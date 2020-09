Česko pošle do Maroka 100 milionů na ochranu hranic a boj proti nelegální migraci

Česko v rámci dvou darů poskytne bezmála 100 milionů korun na společný migrační projekt zemí visegrádské skupiny a Německa v Maroku. Na návrh ministerstev zahraničí a vnitra to schválila vláda. Na společné iniciativě, která má pomoci Maroku jako zdrojové a tranzitní zemi nelegální migrace, se státy V4 a Německo dohodly na loňském summitu v Bratislavě. Celkově by do něj měly dát 30 milionů eur.

Na částce se bude podílet z poloviny Německo, druhou polovinu si rovnoměrně rozdělí státy V4. "Finanční příspěvek za ČR činí 3,75 milionu eur (přibližně 99,5 milionu korun). Společný migrační projekt je rozdělen na dva komponenty, které se zaměřují na podporu rozvoje a ochranu hranic," stojí v materiálu, který schválila vláda. Každý z darů je určen na jednu z těchto oblastí, oba ve stejné výši 1,875 milionu eur. První dar bude z rozpočtu ministerstva zahraničí směřovat ve prospěch německé Společnosti pro mezinárodní spolupráci (GIZ) a soustředit se na rozvojovou část projektu. "Agentura je v Maroku dlouhodobě přítomna a může navázat na své dosavadní zkušenosti. Pro realizaci projektu vypíše GIZ transparentní výběrová řízení, která budou otevřena i českým firmám a nevládním organizacím," uvádí materiál. Druhý dar poskytne Česko Mezinárodnímu středisku pro rozvoj migrační politiky (ICMPD) a sloužit má k posílení ochrany hranic. "Součástí projektu je nákup technického vybavení pro ochranu hranic prioritně ze zemí V4 a Německa," stojí v dokumentu. Peníze budou z rozpočtu ministerstva vnitra, polovinu z částky by ale napřed měla poskytnout vnitru ze své kapitoly diplomacie. Kvůli zbytku bude vnitro žádat na příští rok navýšení své rozpočtové kapitoly o 21 milionů korun. Účelem projektu je řešení příčin a prevence nelegální migrace z Maroka. Iniciativa má pomoci posílit kapacity a umožnit zvládat krizové migrační situace, ale i bojovat proti nelegální migraci, převaděčství a obchodování s lidmi. Zaměřit se má i na odborné vzdělávání, zlepšování uplatnění nejrizikovějších skupin obyvatelstva na pracovním trhu a podporu malých a středních podniků.