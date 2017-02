Česko obnoví ekonomické vztahy se Súdánem. Na cele mě bili islamisté, řekl po příletu propuštěný muž

před 43 minutami

Česko podle ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka obnoví se Súdánem vztahy v ekonomické i bezpečnostní oblasti. Bylo to součástí dohody o propuštění Petra Jaška, který byl v africké zemi přes rok vězněn. Jašek v súdánských vězeních strávil 14,5 měsíce. Po příletu do Prahy řekl, že zažil bití od spoluvězňů z řad islamistů, z nichž jeden údajně patřil k ochrance Usámy bin Ládina.

Praha - Součástí dohody o propuštění českého občana Petra Jaška ze súdánského vězení bylo podle ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka (ČSSD) obnovení česko-súdánských vztahů v ekonomické i bezpečnostní oblasti. Po zadržení Jaška byly zmrazeny, řekl po půlnoci Zaorálek novinářům po příletu z Chartúmu, odkud Jaška po čtrnáctiměsíčním věznění přivezl.

"Součástí finální dohody bylo to, že pokud dojde k propuštění pana Jaška, tak bude provedeno něco jako restart súdánsko-českých vztahů. To znamená, že se vrátíme k tomu, co jsme zamýšleli v oblasti ekonomické spolupráce, spolupráce v boji s terorismem, v otázkách migrace, protože Súdán je velmi důležitou tranzitní zemí," uvedl Zaorálek.

Ministr bližší podrobnosti neuvedl. Podle súdánského serveru se ale chystá cesta českých zákonodárců a podnikatelů do této africké země.

Jašek v súdánských vězeních strávil 14,5 měsíce. Řekl, že zažil bití od spoluvězňů z řad islamistů, z nichž jeden údajně patřil k ochrance Usámy bin Ládina. Jašek držel osm dní hladovku kvůli tomu, že mu zpočátku nebyl umožněn kontakt ani s rodinou, ani s českým zastupitelským úřadem. Nakažlivé nemoci se mu vyhnuly, ale i když vypadal vitálně, chce se nyní podrobit lékařskému vyšetření.

Jašek uvedl, že prošel pěti súdánskými věznicemi. Ocitl se i na samotce zvané lednička, kde prý na něj dozorci záměrně pouštěli studený vzduch. K nejhorším ale podle něho patřil pobyt s desítkami dalších vězňů v nevelké policejní cele. Jašek si stěžoval na nevyhovující hygienické podmínky. "Skoro stovka lidí chodila na jeden záchod, kde nebyla voda. To jsou podmínky, které nese člověk těžko," uvedl.

Jašek stejně jako ministr děkoval všem, kteří se o jeho propuštění zasloužili, včetně 400 tisíc signatářů petice, domovskému kladenskému sboru církve bratrské, českým a švýcarským diplomatům.

Súdánské úřady Jaška vinily z protistátní činnosti včetně špionáže. Zadržen byl předloni, když byl podle české diplomacie na misionářské výpravě s cílem pomáhat místním křesťanům. Podle české diplomacie bylo odsouzení českého občana neodůvodněné.

