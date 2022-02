Na Václavském náměstí demonstrují tisíce lidí, vyjadřují podporu Ukrajině

Tisíce lidí se v neděli po poledni sešly v horní části Václavského náměstí v Praze na demonstraci na podporu Ukrajiny a proti ruské invazi na Ukrajinu. Akci pořádá spolek Milion chvilek a vystoupit na ní má i premiér Petr Fiala (ODS) a ukrajinský velvyslanec Jevhen Perebyjnis. Na protest dohlíží policie, která zastavila dopravu až po Vodičkovu ulici, z horní části náměstí se tak stala pěší zóna.

Mnozí účastníci mají na klopách modro-žluté stužky a nad hlavami ukrajinské vlajky a transparenty proti ruskému prezidentu Vladimiru Putinovi a válce. Nápisy na nich jsou v češtině, ukrajinštině i angličtině a lze na nich číst "Stop Putin", "Nět vojně", "Sláva Ukrajině" nebo "Jsme s tebou Ukrajino". V davu stojí i plačící lidé, někteří mají v rukách modré a žluté květiny a skupinky si navzájem kreslí na tváře ukrajinské vlajky. Akce připomíná pouliční party.

Obdobná demonstrace se po poledni konala také v Brně, kde odpůrci ruské invaze na Ukrajinu zaplnili Dominikánské náměstí. Shromáždění svolala Ukrajinská iniciativa jižní Moravy a podle mluvčí městské části Brno-střed Kateřiny Dobešové na něj přišlo asi 5000 lidí. Vystoupila tam i primátorka Markéta Vaňková (ODS), která připodobnila Putina k Voldemortovi, padouchovi z knih o kouzelníku Harrym Potterovi. V podvečer se mají demonstranti sejít i Českých Budějovicích.

Organizátoři pražské akce v pozvánce na demonstraci uvedli, že bezbřehá agrese a rozpínavost ruského prezidenta Putina nesmí zůstat bez odezvy. Apelovali na lidi, aby nebyli lhostejní k osudu nezávislé suverénní Ukrajiny a jejích občanů. "Společný postup demokratických států a mezinárodních institucí a aktivita občanské společnosti je teď důležitější než dřív. Putinova touha po moci se, očividně, na hranicích Ruska nezastaví. Právě teď se bojuje o svobodu celé Evropy. Právě teď jde o bezpečí každého z nás," napsali.

Boje s útočící ruskou armádou trvají na Ukrajině čtvrtým dnem. Putinovi vojáci postupují z různých směrů do nitra země. Obránci stále drží ukrajinskou metropoli Kyjev, kterou se ruské jednotky snaží obklíčit. Bojuje se o druhé největší město Charkov. Ruské jednotky podle agentur postoupily u Chersonu na jihu země. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve čtvrtek večer nařídil všeobecnou mobilizaci, zemi tak nesmějí opustit muži od 18 do 60 let. Dnes Zelenskyj vyzval cizince, aby přijeli na Ukrajinu vytvořit legionářskou jednotku, která by se poté zapojila do boje proti ruské agresi.

Živý přenos z demonstrace na Václavském náměstí v Praze: