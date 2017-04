ČSSD chce zveřejnit informace o kontrolách korunových dluhopisů. Jde o stovky milionů, tvrdí Sobotka

před 38 minutami

Sociální demokraté žádají finanční správu o zveřejnění informací o kontrolách korunových dluhopisů. Podle premiéra Bohuslava Sobotky mohlo jít v řadě případů o snahu vyhnout se zdanění. Také podle něj není fér, aby se daňová správa zaměřovala pouze na drobné podnikatele a obcházela miliardáře. V souvislosti s tím zmínil i podnikatele Radima Jančuru a jeho společnost Student Agency. Sporné případy chtějí sociální demokraté řešit co nejdříve, než uplyne lhůta k jejich promlčení.

Praha - ČSSD žádá, aby daňová správa zveřejnila informace o provedených kontrolách emisí dluhopisů v nominální hodnotě jedné koruny, které firmy vydávaly v roce 2012. Premiér a předseda strany Bohuslav Sobotka v pátek na tiskové konferenci vyjádřil podezření, že v řadě případů mohlo být vydání obligací vedeno motivem vyhnout se daňové povinnosti. Sociální demokraté se obávají, že případné daňové úniky by mohly být letos v létě promlčeny.

Sobotka prohlásil, že daňová správa v minulosti vydávala mnoho statistik o tom, kolik podnikatelů pochybilo při dodávání kontrolních hlášení u daně z přidané hodnoty nebo o počtu pokut za porušení pravidel elektronické evidence tržeb. Zatím se ale podle něj neobjevila žádná statistika o tom, kolik zkontrolovala firem, jež vydaly korunové dluhopisy, a zda udělila nějaké sankce nebo vyvrátila všechna podezření z daňových úniků.

"Není možné, aby se daňová správa zaměřovala na malé drobné podnikatele, aby se zaměřovala na zaměstnance a obcházela v tichosti velké firmy, miliardáře, bohaté lidi. My jsme přesvědčeni o tom, že daňové zákony tady musí platit pro každého," řekl Sobotka. Proto žádá o sdělení, jak daňová správa v záležitosti postupovala. Očekává ho na pondělním jednání vlády.

Připomněl, že korunové dluhopisy vydalo v roce 2012 několik set firem a některé případy podle něj vyvolávají vážné podezření ze snahy o to vyhnout se placení daní. Zmínil v této souvislosti podnikatele Radima Jančuru a jeho společnost Student Agency holding. Jančura loni uspořádal plakátovou kampaň, v níž se vymezoval proti některým politikům ČSSD.

Ministr vnitra a první místopředseda sociální demokracie Milan Chovanec vyjádřil obavy z toho, že by případné daňové úniky kvůli korunovým dluhopisům mohly být v červnu nebo v červenci promlčeny. Šéf finanční správy Martin Janeček by se proto podle něj měl snažit co nejrychleji o vyšetření sporných případů, jinak se vystavuje riziku, že se dopustí trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku nebo trestného činu zneužití pravomoci.

Možnost vydávání takzvaných nedaněných korunových dluhopisů byla zavedena už v první polovině 90. let. Předseda TOP 09 Miroslav Kalousek ji v době, kdy byl ministrem financí, využil u státních dluhopisů pro obyvatele. Později začaly stejným způsobem emitovat obligace i firmy. Úroky z těchto dluhopisů jsou osvobozeny od daně. Možnost vydávat obligace v nominální hodnotě jedné koruny skončila změnou zákona s rokem 2013.

Veřejnost se o obligace začala zajímat v souvislosti s ministrem financí Andrejem Babišem (ANO), který nakoupil tento typ dluhopisů své tehdejší firmy Agrofert za 1,5 miliardy korun. Babiš byl kvůli transakci kritizován a ve středu vláda schválila jeho návrh zákona, podle něhož by se od roku 2018 začal výnos z korunových dluhopisů danit. Sobotka ale vyjádřil pochybnosti o tom, zda se zákon podaří do voleb projednat v parlamentu.

