Neprodleně začněte očkovat čtvrtou dávkou, vyzvala EU. Česko hodlá měsíc vyčkávat

Kvůli rostoucím případům koronaviru vybídla eurokomisařka pro zdraví členské státy, které dosud ještě neočkují čtvrtou dávkou, ať tak neprodleně učiní. Česko však další přeočkování plánuje až od poloviny srpna tak, aby vakcíny co nejlépe fungovaly v období, kdy ministerstvo očekává další vlnu epidemie. Podle vakcinologa Daniela Dražana ale není na co čekat a očkovat by se mělo začít hned.

Zatímco v Německu obdrželo čtvrtou dávku očkování proti koronaviru sedm procent populace, a v Nizozemsku dokonce třináct procent, Česko má v plánu očkovat takzvanou druhou posilující dávkou až od poloviny srpna. Tento týden navíc Evropská léková agentura a Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí upravily své stanovisko a nově čtvrtou dávku vakcíny doporučují lidem starším 60 let. Předtím ho doporučovaly jen starším 80 let.

"Vyzývám členské státy, aby neprodleně zavedly druhé posilující očkování pro všechny osoby starší 60 let a všechny zranitelné osoby," sdělila eurokomisařka pro zdraví Stella Kyriakidesová. "Vyzývám všechny, kteří mají nárok na očkování, aby se očkovat nechali," dodala.

Češi však zatím tuto možnost nemají. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) před časem prohlásil, že ideální doba pro posilující dávku teprve přijde. "Pokud rizikové období trvá od konce října do února, tak je potřeba, aby rizikové skupiny byly naočkované někdy od konce srpna do poloviny října," řekl Válek.

Apel evropské komisařky ani rostoucí počet nových případů koronaviru na postoji českého ministerstva nic nezměnily. "Abychom využili maximální efektivitu čtvrtých dávek, směřujeme maximální kapacitu očkování na srpen, září a říjen," řekl náměstek ministerstva zdravotnictví Josef Pavlovic (Piráti) s tím, že půjde o přípravu na podzimní vlnu epidemie.

Jedinou změnou podle něj může být to, že ministerstvo po vzoru evropských institucí další dávku vakcíny doporučuje lidem starším 60 let. Dosud se počítalo, že se bude týkat především starších 80 let a lidí nad 65 let s chronickými nemocemi. Ministerstvo chce však vyčkat na doporučení, které vydá Státní úřad pro kontrolu léčiv. "Jakmile tak učiní, tak toto doporučení promítneme i do české očkovací strategie," vysvětlil Pavlovic.

České specifikum

Daniel Dražan z České vakcinologické společnosti tento postup kritizuje. Nerozumí, proč se s podáváním čtvrté dávky začne až v polovině srpna. "Společné vyjádření evropských agentur zní dost jasně. Nevím, proč bychom měli mít nějaké české specifikum," řekl Dražan.

Podle něj se Česko nachází na začátku dalšího nárůstu nakažených a vakcíny stále účinně brání před těžkým průběhem onemocnění covid-19 a úmrtím. Proto se domnívá, že by se druhá posilující dávka vakcíny proti koronaviru měla podávat co nejdříve. "Jakékoliv oddalování očkování znamená zbytečné riziko komplikací covidu," vysvětlil.

Dražan apeluje na to, aby se co nejdříve nechali naočkovat všichni, kteří ještě nemají tři dávky. Lidé nad 60 let by podle něj měli dostat čtvrtou dávku, pokud jim od poslední vakcíny uplynuly více než čtyři měsíce. "A samozřejmě velmi důležité je očkování pro lidi se závažnými poruchami imunity," dodal vakcinolog.

Očekává se letní vlna epidemie

Evropské instituce své urgentní rozhodnutí vydaly v době, kdy roste počet nových případů koronaviru. Denní přírůstky nakažených se v Evropě během června ztrojnásobily. Nejvyšší čísla vykazují Portugalsko, Francie, Německo nebo Rakousko. Světová zdravotnická organizace na konci června oznámila, že v Evropě očekává přes léto vysoké počty nakažených.

Počty infikovaných rostou od začátku června také v Česku. V pondělí přibylo poprvé od dubna více než dva tisíce potvrzených případů. Nejvíce se šíří nové subvarianty omikronu, které jsou podle odborníků nakažlivější a lépe odolávají imunitě po očkování nebo prodělání nemoci. Přesto očkování stále poskytuje výraznou ochranu před těžkým průběhem nemoci nebo úmrtím.

V Česku je proti koronaviru naočkováno zhruba 6,9 milionu lidí, tedy zhruba 64 procent obyvatel. Mezi lidmi staršími 65 let, které odborníci považují za rizikovou skupinu, je proočkovanost přibližně 90procentní.

První posilovací dávku začali zdravotníci podávat v září loňského roku a nejvíce se třetí dávkou očkovalo na přelomu roku. Posilující dávku má necelých 40 procent Čechů, tedy zhruba 4,2 milionu lidí.