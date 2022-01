Česko na startu omikronové vlny. Pondělní skokový růst nakažených nemusí být poslední

Zatímco minulé pondělí testy odhalily 7342 nových případů koronaviru, toto pondělí jich bylo přes 20 tisíc. Za více než dvojnásobným nárůstem stojí především nakažlivější varianta omikron, která již v Česku převládla. Odborníci očekávají, že počty pozitivních ještě porostou. Ústav zdravotnických informací a statistiky ale nepředpokládá, že by došlo k přetížení nemocnic. Pacientů naopak ubývá.

Pouze sedmkrát za takřka dva roky trvání epidemie koronaviru se v Česku objevilo za jeden den více případů než toto pondělí, kdy jich laboratoře odhalily 20 270. Jde o skokový růst, dosud v tomto roce za den přibylo nejvíce přes 13 tisíc nakažených.

V pondělních číslech navíc není započteno ještě dalších 2028 lidí, kterým vyšel znovu pozitivní test poté, co covid před více než 60 dny prodělali. Ve statistice chybí i více než 4500 pozitivních testů z nově povinného antigenního testování ve firmách.

Ačkoliv se pondělní počet nově nakažených v porovnání s minulým týdnem více než zdvojnásobil, Ústav zdravotnických informací a statistiky podobný vývoj očekával. Jeho ředitel Ladislav Dušek to uváděl ve své zprávě už v neděli.

Hlavním důvodem prudkého nárůstu je pravděpodobně varianta omikron, která je zhruba 2,5krát nakažlivější než předchozí varianta delta. Podíl omikronu v Česku setrvale roste, podle poslední zprávy Státního zdravotního ústavu tvoří již 80 procent všech zjištěných případů.

Vakcína chrání před vážnějším průběhem

Mezi novými pondělními případy převládají neočkovaní. Tvoří takřka 55 procent všech nakažených, ačkoliv jich je v populaci pouze 35 procent. Omikron kromě toho, že je nakažlivější, také lépe zvládá obcházet imunitu vytvořenou proděláním nemoci. O tom svědčí i rostoucí počet podezření na reinfekci. Ti, co se mohli nakazit podruhé, tvoří někdy i 12 procent všech pozitivních záchytů.

Omikron ale lépe obchází i imunitu získanou očkováním. "Ochrana dvoudávkového očkování proti samotné nákaze u omikronu velmi silně klesá až k deseti procentům, ale posilující dávka ji velmi významně vrací zpět nad 70 až 80 procent," tvrdí zdravotnický ústav.

Vakcíny ale i nadále fungují jako dobrá ochrana před vážnějším průběhem nemoci, a to i varianty omikron. "Stále se drží významný ochranný efekt vakcinace proti těžkému průběhu nemoci a mezi těžkými průběhy covidu registrujeme pouze významnou menšinu očkovaných. Posilující dávka očkování tento ochranný efekt zvyšuje až k 95 procentům," uvádí ústav.

Nemocnice se neplní, pacientů ubylo

Ačkoliv rostou počty nově nakažených, v nemocnicích se to zatím neprojevuje. Podle zdravotnického ústavu z mezinárodních hlášení vyplývá, že riziko těžkého průběhu nemoci je u omikronu o 30 až 50 procent nižší než u předchozí varianty viru.

Pro nejrizikovější skupiny ale může být i omikron velmi nebezpečný. Ti, co mají tři a více rizikových faktorů, jako je například kardiovaskulární onemocnění, cukrovka či obezita, a jsou starší 65 let, jsou sedm až deset dní od zjištění pozitivity hospitalizováni v 50 procentech, což je obdobný údaj jako během loňského jara a podzimu, kdy omikron v Česku zaznamenán nebyl.

I tak však v nejbližší době nehrozí přeplnění nemocnic jako při minulých vlnách epidemie. "Zdravotní dopad nastupující dominance omikronu se zatím jeví jako zvládnutelný. Zásadní rizika neeskalují a počet pacientů v nemocnicích postupně klesá, stále je ale ještě příliš brzy na zhodnocení potenciálních efektů. Nová varianta viru ještě nezasáhla plně seniorní populaci ani populaci potenciálně zranitelných," uvádí ústav ve své zprávě.

Mezi nejnakaženějšími jsou aktuálně především mladší lidé. Nejhůře je na tom věková skupina 16 až 19 let, kde se za poslední týden nakazil každý jednačtyřicátý člověk. U lidí starších 65 let je to zhruba patnáctkrát méně.

Šíření viru výrazně zrychluje

Vývoj epidemie se velmi liší i v jednotlivých krajích. Momentálně nejzasaženější je Praha, na kterou připadá 1607 nových případů týdně na 100 tisíc svých obyvatel. Reprodukční číslo, které značí, kolik v průměru nakazí jeden člověk dalších lidí, je na hodnotě 1,72, což ukazuje, že šíření viru v Praze velmi zrychluje. Nadprůměrně zatížený je také Středočeský, Ústecký a Zlínský kraj.

Vysoké je ale i celorepublikové reprodukční číslo, které se pohybuje mezi hodnotami 1,42 a 1,67. Očekává se proto, že počty nakažených ještě porostou. "Každé dva dny se může jejich počet až zdvojnásobit," varoval v rádiu Impuls náměstek ministra zdravotnictví pro covid Josef Pavlovic. Podle něj realistický scénář počítá s 50 tisíci nově nakaženými denně.

"Realita se ale může pohybovat i mezi 50 až 200 tisíci denně. To je velice pesimistický scénář, ale pokud se bavíme o nějakých možných scénářích, tak i to je jedna z variant," upozornil náměstek.

Video: Virolog Ivan Hirsch o variantě omikron v Česku