Sociální demokraté zhustí své myšlenky do 140 znaků. Tweetovou kampaní chtějí porazit Babiše

před 17 minutami

Sociální demokraté pod tlakem nižších volebních preferencí připravují kampaň s předstihem. Chtějí mluvit s voliči stručně a jasně, tak si nastavili pravidlo, že zhustí myšlenky do velikosti tweetu, tedy 140 znaků. Zřejmě se tak u členů ČSSD budou častěji opakovat příspěvky, jako byl ten premiéra Bohuslava Sobotky, ve kterém se hrubě vyjádřil o Babišových korunových dluhopisech. ANO není s přípravami tak daleko, ale už ví, že Andrej Babiš bude za voliči vyjíždět v kamionu.

Praha - Sociální demokraté se budou učit vtěsnat myšlenku do 140 znaků, tedy jednoho tweetu. Pro srovnání − jeho velikost odpovídá zhruba délce tohoto odstavce.

Členové strany to dostanou za úkol v rámci předvolební kampaně, kterou vedení spolu s americkými poradci právě připravuje. ČSSD si uvědomuje důležitost nadcházejících parlamentních voleb a obává se střetu s hnutím ANO. Hledá proto nápad jako autobus Zemák. Ten byl pokřtěn před 21 lety a pomohl tehdejšímu předsedovi Miloši Zemanovi uspět ve volbách. Podobný trumf potřebují sociální demokraté i dnes, aby si získali zpět ztracenou popularitu. Zvláště když už vědí, že předseda ANO Andrej Babiš bude objíždět Česko v kamionu.

Taktiku pro kampaň si ČSSD rozdělila podle zacílení akcí na dva základní pilíře: emoce a rozum. "Tweetová" kampaň má vzbudit u lidí pocity. Musí však naučit členy zkrátit dlouhé projevy do několika hutných vět. Voliče, kteří se rozhodují čistě pragmaticky, zkusí ČSSD přesvědčit programem.

"Kampaň by měla být stručná, chytrá i nápaditá a měla by se vejít do 140 znaků, tedy jednoho tweetu. To jsou emoce. Na druhou stranu jsme tradiční strana a musíme mít i obsahovou část. Levicový program se zaměří na zaměstnance, rodiny s dětmi a seniory," řekl volební manažer a poslanec Jan Birke.

Příkladem zjednodušeného komentáře, jakých před volbami přibude, jsou třeba tweety ministra vnitra Milana Chovance. Anebo rázný facebookový příspěvek premiéra Bohuslava Sobotky, který napsal, že jeho rival Babiš se svými jednokorunovými dluhopisy "ojebal stát".

Podle posledního únorového průzkumu agentury CVVM kolísá podpora ČSSD kolem 20 procent, zatímco ANO získalo přes 30 procent respondentů. Právě nízké preference jsou důvodem, proč sociální demokraté na přípravu kampaně tak tlačí. Již spustili sérii několika focus group, což jsou skupiny lidí, na nichž testují své předvolební nápady. Už si na nich odzkoušeli progresivní daň, kterou před pár týdny jako jeden z hlavních taháků voleb oznámili.

S těmito většinou utajenými průzkumy budou ČSSD pomáhat američtí poradci Julianna Smootová a Dan Kanninen, kteří se podíleli na kampaních prezidenta Baracka Obamy a Hillary Clintonové, neúspěšné protikandidátky Donalda Trumpa. Poradci mají zjistit, co voliče zajímá, jak má strana téma prezentovat a nač upozorňovat.

"Cena kampaně se bude pohybovat v zákonném rámci, tedy do 90 milionů," uvedl mluvčí strany Mikuláš Klang. Tento týden ČSSD zvolí nové vedení a v červnu uspořádá konferenci, kde představí předvolební program.

Kampaň ANO se také přiblíží k zákonem stanovené horní hranici 90 milionů korun. S přípravami však hnutí není tak daleko jako sociální demokracie, třeba na podobných focus group ještě nezačalo pracovat.

"Programovou konferenci chceme udělat na začátku června. Tam také představíme náš ucelený program a vzápětí začne kampaň," sdělila mluvčí ANO Lucie Kubovičová.

Ještě před konferencí na konci jara plánuje ANO zahájit testování programu na skupinách lidí. Své příznivce a jejich názory sleduje na internetu a hodlá v průzkumech zjišťovat, kdo není rozhodnutý a mezi kým si tito lidé vybírají. Hlavním tématem budou daně a Babiš plánuje voliče přesvědčovat v audiovizuálním kamionu.

autor: Kateřina Frouzová