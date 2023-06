Policie znovu navrhla obžalovat psychiatra Cimického, přihlásily se další ženy

"Spisový materiál byl policejním orgánem společně s návrhem na podání obžaloby předložen 23. června 2023 státní zástupkyni," uvedl Cimbala. Žalobkyně podle něj materiál prostuduje a rozhodne, zda ve věci podá obžalobu.

"Podrobnější informace v současné chvíli nebudeme s ohledem na nadále trvající neveřejnost přípravného řízení, předmět řízení, který se dotýká lidské důstojnosti v sexuální oblasti, ale také s ohledem na složitost věci, respektive délku období, do kterého jednotlivé útoky spadají, poskytovat," doplnil Cimbala.

Kriminalisté původně navrhli obžalobu pro Cimického loni v říjnu, tehdy ho vinili z 28 případů znásilnění či vydírání. Státní zastupitelství ale o měsíc později kauzu policii vrátilo k došetření. Nařídilo jim, aby se vypořádali s otázkou, zda nejsou některé skutky promlčeny. Podle webu Novinky.cz hrozilo promlčení u 26 z 28 případů. Po výzvě policie, aby se přihlásily další poškozené, by se podle serveru další obvinění mohlo týkat tří až čtyř žen.

Cimický už v minulosti vinu odmítl, kritizoval také postup policie. Uvedl, že se hodlá aktivně bránit a dokázat svou nevinu. Kvůli lékařskému tajemství a respektu k pacientům nebude ale tato obhajoba veřejná, dodal.

Psychiatra obvinilo několik jeho pacientek ze sexuálního obtěžování či přímo napadení na podzim 2021. Například herečka a zpěvačka Jana Fabiánová uvedla, že ji lékař v minulosti sexuálně napadl. Zkušenost s obtěžováním popsala také moderátorka ČT Martina Vrbová Hynková, která se s Cimickým setkala pracovně, nikoli jako pacientka. Uvedla, že ji psychiatr před 20 lety při přípravě televizního pořadu povalil na sedačku a začal ji osahávat a líbat. Žena z ordinace utekla.

Video: Fabiánová: Máma mě od nahlášení Cimického zrazovala. Teď je nejlepší doba promluvit (22. 11. 2022)

Maminka mi tehdy, když se to stalo, z absolutně pochopitelných důvodů řekla, ať to hlavně nikde neříkám, že by mě mohl zničit. | Video: Michael Rozsypal