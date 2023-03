Poslanci schválili změny stavebního zákona. Kritizovaný nový centrální úřad nevznikne

Výjimečný trest 22 let ve věznici se zvýšenou ostrahou a následné vyhoštění z Česka na dobu neurčitou vyměřil v pátek plzeňský krajský soud migrantovi z Afghánistánu Asmatu Širzádovi za pokus o dvojnásobnou vraždu a znásilnění. Podle rozsudku loni na Nový rok v Karlových Varech napadl a pobodal jednu ženu a pak druhou rdousil a pokusil se znásilnit. Obě ohrozil na životě. Cizinec u soudu vinu nepřiznal, tvrdil, že si kvůli opilosti nic nepamatuje. Když mu tlumočnice přetlumočila rozsudek, rozbrečel se. Rozsudek není pravomocný, Širzád se proti němu odvolal. Státní zástupkyně, která navrhovala 18 let vězení, se zatím nevyjádřila.

Cizinec podle předsedkyně senátu Heleny Przybylové pošlapal svým jednáním veškeré hodnoty, kvůli kterým do Evropy z Afghánistánu utekl - svobodu a bezpečnost. Jeho vysoce nebezpečné jednání, kdy s odstupem zhruba jedné hodiny byl schopen uskutečnit dva prakticky nejzávažnější činy, si zaslouží přísný trest, uvedla soudkyně.

Čtyřiadvacetiletý Afghánec žije několik let v Německu, kde žádá o azyl. Do Karlových Varů přijel oslavit poslední den roku 2021 a své narozeniny, které má 1. ledna. Na Nový rok časně ráno zaútočil zavíracím nožem na sedmatřicetiletou ženu, se kterou se předtím v restauraci domlouval na sexu. Žena ho ale nakonec odmítla. Širzád ji pak s odstupem času venku třikrát bodl do hrudníku a břicha, uvedla soudkyně. Poté napadl devatenáctiletou ženu, natlačil jí na plot a s nožem v ruce jí nutil k pohlavnímu styku. Při dechové zkoušce měl 1,23 promile alkoholu.