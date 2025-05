Rébus, který nemá řešení: STAN je jediná strana, která skoro jistě prohraje volby

Pozice Starostů a nezávislých v české politice je stabilizovaná, také proto se jejich sobotní sněm odehraje v poklidné, snad i nudné atmosféře. Přesto jejich předseda Vít Rakušan čelí rébusu, který nemá řešení. STAN je totiž v současné sněmovně díky kroužkování v minulých volbách nadproporčně zastoupený. Což mimo jiné znamená, že ty podzimní v tomto ohledu skoro jistě prohraje.

Jen pro připomenutí: před čtyřmi lety touto dobou se situace jevila tak, že koalice Pirátů se Starosty a nezávislými může snad i vyhrát sněmovní volby. Nakonec se jim to sice vinou zpackané kampaně nepodařilo, STAN ale přesto spojenectví s Piráty katapultovalo mezi nejsilnější sněmovní formace - má třetí nejsilnější klub ve sněmovně, což ale vůbec neodpovídá jeho preferencím.

A ponechme nyní stranou, zda za tím byla sofistikovaná kampaň jejich kandidátů, to hlavní je totiž toto: koalice Pirátů a Starostů sice získala nakonec pouhých 15,62 procent hlasů a celkem sedmatřicet mandátů - jenomže Pirátům připadly pouhé čtyři, zatímco STAN jich má třiatřicet, tedy pouze o dva méně než nejsilnější vládní strana - ODS.

Jinak řečeno: výchozí pozice Starostů před volbami je složitá právě v tom, že je prakticky nemožné obhájit mandáty, kterými nyní disponuje. Lze to říct i takto: pokud jde o mandáty, STAN jde do předem prohrané bitvy. Volby v tomto ohledu prohraje. Možná nejvíc ze všech relevantních stran.

Vít Rakušan si to jistě uvědomuje, zrovna tak je jisté, že čelí tlaku zevnitř své strany. A dost možná i v reakci na tuto konstelaci změnil těžiště kampaně a způsob komunikace s voliči: už se tolik nevymezuje vůči Andreji Babišovi a snaží se komunikovat věcná a spíše pozitivní témata s důrazem na venkov a odlehlé regiony. A hlavně na lidi, kteří tam žijí.

Za další: STAN - pokud jde o jeho působení ve vládě - není zrovna úspěšnou stranou. Zmínit lze peripetie, kterým čelí ministr školství Mikuláš Bek, nebo tolik diskutovaný tendr na dostavbu Temelína, což jde za stávajícím ministrem průmyslu a prvním místopředsedou STAN Lukášem Vlčkem. K tomu všemu musí Rakušan a spol. počítat s tím, že se až do voleb bude průběžně mluvit o kauze Dozimetr.

Kreativní kampaň

Politolog a expert na politický marketing Otto Eibl se přes to všechno zdráhá mluvit o tom, že by STAN mířil do předem prohraných voleb. "Pamatujme na masivní překryv potenciálu voličů Spolu a STAN. Tady je třeba připomenout, že to nemusí být nutně aktivita Starostů, která povede ke zlepšení, ale i chyby - případně cokoliv negativně vnímaného v kontextu koalice Spolu," míní Eibl.

Zdůrazňuje přitom, že STAN v nedávné minulosti ukázal, že je schopný k sobě poutat pozornost a komunikovat efektivně s voliči. Zmiňuje například Rakušanovy debaty na venkově i ve středně velkých městech nebo akci "Podpisovka".

"Myslím, že nás STAN ještě svou kampaní překvapí," pokračuje politolog v rozhovoru pro Aktuálně.cz a dodává: "Může to dělat opačně, než to dělá Petr Fiala a spol. - tj. nepojedou formální road show, kterou je navíc, jak jsme viděli tento týden, docela jednoduché narušit, ale mohou vést jiný typ kontaktní kampaně, která zasáhne voliče doma. A tam může být obrovský rozdíl v dojmu."

Také on si všímá toho, že už nějaký čas nedochází k nějakému intenzivnímu okopávání mezi Starosty a hnutím ANO. "Formace Andreje Babiše investovala nemalou energii do toho, aby se vším negativním spojila premiéra Petra Fialu a jeho koalici Spolu. Spor je to personifikovaný," zdůrazňuje Eibl a jako příklad uvádí heslo "Za Babiše bylo líp". V hnutí ANO podle něj zřejmě Rakušana nevnímají jako politika a soupeře číslo 1. "Proto ostřelují zejména Spolu a předsedu vlády."

I to se ale podle jeho mínění může ještě změnit. "Z druhé strany nejspíš platí, že na voliče STAN "antibabiš" tolik nezabírá. Chtějí vidět a slyšet něco úplně jiného. Strašení mají dost, není třeba jim připomínat, kam hodnotově patří, chtějí se mít dobře tady a teď - ale s takříkajíc s tou správnou hodnotovou kotvou. Takže kampaň je otevřená lidem - a to je dobré," uvažuje politolog.

Zároveň chválí, že se zástupci Starostů a koalice Spolu nijak intenzivně nevyjadřují jedni k druhým. "Je to tak - z pohledu kampaně - správné. Nepřitahujete přece pozornost k někomu, kdo může být vaší alternativou." K tomu všemu upozorňuje, že STAN operuje v politickém středu, což je v české politice tradičně prostor, který je dost přeplněný. Kromě něj se v něm pohybují také TOP 09, Piráti, z části i lidovci a nejspíš i ODS.

"V tomto prostoru je skutečně těsno, ale STAN může nakročit k některým agendám směrem doleva - tam je celkem prázdno. Některá témata navíc leží v tomto kontextu ladem - ať už jde třeba o LGBT tematiku, nebo klima - jasně, nebudou to hlavní témata v kampani, ale nikdo jiný tady nejde naproti poptávce mladých, popřípadě progresivní levice," všímá si Eibl.

"A když to STAN udělá šikovně, může tyto skupiny klidně oslovit - je jen otázka, jestli jim to voliči budou věřit. Při správném mixu kandidátek a kandidátů to ale fungovat může, protože STAN nestojí na pevných ideologických základech, jak je to u stran koalice Spolu. STAN také nemá v první linii konzervativní politiky, kteří by působili na některé voliče jako hadr na býka," dodává politolog.

Strana druhé volby

Jeho kolega z Masarykovy univerzity Lubomír Kopeček pak připomíná, že STAN má tradičně malé jádro loajálních voličů. "Avšak existuje dost takových, kteří jsou ochotní ho volit, ovšem snadno se mohou přiklonit k někomu jinému. Jejich vztah ke straně je zkrátka vlažný," zdůrazňuje.

"Reálně tak je podpora STAN velmi citlivá na jakékoliv aféry či negativní zprávy," pokračuje Kopeček v rozhovoru pro Aktuálně.cz, "což je případ soudního projednávání Dozimetru. Riziko poklesu stávající podpory pod deset procent, čemuž by odpovídal i volební výsledek, je tady určitě značné. STAN ale asi nehrozí problém s překročením pětiprocentní uzavírací klauzule jako Pirátům."

Prakticky to znamená, že STAN patří vedle hnutí ANO, koalice Spolu a SPD Tomia Okamury mezi čtyři politické subjekty, které mají prakticky jisté, že se dostanou i do příští sněmovny. Kopeček si pak všímá také toho, že trend podpory Starostů v posledních měsících hodně ovlivnila také akce "Podpisovka".

"Ta zprvu přitáhla pozornost a podpořila růstový trend preferencí. Ve chvíli, kdy se ale ukázalo, že počet sebraných podpisů jednotlivými kandidáty nemá žádný vliv na jejich umístění na volební kandidátky, začala negativně na podporu strany působit debata, kterou bych označil jako zklamaní z vybuzených očekávání," dodává Kopeček s tím, že strana nedomyslela, co to může způsobit.

Dle svých slov by pak byl také opatrný s tím, že je STAN jednoznačně středovou a liberální stranou. "Navenek to tak působí, nicméně ideové akcenty této strany vždycky byly relativně slabé a hodně postojů většiny její širší stranické elity ovlivňovalo její lokální zakotvení."

Podle Kopečka je dobré si všimnout, že v některých regionech, například ve Zlínském nebo Jihomoravském kraji, mají někteří místní reprezentanti o poznání konzervativnější názory, než to navenek z vyjádření předsedy strany a zastávaných postojů vypadá.

S tím souvisí ještě jedna, spíše praktická věc: zda je normální, aby v zemi, kde žije deset milionů obyvatel, byla jednou z hlavních politických sil strana, jejíž páteř tvoří starostové malých vesnic. To ale Rakušana trápit nemusí, protože to není ani tak vizitka Starostů a nezávislých, jako spíše jejich konkurence.