"Abychom žili do sta." Čtvrtá dávka láká hlavně seniory, kvůli dovolené chodí i mladí

Češi si mohou od pondělka nechat dát už čtvrtou dávku vakcíny proti koronaviru. Zatímco v Praze se tvořily několikametrové fronty, v ostatních částech republiky takový zájem očkovací centra nezaznamenala. Ve Fakultní nemocnici Motol pro druhou posilující dávku nejčastěji dorazili senioři, dostavili se však i mladší.

Ještě hodinu před uzavřením očkovacího centra v pražském Motole se tvořila v atriu nemocnice několikametrová fronta lidí, kteří si přišli pro očkování proti koronaviru. Velká část z nich přitom už v sobě tři dávky vakcíny má. "V pondělí bylo v našem zařízení naočkováno 180 osob," říká mluvčí nemocnice Pavlína Danková.

Zájem pacientů neklesl ani v úterý. "Dnes jsme už během dopoledne vydali 130 čekacích čísel. Očekáváme, že zájem bude podobný jako včera," dodává mluvčí.

Mezi zájemci o posilovací dávku, kteří se řadí do fronty, stojí především důchodci. "Nechávám se očkovat, abych měla co největší ochranu proti covidu," vysvětluje jedna z žen důchodového věku. Česká vakcinologická společnost před časem doporučila přeočkování již čtvrtou dávkou vakcíny všem lidem starším 60 let. Právě u nich je riziko těžkého průběhu onemocnění nejvyšší.

"Máme už tři dávky, tak proč bychom si nedaly i čtvrtou? Chceme tu být do stovky," říká pobaveně skupinka tří seniorek. Ačkoliv lidé důchodového věku ve frontě převažují, ani zdaleka v ní nejsou pouze oni.

V řadě nechybí ani mladší lidi, kteří tvrdí, že se přišli nechat naočkovat preventivně předtím, než vyrazí do zahraničí. "Jedu na dovolenou a nevím, jestli se kvůli covidu znovu neuzavřou hranice," říká jedna z čekajících v obavě, že některé státy budou pro příjezd do země požadovat očkování čtvrtou dávkou.

Tu v Česku může dostat kdokoliv starší 18 let, pokud od předchozího očkování proti koronaviru uplynuly více než čtyři měsíce. Očkovat se lze nechat u svého praktického lékaře, případně na některém z očkovacích míst, která zatím nevyžadují registraci předem. Například v Praze takových míst funguje dvanáct.

Podle údajů ministerstva zdravotnictví si v pondělí a v úterý přišlo pro čtvrtou dávku dohromady více než 4500 lidí, více než 2 tisíce jich přitom zdravotníci podali v Praze.

Vyšší zájem o očkování kromě Prahy zaznamenaly i ve Fakultní nemocnici Brno. "V pondělí ráno po otevření očkovacího centra bylo v čekárně přibližně deset lidí, což nebývá obvyklé," popisuje mluvčí nemocnice Veronika Plachá. V ostatních regionech ale takový zájem o další dávku vakcíny není. V Ostravě první den dorazilo jen několik jedinců, podobná situace byla i v Olomouci.

Zdraví lidé pod 50 let mohou s očkováním počkat, říká vakcinolog

Vakcinolog Daniel Dražan by posilující dávku doporučil kromě lidí starších 60 let také všem s chronickými onemocněními a těm, kteří se s nemocí mohou setkat častěji kvůli svému povolání, jako jsou například zdravotníci. "Ostatní mohou s očkováním počkat, pokud mají za sebou již tři dávky a jsou to zdraví lidé pod 50 let," vysvětluje Dražan.

Ministerstvo zdravotnictví vyzývá lidi k očkování čtvrtou dávkou ještě před začátkem podzimu, kdy se očekává nárůst počtu nakažených. Během podzimu by zároveň měly být v Česku dostupné nové vakcíny, které by měly být účinnější proti novým mutacím.

Lidem čekajícím před očkovacím centrem motolské nemocnice však starší vakcíny nevadí. "Vím, že během dvou měsíců bude spíš potřeba nová verze vakcíny. Předpokládám tedy, že za dalších pět měsíců prostě půjdu znovu," vysvětluje asi pětačtyřicetiletý muž.

Vakcinolog Dražan upozorňuje, že i tak má smysl se těmito vakcínami nechat očkovat. "Tyto vakcíny proti současným variantám fungují méně než proti předchozím, ale stále chrání velmi dobře před těžkým průběhem onemocnění a hospitalizací," vysvětluje Dražan.

Očkování čtvrtou dávkou se v Česku rozbíhá v situaci, kdy počty případů nákazy covidem už několik týdnů rostou. Důvodem jsou nakažlivější submutace BA.4 a BA.5 koronavirové varianty omikron. Ke konci minulého týdne byly v nemocnicích podle dat ministerstva zdravotnictví čtyři stovky lidí s covidem a ve vážném stavu bylo zhruba deset pacientů.