Súdán propustil Čecha odsouzeného za špionáž. Večer se vrátí do Prahy se Zaorálkem

Český občan Petr Jašek, který byl před měsícem odsouzen v Súdánu na dvacet let za údajnou špionáž, byl v neděli propuštěn na svobodu. Večer se vrátí do Česka. Aktuálně.cz to potvrdila mluvčí ministerstva zahraničí Irena Valentová. „Ministr pro něj vyjednal propuštění. Večer se pan Jašek jako svobodný občan vrátí do Česka,“ řekla Valentová s tím, že další informace zveřejní až po Jaškově návratu do země. Jašek byl v Súdánu zadržen v roce 2015, podle české diplomacie byl na misionářské výpravě a jeho cílem bylo pomáhat místním křesťanům. Súdánské úřady proti Jaškovi a třem Afričanům vznesly obvinění ze sedmi přečinů, mezi nimiž je také činnost proti státu.

autor: Lukáš Prchal