Šedesátníci by neměli se čtvrtou dávkou otálet. Mladší mohou počkat, říká vakcinolog

Čtvrtou dávkou očkování proti onemocnění covid-19 by se měli co nejdříve nechat naočkovat lidé starší 60 let a lidé s poruchami imunity. Mladší lidé mohou se čtvrtou dávkou počat, až bude k dispozici nová vakcína. I původní látka však chrání velmi dobře před těžkým průběhem onemocnění a hospitalizací, říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz pediatr a vakcinolog Daniel Dražan.

Česká vakcinologická společnost doporučuje čtvrtou dávku především lidem nad 60 let. Mají se očkovat i mladší?

Lze předpokládat, že očkování bude účinné a bezpečné i pro mladší lidi, ale zatím k tomu není k dispozici dostatek dat a pro mladší zdravé lidi očkované již třemi dávkami vakcíny je riziko těžkého průběhu covidu minimální. Doporučení pro lidi ve věku 60+ je zcela jasné. Lidé se závažnými poruchami imunity už mají nyní dostat pátou dávku, a pokud jich dostali méně, měli by se doočkovat co nejdříve, pokud jim již uplynul patřičný interval od předchozí dávky.

Pak tu máme určité části populace, u kterých je riziko o něco menší, a pokud jsou očkované třemi dávkami, potřeba čtvrté dávky u nich není tak jednoznačná, ale určitě není chyba si ji dát. Pro tyto lidi se jednotlivá doporučení v různých zemí liší. Jedná se například o osoby ve věku 50 až 59 let, mladší lidi s různými chronickými onemocněními nebo lidi se zvýšeným rizikem expozice, například zdravotníci. A pak je velká skupina lidí, kteří s očkováním nemusí spěchat, pokud už mají za sebou tři dávky, a to jsou zdraví lidé pod 50 let.

Je vhodné nechat se očkovat čtvrtou dávkou, i když člověk prodělal v nedávné době covid? Jak dlouho po prodělání této nemoci je dobré nechat se očkovat?

Osoby v nízkém riziku mohou s očkováním počkat tři měsíce po covidu. Lidé s vysokým rizikem se mohou očkovat kdykoli, čekat déle než jeden až dva měsíce pro ně určitě není vhodné.

Jaký by měl být ideální rozestup mezi třetí a čtvrtou dávkou? Po jaké době je třeba nechat se přeočkovat?

Očkovací schéma závisí na více faktorech a nelze odpovědět jedním slovem. Zjednodušeně: pro zdravé lidi, bez závažných poruch imunity, by měl být interval mezi třetí a čtvrtou dávkou nejméně čtyři měsíce.

Je očkování čtvrtou dávkou vhodné i pro těhotné a kojící ženy?

Všechny těhotné a kojící ženy by měly být očkované třemi dávkami vakcíny. Očkování čtvrtou dávkou v těhotenství by bylo prospěšné pro ještě nenarozené dítě, protože by mu poskytlo imunitu do prvních měsíců života, ale čtyři dávky se v této situaci zatím nedoporučují. Těhotné a kojící ženy by se měly co nejdříve očkovat, pokud ještě nedostaly tři dávky, stejně jako každý jiný. Více dávek může být doporučeno pro těhotné a kojící na základě jejich onemocnění, především při poruchách imunity.

Mladí mohou počkat na novou vakcínu

Stále se očkuje původními vakcínami, mezitím ale virus zmutoval. O kolik méně fungují tyto vakcíny proti teď převládajícím omikronovým subvariantám a proti třeba budoucím variantám?

Vakcíny proti současným variantám fungují méně než proti předchozím, které byly od původní varianty do varianty delta. Stále však chrání velmi dobře před těžkým průběhem onemocnění a hospitalizací, ale jejich efekt je mnohem nižší v prevenci mírných a bezpříznakových průběhů.

Je lepší nechat se přeočkovat hned, nebo počkat, až budou nové vakcíny na mutace?

Hned by se měli nechat přeočkovat všichni, kdo nemají ještě tři dávky, čtvrtou dávkou by se měli naočkovat hlavně rizikové kategorie. Ostatní mohou se čtvrtou dávkou počkat.

V čem se budou nové vakcíny lišit?

Ve vývoji je stále mnoho vakcín proti covidu, kterých se dočkáme v relativně blízké době. Vakcíny budou namířeny i na některé subvarianty omikronu, tedy budou to dvě vakcíny - proti původní variantě a proti některé z nedávných variant.

Podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistky Ladislava Duška dosáhne letní vlna nakažených svého vrcholu zhruba za dva týdny a pak bude pomalu klesat. Očekáváte na podzim další vlnu?

Covid je z velké míry nevyzpytatelná infekce a každá předpověď se může mýlit. Já osobně nejsem přesvědčen, že to bude klesat, i když doufám, že to tak bude. Výraznější zhoršení lze předpokládat na podzim.

Ministerstvo doporučuje jít na čtvrtou dávku až na konci srpna, aby lépe fungovaly v době, kdy se očekává podzimní vlna. Souhlasíte, nebo není na co čekat?

Jakékoli čekání zvyšuje riziko onemocnění. Všichni mají mít doporučený počet dávek závislý na jejich věku, rizikových zdravotních faktorech a typu vakcíny.

VIDEO: Život v pandemii - vakcinolog Daniel Dražan o mRNA vakcínách