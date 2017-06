Název Czechia se začíná ujímat, podpořil ho i šéf České unie sportu Jansta

AKTUALIZOVÁNO před 2 minutami

Jednoslovný anglický název pro Česko se ve světě začíná velmi dobře prosazovat. Jméno Czechia již používají například Google mapy, databáze států OSN či některé zahraniční učebnice a atlasy. Nyní jej podpořil i šéf České unie Sportu Miroslav Jansta, přestože byl původně odpůrcem Czechie. Uznal, že jednoslovný název je pro propagaci země vhodnější. O přepsání názvu na dresech českých sportovců v dohledné ale neuvažuje. "Stojí to peníze a dresy jsou vyrobené. Ekonomika teď na to není. Dlouhodobě to ale stojí za podporu," řekl.

Praha - Jednoslovná anglická verze krátkého jména naší země Česko, tedy Czechia, má podle podporovatelů vyhráno. Podle řady expertů, kteří se včera sešli na semináři na Přírodovědecké fakultě Karlovy univerzity, se zeměpisný název státu během necelého roku velmi dobře prosadil.

Zlomem byl loňský duben, kdy používání Czechie doporučili čeští nejvyšší ústavní činitelé. Dalším klíčovým datem byl červenec 2016, kdy se Czechia objevila v oficiálních databázích jmen států OSN. Na akci přišel jednoslovný anglický název podpořit i šéf České unie sportu a vlivný sociální demokrat Miroslav Jansta.

"Jméno Czechia si postupně razí cestu do anglicky psaných učebnic v zahraničí, renomovaných atlasů, Google Maps, mezinárodních standardů či vládních databází, jako je CIA World Factbook nebo databáze jmen států Ministerstva zahraničních věcí USA," řekl profesor Petr Pavlínek z Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity.

Například Google maps začaly používat jméno Czechia místo Czech Republic 19. ledna 2017. "Není už ani otázka, jestli se Czechia prosadí, to bylo vyřešeno už v roce 1993, kdy bylo uzákoněno Názvoslovnou komisí Českého úřadu zeměměřického a katastrálního krátké zeměpisné jméno Česko. Bez takové kodifikace na národní úrovni by OSN nikdy Czechii do svých seznamů nezanesla," uvedl Pavlínek.

Přítomnost šéfa České unie sportu a basketbalové federace, vlivného právníka Miroslava Jansty, který vystoupil v diskuzi, jako by mu dávala za pravdu. "Změnil jsem názor, dřív jsem byl pro Czech Republic ale nechal jsem se přesvědčit, že kratší nepolitický název, navíc geografický i historický, je pro sportovní i jinou prezentaci země vhodnější," řekl.

Na brzký přechod sportovců k názvu Czechia na dresech to ale Jansta nevidí. "Stojí to peníze a dresy jsou vyrobené. Ekonomika teď na to není. Dlouhodobě to ale stojí za podporu," řekl muž, kterého nedávno vyslýchala policie v souvislosti s vyšetřováním kauzy sportovních dotací na ministerstvu mládeže, školství a tělovýchovy.

Používání Czechie přišla na konferenci podpořit i zástupkyně ministerstva zahraničí. "Sami jsme za rok podnikli řadu úspěšných akcí, abychom název šířili. Oslovili jsme například všechny české ambasády, rozesílali dopisy různým organizacím, registrovali značku czechia.eu, diskutovali o krátkém jméně s Českým olympijským svazem, natočili videoklip," připomněla ředitelka odboru veřejné diplomacie Kristina Larischová.

Potřeba krátkého anglického jména země se podle ní výrazně ukáže v příštím roce, kdy si Česko bude připomínat 100 let vzniku Československa a 50 let od okupace v roce 1968. "Česká republika přece v těch letech neexistovala, zato Česko, potažmo Czechia, ano," uvedla.

Silný argument přednesl profesor Jiří Mikeš z Vysoké školy ekonomické v Praze. Ve světě byznysu jsou podle něho i země značkou. A i ty potřebují být snadno zapamatovatelné a v povědomí. "O Czechoslovakii byznysmeni říkají: ,To byla značka, Czech Republic neznáme. Přitom z hlediska reklamy a prezentace je krátký název Czechia jednoznačně lepší, stačí si spočítat písmena. Doporučuje nám ho řada světových reklamních expertů."