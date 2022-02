Češi pomáhají Ukrajině: nabízí volné pokoje, vyšetření zdarma i odvoz věcí k hranicím

Ještě v pátek čeští skauti přemýšleli, jak lidem zasaženým válkou na Ukrajině pomoci. O víkendu uspořádali sbírku, která předčila očekávání. Místo, aby dary naložili do jedné bedny, poslali na Ukrajinu 55 dodávek, dvě nákladní auta a dva autobusy. Vlna solidarity s napadenou zemí se zvedla po celém Česku. Lidé nabízejí ubytování, pořádají sbírky, nakupují potřebné věci a vozí dary k hranicím.

Začalo to v kavárně pražského Skautského institutu. Brigádnice z Ukrajiny, která tu pracuje, byla v kontaktu se skauty ze Lvova schovanými v krytech před raketami a bombardováním ruských děl. Věděla proto, jak moc lidé na místě potřebují spacáky, karimatky, léky nebo třeba nabité powerbanky. "Seděli jsme u kafe a říkali si, že by bylo dobré vyhlásit sbírku a vypravit na Ukrajinu jedno nebo dvě auta, které sami odřídíme," popisuje páteční začátek mluvčí institutu Jakub Ambrozek.

Výzvu, aby lidé do budovy na Staroměstském náměstí přinesili darem potřebné věci, zveřejnili skauti na webu. A začali shánět krabici, kterou by mohli postavit v kavárně na bar. "Plánovali jsme, že jakmile se bedna naplní, věci odneseme do skladu a bednu vrátíme na bar. Říkali jsme si, že to zvládnou dělat barmani, že na to nemusíme vyčleňovat jiné lidi," líčí Ambrozek počátky jedné z největších sbírek, které lidé v Česku o víkendu zorganizovali.

Už v sobotu ale bylo jasné, že jedna krabice stačit nebude. A zdaleka nestačila ani jedna místnost. Sbírka vzbudila nečekaný ohlas. Z Prahy i ze vzdáleného okolí dorazily tisíce dárců a potřebných spacáků přivezly přes pět tisíc. Mezi dárci se našly stovky dobrovolníků, kteří na místě zůstali často několik hodin a pomáhahli s tříděním či přenášením věcí. "V podstatě jsme během pěti hodin postavili logistickou firmu o 250 zaměstnancích," popisuje ředitel Skautského institutu Miloš Říha.

Z kavárenského baru se sbírka přesunula ke čtyřem stolům, u kterých deset dobrovolníků přijímalo dary od zástupu lidí táhnoucího se daleko ven před budovu. Další je odnášeli do nejrůznějších částí budovy, kde převzatý materiál další týmy třídily. Kromě dobrovolníků, kteří pomáhali na místě, se přihlásilo také 160 řidičů ochotných odvézt věci na ukrajinské hranice.

"Bylo to neskutečné. Přijížděly desítky aut a dodávek se sbírkami z jiných vesnic a měst. Z Plzně, Českých Budějovic, Karlových Varů, Lomnice nad Popelkou a dalších. V sobotu kolem deváté večer jsme už měli tolik věcí, že jsme 'přetékali' do třetího patra budovy," popisuje Ambrozek.

Humanitární dary nakonec zaplnily 55 dodávek, dva nákladní automobily a dva velké autobusy. Polovina nákladu odjela na Ukrajinu už v sobotu, zbytek během neděle. "Téměř všechna auta postupně zamířila do Přemyšle, kde se v jednom skladu materiál překládal z dodávek přímo do kamionů, které pak jely do Lvova a dál, i k vojenským oddílům," říká Ambrozek o polském městě u hranic s Ukrajinou.

Nevyrážejte k hranicím bez domluvy

Snaha pomáhat je v těchto dnech patrná všude. Kromě demonstrací, které se pořádají po celém Česku, lidé nabízí pomoc přes sociální sítě nebo rovnou sami vyráží k hranicím s Ukrajinou, odkud odvážejí uprchlíky.

Na mnohých místech vznikají další sbírky materiální pomoci, pořádají je neziskové organizace, vedení obcí i jednotlivci. Sběrná místa vznikla provizorně třeba v hasičských stanicích, kostelech, školách, na radnicích nebo u neziskových organizací. Lidé na tato místa nosí hlavně léky, hygienické potřeby, trvanlivé potraviny, dětské potřeby nebo spacáky a karimatky. Lidé mohou potřebné věci nosit i na 63 železničních stanic, vlaky Českých drah je postupně odvezou na Ukrajinu a zpět přivezou ženy a děti prchající ze země.

Jakub Ambrozek ze Skautského institutu ale upozorňuje, že by lidé neměli vyrážet na Ukrajinu s dary, pokud nejsou domluvení s někým, kdo konkrétní věci potřebuje a je ochotný je převzít.

"Situace je nesmírně logisticky komplikovaná. Odběrná místa (u hranic) často teprve vznikají. Těm, co chtějí pomoct, proto doporučujeme sledovat aktualizovanou poptávku, kterou zveřejňuje velvyslanectví Ukrajiny společně s aktuálními odběrovými místy. A je moc důležité nenosit nic, co není výslovně v poptávce vypsáno," upozorňuje.

Zorientovat se ve velkém množství nabízené pomoci by měl nový web ministerstva vnitra nasiukrajinci.cz, na který mohou lidé psát, jakou pomoc nabízejí, a zároveň zde budou informace pro Ukrajince.

Zároveň vznikne Národní asistenční centrum pomoci Ukrajině, které bude komunikovat s jednotlivými kraji. "Vzniknou krajská asistenční centra pomoci Ukrajině ve všech krajích. Ta by měla řešit ubytování, logistiku, humanitární pomoc, dopravu. Chceme to koordinovat i s neziskovým sektorem. Chceme, aby větší humanitární pomoci byly centrálně řízeny a měli jsme představu, odkud a kdy vyrážejí," popsal ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

Ubytování zdarma nabízí i hotely a penziony

Kromě humanitárních darů mnozí nabízejí také ubytování zdarma. Volné pokoje nabídl například bývalý předseda Strany zelených a neúspěšný kandidát do sněmovny za ČSSD Matěj Stropnický, který žije s partnerem na zámku v Osečanech. "Čtyři komnaty připraveny: dříví naštípané a nanošené tak na tři dny, zatopeno, vyluxováno, povlečeno, natažené šňůry se zásuvkami," napsal Stropnický na Facebooku.

Ubytování nabízí i penziony a hotely. Obsazeno má již Resort Svatá Kateřina u města Počátky, který nabídl kromě ubytování i stravu zdarma. "Děkujeme za obrovskou vlnu solidarity všem, kteří darovali obrovské množství potřebných věcí pro těhotné maminky a maminky s dětmi z Ukrajiny, které míří do objektů v Počátkách a Žirovnici," uvedli na Facebooku. Třeba turnovský penzion Na Výšince zase nabízí ubytování pro čtyřčlennou rodinu z Ukrajiny.

Praha má pro uprchlíky z Ukrajiny nyní připravených zhruba tři tisíce lůžek. Třeba Praha 6 pro ně vyčlenila několik bytů. "V neděli v noci dorazila první rodina a máme ubytovány tři její členy," uvedl starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09). Také Praha 3 oznámila, že má ve své ubytovně k dispozici 40 lůžek. Od pátku již tato městská část ubytovala dvě matky s dětmi, jejichž muži narukovali k armádě.

Praha pomáhá i tím, že Ukrajince nechá zdarma jezdit hromadnou dopravou, stačí, když se prokáží ukrajinským pasem nebo občanským průkazem. Na pražském hlavním nádraží a autobusovém nádraží Florenc také začaly fungovat informační kiosky pro Ukrajince, kde se dozvědí informace například o možnostech a podmínkách ubytování.

Lidé pomoc poskytují na vlastní náklady. Například sousední Slovensko přitom zvažuje, že pomáhajícím přispěje měsíčně 200 eur (4950 korun) za ubytování dospělého uprchlíka, poloviční částku za dítě.

Nemocnice nabízí vyšetření zdarma

Pomáhají například i zdravotnická zařízení. Semilská nemocnice nabídla ukrajinským zaměstnancům pomoc se zajištěním potravin, oblečení či ubytování pro jejich blízké, pomoc s dopravou z Ukrajiny nebo lékařské ošetření zdarma.

"Dnes v noci jsme pomohli s dopravou matce a dítěti jedné naší ukrajinské zdravotní sestry. Ve spolupráci s městem Semily jim byl přidělen byt," říká ředitelka nemocnice Alena Kuželová. Zařízení zároveň pořádá sbírku materiální pomoci pro autobus plný žen a dětí z Ukrajiny, který by měl dorazit do Liberce.

Pomáhá také nemocnice v nedaleké Jilemnici. "V současné době řešíme přesídlení rodinných příslušníků našich zaměstnanců do Česka, v koordinaci s Libereckým krajem také připravujeme dar v podobě zdravotnického materiálu," popisuje ředitel jilemnické nemocnice Jiří Kalenský.

Liberecká nemocnice na Ukrajinu posílá deset palet zdravotnického materiálu včetně obvazů nebo sterilních věcí. Pošle je tam přes jednoho z ukrajinských vysokoškolských studentů, který do nemocnice dochází na praxi a který se rozhodl vrátit do vlasti. Zásilka poputuje ke Kyjevu. Bezplatnou pomoc pro těhotné ženy z Ukrajiny pak nabízí Česká asociace dul.

Společnost všeobecného lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a Sdružení praktických lékařů zase vyzvaly své členy, aby bezplatně ošetřili ukrajinské uprchlíky, kteří dosud nezískali od českého státu takzvaný statut strpění, na který se váže zdravotní pojištění. Seznam zapojených praktických lékařů je na stránce lekariproukrajinu.cz.

