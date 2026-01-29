Čtvrteční sněžení předznamená chladný víkend v Česku

V Česku se na víkend ochladí, mrznout bude i přes den, zejména na východě území. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od minus čtyř do plus jednoho stupně Celsia. Ojediněle se může objevit i slabé sněžení. Vyplývá to z týdenní předpovědi počasí Českého hydrometeorologického ústavu.
„Dnešek bude téměř na celém území doprovázet sněžení, na jihovýchodě a jihu Moravy budou srážky ráno a dopoledne dešťové. Na většině území se bude postupně tvořit sněhová pokrývka,“ uvedli meteorologové na síti X o čtvrteční předpovědi. V souvislosti se sněžením lze podle nich očekávat komplikace v dopravě, a to nejen v jižní polovině Čech a na západě Moravy, kde je v platnosti výstraha. Teploty budou po celý den zůstávat v blízkosti nuly.
Počasí ve čtvrtek komplikuje dopravu také v Plzeňském a Středočeském kraji. V Plzeňském kraji se stalo několik nehod, problémy mají zejména nákladní auta a autobusy, místy zůstávají ujeté koleje ve sněhu a na některých neudržovaných úsecích hrozí ledovka. Ve Středočeském kraji sněžení způsobilo omezení provozu některých spojů Pražské integrované dopravy, uzavřená je silnice 27 na Rakovnicku kvůli vyprošťování havarované cisterny a policie zde zavedla objízdné trasy.
V pátek bude převažovat velká oblačnost, na jihozápadě Čech se přechodně může objevit i polojasná obloha. V severovýchodní polovině území se místy vyskytne slabé občasné sněžení, jinde podle meteorologů jen výjimečně. „Po ranních teplotách kolem minus dvou stupňů Celsia, vystoupí přes den teploty na minus jeden až tři stupně Celsia,“ uvedl Český hydrometeorologický ústav.
O víkendu bude oblačno až zataženo, v neděli postupně zejména na severovýchodě místy polojasno. V sobotu se nejvyšší denní teploty budou pohybovat od minus čtyř do plus jednoho stupně Celsia a v neděli od minus tří do plus jednoho stupně Celsia, na Moravě a ve Slezsku většinou kolem minus čtyř stupňů. V následujícím týdnu se pak začne postupně oteplovat.
Švýcarsko chce kvůli zhoršené bezpečnostní situaci ve světě investovat do obrany dodatečných 31 miliard švýcarských franků (820 miliard Kč). Dnes to v prohlášení oznámila švýcarská vláda s tím, že kvůli vyšším výdajům do armády zvýší od roku 2028 na deset let daň z přidané hodnoty o 0,8 procentního bodu.
Petr Macinka se rozhodl odhodit rukavice a jde s prezidentem republiky do ostrého čelního střetu, komentuje kauzu SMS zpráv ministra zahraničí prezidentovu poradci Petru Kolářovi ředitel Diplomatické akademie Cyril Svoboda. Domnívá se, že od šéfa Motoristů šlo o jasný záměr s cílem dát sporu velkou publicitu.
Opoziční strany chtějí svolat mimořádnou schůzi Sněmovny k vyslovení nedůvěry vládě kvůli textovým zprávám ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) pro prezidenta Petra Pavla. Na tiskové konferenci to ve středu oznámili zástupci všech pěti opozičních stran.
Trenér Jindřich Trpišovský neskrýval po debaklu 1:4 v Limassolu od Pafosu zklamání. Fotbalisté Slavie během celé ligové fáze Ligy mistrů nezvítězili a neukončili letité čekání klubu na výhru v hlavní části prestižní soutěže.
Spekulace se naplnily, Ondřej Palát zažil v hokejové NHL svou první výměnu. Ale zatímco New Jersey slyší za zbavení se 34letého českého útočníka chválu, na newyorské Islanders, kteří stáli na druhé straně dohody, dopadají i zásadní výtky. Premiéru v novém dresu však zvládl Palát výtečně.