetřovat kolínští kriminalisté.