Czechia se po dvou letech příliš neujala. Kratší název ignorují úřady i sportovci, Prazdroj to vzdal

Už dva roky se Česká republika jmenuje oficiálně i Czechia. Krátký název se ale příliš neujal.

Praha - Když vedení Českého hokeje na konci června představilo nové dresy národního týmu, vyvolalo to vlnu kritiky. Většinou mířila na logo se lví hlavou, případně chybějící státní znak, méně už na nápis, který budou mít hokejisti na břiše: Czech Republic. Národní tým tak nebude ani v nejbližší budoucnosti reprezentovat pod značkou Czechia.

Kratší anglický název byl už v červenci 2016 zaevidován u Organizace spojených národů (OSN) a tuzemské ministerstvo zahraničí tehdy vydalo doporučení, aby se nově uznaný tvar používal v podstatě ve všech případech, kromě textů oficiálních vládních dokumentů, mezinárodních smluv a mimo setkání nejvyšších státních představitelů. Sportovním dresům a vybavení je v doporučení věnován samostatný oddíl.

S dvouletým odstupem se zdá, že nejen sportovní organizace, ale i instituce státní správy - včetně samotného ministerstva zahraničí - tato doporučení ignorují. Čeští velvyslanci vystupují nejednotně, přestože dostali instrukce krátký název využívat v co nejvyšší míře. Nikdo jim to ale nenařídil, upozorňuje mluvčí resortu Michaela Lagronová.

Česká diplomacie navzdory urgencím aktivistů z Občanské iniciativy Česko/Czechia také zatím neprosadila, aby se nový oficiální název objevil v jazykové příručce pro instituce Evropské unie (EU). V té se tak nadále chybně uvádí, že kratší verze dvouslovného Czech Republic neexistuje, a to navzdory tomu, že jiný dokument - určený výhradně pro potřeby Evropské komise - už na druhou variantu upozorňuje.

Petr Pavlínek, jeden z členů iniciativy a geograf z Univerzity Karlovy, v únoru kontaktoval přímo ministerstvo zahraničí, kde mu přislíbili záznam v databázích EU opravit. Dosud se tak nestalo, ačkoliv úřad už podle červencového vyjádření tiskové mluvčí o změnu prostřednictvím stálého zastoupení v Bruselu zažádal.

Několik e-mailů o Czechii si s dalším členem iniciativy Zdeňkem Kukalem vyměnil také premiér (tehdy v demisi) Andrej Babiš. Předseda vlády Kukalovi mimo jiné odpověděl, že dvouslovný název státu je až příliš zažitý. Některé pasáže premiérových odpovědí se přitom doslova shodují se stanoviskem, které Aktuálně.cz poskytla agentura CzechTourism. Tato státní příspěvková organizace má na starosti propagaci České republiky u turistů.

Premiér i tisková mluvčí CzechTourismu Renata Kasalová zmiňují existenci značky Česko země příběhů (Czech Republic Land of Stories) jako jeden z důvodů, proč Czechia na materiálech pro turisty alespoň prozatím chybí. Značku, která v anglické verzi využívá dvouslovný název (na rozdíl od české verze, která si vystačí s Českem), se stát zavázal používat až do roku 2020. Její propagace, částečně hrazená z evropských peněz, už stála více než 1,8 miliardy korun.

Czechia se příliš neujala ani v oficiální komunikaci velkých firem, jejichž jméno je s Českem spojené. Zatímco Škoda Auto ji nepoužívá v podstatě vůbec, Plzeňský Prazdroj od ní upustil po krátkém experimentu. "Vloni jsme na etiketě limitované edice Pilsner Urquell vyzkoušeli nápis Brewed in Czechia," vysvětluje tisková mluvčí Prazdroje Jitka Němečková. "Češi mají ale radši gramaticky nesprávné Brewed in Czech (uvařeno v českém, pozn. red.)," vysvětluje Němečková, proč se firma nakonec vrátila k původní variantě.

Podle studie, na kterou CzechTourism odkazuje, preferuje kratší název jen necelá třetina oslovených cizinců a Czechia se neobjevuje ani v komunikaci dalších mezinárodních organizací. Severoatlantická aliance pracuje výhradně s dvouslovným Czech Republic a na webových stránkách Rady Evropy je pod heslem Czechia možné najít jen velmi málo odkazů.

Naopak vlády Velké Británie, Spojených států i Německa krátkou verzi na svých stránkách zmiňují. Krátkou formu najdeme ve všech jazykových mutacích Google Maps a používá ji ve svých sděleních Wikipedie.

Se značkou Czechia aktivně pracuje také Prague City Tourism, agentura pro turismus v hlavním městě. "Převzali jsme ji v podstatě hned, jak ministerstvo vydalo příslušné doporučení, a od té doby se jí držíme," říká mluvčí organizace Barbora Hrubá.

Změně názvu by se nebránil ani v úvodu zmiňovaný Český hokej. Mluvčí organizace Zdeněk Zikmund ale považuje za problém, že nikdy nepřišlo rozhodnutí, aby pod značkou Czechia startovali všichni čeští sportovci. "Mělo by to prosazovat ministerstvo a vláda, nebo by se měly alespoň dohodnout hlavní sportovní svazy, tedy Český olympijský výbor a Česká unie sportu," obhajuje hokejové dresy bez Czechie Zikmund.

Členové Občanské iniciativy se obávají, že pokud se název nezačne plošně používat co nejdříve, povede to k dalšímu "hanobení" názvu státu, což se podle nich děje právě třeba u plzeňského piva. Český hokej ale verzi s velkým "Czech" a menším "Republic" za problém nepovažuje. "Vezměte si, jak vypadaly dresy ze zlatého Nagana. Ty na sobě Republic neměly vůbec a dneska patří k nejžádanějším. Jsou to výsledky hokejistů, které rozhodují, ne nápis," myslí si mluvčí Zikmund.

Český olympijský výbor v odpovědi na dotaz Aktuálně.cz, zda změnu značky zvažuje, odkazuje na průzkum mezi sportovními svazy, ze kterého vyplynulo, že bez utopení nákladů již vynaložených na reprezentační oblečení a vybavení by to šlo až v roce 2022. "Musíme proto postupovat ve shodě se sportovními svazy a ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy," říká tiskový mluvčí olympioniků Tibor Alföldi.

Pokud budou ale sportovci se změnou čekat na povel z ministerstva, nejspíš se nových dresů s názvem Czechia nedočkají. Resort školství totiž jakékoliv direktivní rozhodnutí neplánuje a hovoří jen velmi obecně o možnostech jednání, jak by se čeští sportovci měli do budoucna označovat.

