"Ani neotevíráme okna. Víme, že právě spalují kamaráda." Lidem vadí hluk z krematoria

Netypický spor řeší Česká Třebová. Obyvatelé několika ulic si u vedení města dlouhodobě stěžují na nadměrný hluk. Nezpůsobují ho koncerty nebo doprava, ale místní krematorium. Nemůžeme si otevřít okna, navíc jde o psychické obtěžování, když víme, že tam spalují třeba kamaráda, upozorňují v petici. Město tvrdí, že se mu mezitím podařilo snížit hluk na polovinu a pracuje na dalších opatřeních.

Krematorium leží v České Třebové na samém okraji patnáctitisícového města, jeho okolí tak vždy platilo za klidnou čtvrť. Loni v srpnu to skončilo. Lidé z blízkých rodinných domů si začali stěžovat na výrazný hluk vycházející právě z krematoria, které provozuje městská společnost Eko Bi. Původ byl jasný - čerstvě v něm začala fungovat nová spalovací technologie.

Rámus začal výrazně narušovat nejen pietní atmosféru přilehlého hřbitova, ale i běžný život místních. "Výsledkem stávající situace je obtěžování obyvatel, nemožnost otevřít okno, u některých citlivějších jedinců psychické obtěžování v tom smyslu, že probíhá spalování například jejich kamaráda, a podobně," uvedl v petici, kterou loni na podzim podepsalo několik desítek lidí, místní občan Libor Nádvorník.

"Situace vede k omezení využití zahrad, k nemožnosti v klidu relaxovat, v ranních hodinách má hlučnost vliv na kvalitu a trvání spánku," dodal s obavou, že se důsledkem toho může snížit cena nemovitostí v oblasti.

Město v reakci na petici začalo na podzim minulého roku v lokalitě měřit hluk. "Výsledkem bylo konstatování, že v místě nedochází k porušování limitů pro denní dobu, přičemž však bylo zároveň uvedeno, že nízkofrekvenční zvuk může být pro obyvatele lokality obtěžující, a to především v ranních hodinách," uvedl mluvčí České Třebové Jiří Holý.

Dodavatel stavby pak podle města upravil konstrukci palivového systému kremační linky a měření z listopadu minulého roku už ukázala snížení hluku na polovinu.

Jenže stížnosti od obyvatel neustaly a přicházejí i nadále, řekl mluvčí Holý. Místní adresovali starostovi Zdeňku Řehákovi v červnu další petici. V té tvrdí, že se situace příliš nezlepšila, a žádají další řešení. Třeba změnu konstrukce komína nebo urychlenou revitalizaci přilehlého parku - šíření hluku by podle nich mohla zabránit zeleň. "Zařízení asi vyhovuje hlukovým studiím a normám o životním prostředí. I když je 'papírově' vše v pořádku, je podle nás třeba tuto situaci řešit," napsali občané.

Na základě toho si město objednalo u soukromé společnosti další měření hluku a vypracování návrhu protihlukových opatření. "Ačkoliv provedená měření opět prokazují, že v lokalitě již nedochází k nepřiměřeně vysokému hluku, bude město dále jednat s dodavatelem o případných dalších opatřeních. Při dalším rozhodování bude hrát roli především finanční náročnost prací," uvedl Holý.

Není to poprvé, co si místní stěžují na provoz krematoria. V roce 2017 se lidé bouřili kvůli černému zapáchajícímu dýmu, který se z komínu dlouhodobě linul do okolí. V té době měla ještě provoz v rukou soukromá společnost a služby krematoria využívalo široké okolí. Spalovalo se zde až 3000 těl ročně. Po přechodu krematoria do rukou města jeho vedení slíbilo, že počet spalů ročně postupně sníží až na čtvrtinu.

K tomu se zde stalo několik mimořádností. V roce 2018 krematorium začalo hořet poté, co se vznítil tuk z odkapávací nádoby u pece. V roce 2021 zase okolí zahalilo černé mračno poté, co kvůli výpadku elektřiny při spalování přestalo fungovat odsávání spalin.

