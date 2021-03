Mladý lékař se už nemohl dívat na dezinformace o vakcíně, vymyslel vlastní kampaň

Když přišel vyčerpaný lékař Matěj Falc ze služby na covidovém oddělení domů, narazil na komentáře, které zcela popírali jeho zkušenost. "Lidé například psali, jak může být někdo covidovým lékařem, když žádný covid není," říká. Mladý lékař nevydržel dezinformacím pasivně přihlížet, zatímco u něj na oddělení lidé bojovali o život. S kolegy tak natočili vlastní očkovací kampaň s názvem #opětspolu.

Matěj Falc šel nejprve s nápadem za vedením nemocnice ve Slaném. A to ho podpořilo. "Naší ambicí je udělat to, na co vláda dosud rezignovala, a oslovit celou českou populaci," uvedl ředitel nemocnice Štěpán Votoček. Autoři v čele s Falcem natočili dvě videa, ve kterých lékařovi kolegové - ale i známé tváře, jako je například David Koller, Taťjana Medvecká nebo Martin Písařík - přesvědčují veřejnost o tom, proč je důležité se nechat očkovat.

"Odezva je z naprosté většiny kladná, ale primárně jsme čekali na to, že se nám ozve ministerstvo zdravotnictví a pomůže nám třeba s šířením videí - bohužel to se nestalo. Ministerstvo nás na Twitteru retweetovalo, ale to bylo celé. Pan ministr se o nás sice zmínil v pořadu Snídaně s Novou, ale ve výsledku to trochu zamluvil s tím, že si ministerstvo dělá vlastní kampaň a tohle je kampaň naší nemocnice," popsuje Matěj Falc.

Děláme to za všechny zdravotníky

Sám přitom nechce, aby byla očkovací kampaň #opětspolu kýmkoliv viděna jako kampaň jeho nemocnice ve Slaném. "My to děláme za všechny zdravotníky a tak bychom byli rádi, aby se to bralo," vysvětluje.

To, že soupeření s kampaní ministerstva nebylo nikdy jeho cílem, dokládá na faktu, že chtěl s vládou od začátku spolupracovat. "Ministerstvu jsem posílal naše videa hned v pátek, když jsme to začínali šířit, ale pan ministr Blatný či pan ministr Havlíček mají naše maily pouze ve schránce, snažím se jim psát i na Twitteru, kde je relativně méně lidí, takže je tam větší šance, že si to přečtou, ale také žádná odezva. Nevím, jestli si to nepřečetli nebo s námi spolupracovat nechtějí, to nejsem schopen posoudit," dodává Falc.

Spolupráci s vládou si představoval především na úrovni šíření videí mezi lidi. "Bylo by super, kdyby nám stát pomohl s placenou reklamou, mohl by třeba zaplatit nějaký čas na soukromých televizích, my za sebe se to nicméně snažíme dělat zadarmo a sami kupovat mediální prostor neplánujeme," dodal.

A vládě mladý lékař vysílá ještě jeden vzkaz. "Teď kolují informace, že se chystá další kampaň, na kterou půjde 50 milionů. Mám nápad. Stát tady má videa za sedm tisíc, ať je klidně rozešle do médií a zbylé peníze investuje třeba do ventilátorů - budou se ještě hodit," vzkazuje vládě Falc.

Neúspěch zatím lékař zaznamenal také u influencerů - tedy osobností, které mají na sociálních sítích velké množství fanoušků. "Sháněl jsem různé influencery, kteří by nám s tím pomohli. Třeba Annu Šulcovou, protože ta se už dříve o osvětu spojenou s koronavirem snažila. Pokoušel jsem se ji kontaktovat na Twitteru, ale také bez odezvy. Ale těžko soudit, jestli je to dané tím, že si můj vzkaz nepřečetla, protože zapadl mezi množstvím jiných komentářů, anebo jestli spolupracovat nechce, protože už něco takového dělala," uvádí mladý lékař.

Za jakoukoliv pomoc od influencerů by byl Falc dle svých slov velmi rád, uvědomuje si ale, že u takto polarizačního tématu se může stát, že je pak zaplaví nenávistné komentáře. "Chápu, že se kvůli tomu do toho třeba nechtějí zaplétat," dodává lékař.