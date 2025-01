Konec "poslední hospody". Jímá nás hrůza, truchlí štamgasti z dejvické nádražky

Už to hrozilo několikrát. Nyní to ale vypadá, že takzvaná dejvická nádražka v blízké době opravdu zavře. Z legendárního podniku, který zdejší osazenstvo nazývá poslední klasickou hospodou v Praze, se má stát moderní restaurace. "Takových je všude spousta, ale nádražek ubývá," shodují se štamgasti. A dodávají, že přijdou o druhý domov. Někteří z nich sem chodí každý den už desítky let.

"Do naší hospůdky vedou jen tři schůdky," zpívá se ve známé písni, která vzdává poctu tradiční české hospodě. Do Restaurace Dejvické nádraží, které nikdo neřekne jinak než dejvická nádražka, sice vede schůdek jenom jeden, atmosféra je zde ale stejně příjemná, jako popisuje píseň Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka.

Návštěvníka to udeří do nosu jako pěst, hned jak otevře dveře. Jako by se přesunul o padesát let zpět. Vůně piva i stěn místnosti, kterou dříve téměř neustále vyplňoval cigaretový kouř. Hlasitý hovor a smích od stolů, které mají už desetiletí rezervované štamgasti. Nad televizí, na které běží přenos ženského tenisu, hrdě visí sparťanská trikolóra. Mnohé dekorace si různým způsobem střílí z komunistického režimu.

Rázný hospodský upozorňuje, že karty nebere, zatímco posunuje přes pult půllitr bleskově načepovaného Staropramenu. Je pondělí a stejně je tady plno. "Je to tady zkrátka klasika. Poslední taková hospoda v Praze," říká hrdě pan Jaroslav, zarostlý muž s dlouhými vlasy a štamgast, který sem chodí téměř každý den na pivo posledních patnáct let.

Takhle levno kousek od centra Prahy není snad nikde. Půllitr Staropramenu stojí 38 korun, plzeň padesát. Překvapí ale hlavně ceny tvrdého alkoholu. Třeba velký panák zelené stojí 28 korun, malý 13. "Levné a dobré pivo, poloha u nádraží, to je všechno super. Jenže už je konečná," dodává smutně Jaroslav.

Podobných hospod byla dříve plná Praha. Jenže v posledních letech jich ubývá. Nejdříve se tento trend spojoval se zákazem kouření, poté se zavedením elektronické evidence tržeb, ranou byly i zákazy během epidemie covidu a zdražování. O tom, jak mizí dříve oblíbené nonstopy, před rokem psalo Aktuálně.cz.

Dejvická nádražka se pro svou mimořádnou oblíbenost dosud držela. Minulý týden ale její návštěvníky zasáhla zpráva, že konec čeká v příštích měsících i ji. Upozornil na to server Zdopravy.cz. Provozovatel Martin Ullmann, který hospodu vede od 90. let, je dlouhodobě ve sporu s majitelem budovy, tedy Správou železnic.

Neshody začaly v roce 2018, kdy správa převzala budovu od Českých drah. A údajně Ullmannovi oznámila, že mu zvedne nájem o sto procent. To provozovatel odmítl a začal se soudit. Ani v jednom ze tří řízení ale neuspěl. Smlouva mu navíc vypršela už před dvěma lety, od té doby je v budově podle Správy železnic neoprávněně.

Možný konec hospody už před lety vyvolal nevoli mezi místními. Zastání našel podnik i u politiků, v minulosti nádražku během kampaně navštívil nynější prezident Petr Pavel i premiér Petr Fiala (ODS).

Třikrát vyšší nájem

Nyní to vypadá na definitivní konec. Správa železnic podepsala smlouvu s novým provozovatelem, v tendru zvítězila společnost Spojka Events. Ta stojí například za podnikem Foyer Café na pražském hlavním nádraží a bude platit třikrát vyšší nájem, než dosud odváděl Ullmann. Místo přestaví na moderní restauraci.

Nějakou dobu bude trvat, než k předání dojde. Ullmann se chce dál bránit a tvrdí, že podal vyšší nabídku než Spojka Events. Mezi štamgasty se ale šíří informace, že hospoda skončí v dubnu. "Tihle dobytkové to zk*rvěj. Podepsal jsem petici, ale k ničemu to není," míní Jaroslav.

"Vy jste jeho kamarád?" vstupuje náhle do rozhovoru senior se zeleným kloboučkem německého stylu, který před chvílí seděl s Jaroslavem u stolu štamgastů. Když se mu představí redaktor Aktuálně.cz, vytahuje z kapsy krabičku cigaret a pokyne prstem, aby ho následoval.

"Chodím sem dennodenně šedesát let," říká a o minutu později si zapaluje cigaretu na terase restaurace, která je přímo u kolejiště. Představuje se jako Petr Dudák. Je mu osmdesát, bydlí nedaleko a dříve pracoval jako klempíř.

"Je to poslední stará hospoda. Tehdy před lety sem chodili popeláři, uhlíři, prostě dejvický lidi. Tady naproti byly uhelné sklady. Tehdy se tady vařilo, měli teplé jídlo. Dneska už je to putyka," popisuje, co se v nádražce za léta změnilo.

Má to vibe, říkají mladí

Dejvická nádražka ale není jen typickou českou hospodou. Jde o místo, které generace Pražanů považují za kultovní. Podnik často navštěvovali nejen dělníci, ale i významné osobnosti undergroundu nebo pankáči.

Nádražka tak žije svou vlastní kulturou spojenou se značnou recesí. Nezasvěcené překvapí třeba hned několik obrázků a nápisů odkazujících na osobu normalizačního televizního hlasatele Miloše Frýby. Ten je pro místní štamgasty ikonickou osobností, minulý víkend proběhl už 25. ročník punkového festivalu Frýbestr, který jej oslavuje.

"Má to tady svůj genius loci. Jsou tady undergroundové koncerty, chodí sem docela zajímaví lidi, třeba Pepa Janíček z Plastic People of the Universe nebo sochař Franta Skála. A mě jímá hrůza, že to tady někdo 'zkulturní' a 'zhezčí'," říká osmašedesátiletý Petr Malina, který si sem skočil na svá dvě odpolední piva. "Rád si tady tak sedím a koukám na vlaky. Jak mi ujíždí jeden za druhým," směje se důchodce z Veleslavína.

Upozorňuje ale, že se osazenstvo za poslední roky obměnilo. "Dneska je to turistická atrakce. Všiml jsem si, že sem jezdí lidi z celých Čech na prohlídku poslední hospody, která ještě je. Dokonce si to tady fotí," říká. "Taky je tu hodně mladých. Každý pátek to tady mají zarezervované. Bývá to bordel, řádí tady jak černý ruky," dodává Malina.

A má pravdu. Většina hostů je sice v jeho věku, nejméně třetinu stolů ale obsazují mladí. Třeba studenti Českého vysokého učení technického Ondra a Honza. Když se narodili, pan Dudák už do nádražky chodil skoro čtyřicet let. "S kamarády sem chodíme pravidelně. Dneska jsme se spíš přišli rozloučit. Kdo ví, kdy to zavřou," říká Honza. "Má to tady vibe (atmosféru, pozn. red.)," souhlasí Ondra.

To si myslí i mladá Anna, která sedí s kamarády u stolu v rohu místnosti. "Má to tady svého ducha, historii. Ostatní hospody v Dejvicích už jsou takové posh (luxusní, snobské, pozn. red.)," míní.

Přibude jídlo i minipivovary

Úzkého vztahu místních k hospodě si je vědom i Andrej Zaitsev, běloruský podnikatel, který vede firmu Spojka Events. Podle svých slov chce k záležitosti přistupovat "velmi citlivě".

"Máme tím na mysli nejen úpravy interiéru, ale i samotného gastro konceptu. Bude se jednat o pivní koncept, založený na poctivém a tradičním přístupu k čepování piva," říká pro Aktuálně.cz. Na čepu mají být produkty menších pivovarů, nabídku chce doplnit o koktejly a hlavně jídlo, které nyní v nádražce chybí.

"Nezní to špatně. Ale takových restaurací je milion. Nebude to už na dvě rychlá piva, než jede vlak," říká Zdeněk Janda, hned ale pokládá půllitr na stolek a spěchá na peron směr Kladno. "Jo jo, bude to v každém případě velká škoda," souhlasí Petr Dudák a típá dokouřenou cigaretu. Oči se mu lesknou. Ví, že příliš mnoho jich už v popelníku nepřibude.

