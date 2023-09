Desítky případů vydírání a znásilnění. Státní zástupce obžaloval psychiatra Cimického

Od letošního června čekal Jan Cimický, jestli ho Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 8 obžaluje. Úřad tehdy dostal návrh od kriminalistů. Jak nyní zjistilo Aktuálně.cz, státní zástupce se rozhodl policii vyhovět. A soud osmého pražského obvodu ve druhé půli srpna obdržel na Cimického žalobu.

"Obžaloba byla podána pro 35 samostatných trestných činů vydírání a čtyři samostatné trestné činy znásilnění," potvrdil Aktuálně.cz soudce Petr Novák, který bude případ vyřizovat. Podle svých slov už studuje spis. "Odhaduji, že bych hlavní líčení mohl nařídit na listopad," dodal.

Cimický se podle vyšetřovatelů vydírání na pacientkách dopouštěl před rokem 2009. Hrozil jim odplatou, pokud budou o jeho sexuálně nevhodném chování mluvit. Jako znásilnění vyhodnotil státní zástupce Cimického činy podle trestního zákona platného od ledna 2010. V případě uznání viny mu hrozí až pět let vězení.

"Prohlašuji na svou čest: MUDr. Jan Cimický mě sexuálně napadl za dveřmi své ordinace, když mi nebylo ještě ani 23 let. Mlčela jsem mnoho let, protože mě tehdy moje matka varovala před důsledky zveřejnění a rizikem pomsty od agresora. Nyní ovšem již nemohu dál mlčet," napsala zpěvačka Jana Fabiánová 29. října 2021 na sociální síti Facebook.

Zpěvačka tím reagovala na zprávu, že Cimického se rozhodl ocenit státním vyznamenáním tehdejší prezident Miloš Zeman. Fabiánová byla první obětí, která se rozhodla o možných deliktech Cimického promluvit. Následně se policii ozvaly desítky žen. Už za pět měsíců, v březnu 2022, kriminalisté psychiatra obvinili.

"Jsem připraven se plně hájit, neboť si nejsem vědom žádného provinění takového charakteru, o kterém se nyní z veřejného prostoru dozvídám," uvedl Cimický krátce po vyjádření Fabiánové. Aktuálně.cz se snaží stanovisko psychiatra k aktuálnímu vývoji kauzy zjistit, dosud se ho však nepodařilo zastihnout.

Původně navrhla policie obžalovat Cimického už v říjnu 2022, ale za pár týdnů dostala spis zpátky. Dohledová žalobkyně z Městského státního zastupitelství v Praze upozornila, že výrazná většina z případů znásilnění je promlčených. Podle původní konstrukce kriminalistů Cimický ubližoval ženám v letech 1980 až 2016.

"Z důvodu rozsahu věci, počtu skutků a jejich časového odstupu od dnešních dnů bude muset podrobněji vypořádat otázku právní kvalifikace skutků s přihlédnutím k úpravě platné v době jejich spáchání a s tím související otázku promlčení," vysvětlil tehdy Aktuálně.cz obrat mluvčí pražských městských žalobců Aleš Cimbala.

Jak stojí úvodu tohoto textu, policie doplněný spis s návrhem na obžalobu předložila státnímu zástupci znovu letos v červnu. Tentokrát úspěšně. Cimický je soukromým psychiatrem od roku 1996, předtím vedl 15 let socioterapeutické a rehabilitační oddělení v pražské Psychiatrické nemocnici Bohnice. Z této funkce musel odejít kvůli nepřijatelnému chování k ženám na oddělení. Stále je členem České lékařské komory.

Maminka mi tehdy, když se to stalo, z absolutně pochopitelných důvodů řekla, ať to hlavně nikde neříkám, že by mě mohl zničit. | Video: Michael Rozsypal