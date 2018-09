Češi chtějí dětem ze Sýrie pomoci, oznámil spolek před schůzkou s Babišem a Šojdrovou

Zástupci platformy Češi pomáhají oznámili v pátek odpoledne, že se jim hlásí množství lidí, kteří chtějí pomoci sirotkům ze Sýrie. Tato občanská iniciativa spolupracuje s europoslankyní Michaelou Šojdrovou (KDU-ČSL), která přišla s nápadem na pomoc jako první a schůzky s premiérem Andrejem Babišem se účastní také. Babiš zatím jakoukoliv podobnou pomoc na území České republiky odmítá.

Praha - I když zatím není jasné, zda Česko nějak pomůže syrským sirotkům z uprchlických táborů v Řecku, občanská platforma s názvem Češi pomáhají už oznámila, že mnoho Čechů je rozhodnuto skutečně pomoci.

"Za poslední čtyři dny mi přišlo přibližně 250 e-mailů, všechny byly pozitivní a ve všech lidé nabízeli nějakou formu pomoci. Z 250 e-mailů mi ve 102 lidé nabízeli pomoc, že by mohli být hostitelskou rodinou, další lidé nabízejí například, že budou dělat babičky a dědečky, budou vodit děti do kroužků, lidé nabízející také materiální a finanční pomoc, lékaři nabízejí bezplatnou lékařskou pomoc…" vypočítávala Hana Pospíšilová z platformy Češi pomáhají.

Až dnes odpoledne bude tato česko - syrská lékařka Samíra Sibai přesvědčovat při setkání premiéra A. Babiše, aby podpořil pomoc syrským dětem, řekne mu i slova, která zní pro @Aktualnecz na videu: “Syřanům nakonec někdo pomůže, Bůh je neopustí. Ale kdo pomůže Čechům?” pic.twitter.com/oGjCSwAOWf — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) September 21, 2018

Svůj mail ladaktorka@seznam.cz dala k dispozici poté, co europoslankyně Michaela Šojdrová (KDU-ČSL) seznámila širší veřejnost s plánem pomoci syrským sirotkům a premiér Andrej Babiš takovou možnost pomoci odmítl.

"Proč bychom je přijímali? Máme sirotky i u nás, které musíme připravit na vstup do života," řekl v první reakci v sobotu deníku Právo.

Pospíšilová upozornila, že lidem neříkají, jak by konkrétně mohli pomoci, ale v první chvíli chtějí zjistit, zda mezi českou veřejností zájem pomáhat vůbec je. "A my žádáme jménem těchto lidí vládu, aby jim to umožnila. Vládě říkáme: Lidé, kteří chtějí pomoci, existují, jsou u nás rodiny, které se chtějí postarat," sdělila Pospíšilová. Podle ní lidé v mailech píší třeba jen jednu větu.

"Jsme tady, jsme rodina, máme dvě děti a ještě jedno dítě by se k nám vešlo. Nebo máme už odrostlé děti a dva pokojíčky jsou volné. Pokud bude potřeba pomoci, jsme tady," popisuje.

Za pomoc Syřanům se přimlouvala také lékařka Samíra Sibai, která pochází z česko-syrské rodiny a do roku 2014 žila v syrském městě Homs. Podle ní by pomoc dětem byla prvním krokem k lepší atmosféře ve společnosti. "Mám pocit, že společnost se začíná uzdravovat, je to první krok, abychom se chovali normálně. Dřívější atmosféru nenávisti jsem vnímala s bolestí, protože Syřanům nakonec někdo pomůže, neopustí je. Ale kdo pomůže Čechům?" uvedla tato členka petičního výboru platformy.

Iniciativa Češi pomáhají vznikla loni, kdy upozornila, že vláda neplní své vlastní usnesení ohledně pomoci uprchlíkům. "Dne 8. července 2015 padlo rozhodnutí přijmout 1500 migrantů, zatím jsme jich ale přijali jen pár desítek. Vyzýváme proto vládu, aby tento slib naplnila a aby v rámci tohoto vlastního závazku přijala především syrské matky s dětmi, neboť to je nejzranitelnější skupina, která strádá v přeplněných utečeneckých táborech," uvedl spolek.

Šojdrová před schůzkou s Babišem upřesnila způsob pomoci

Samotná Michaela Šojdrová den před jednáním s Babišem upřesnila, jak by si pomoc syrským dětem představovala. "Preferovány by měly být ty nejzranitelnější a nejmladší děti a ty, které nemají dohledatelné příbuzné a rodiče," upřesnila Šojdrová. Podle ní by měly být děti po příjezdu do České republiky umístěny do institucí spadajících pod ministerstvo školství a ministerstvo práce a sociálních věcí, jež jsou na to připraveny, sdělila europoslankyně.

Argumentuje mimo jiné tím, že stejný model pomoci existuje například ve Velké Británii, Francii nebo v Irsku.Upozorňuje také na to, že nechce pro děti trvalý azyl nebo občanství, ale jen dočasnou mezinárodní ochranu.

Nelze ale očekávat, že by Babiš s jakýmkoliv takovým či podobným návrhem souhlasil. Od začátku byl zcela proti. "Je to nechutné, brát děti do politického boje," tvrdí nadále šéf vlády a hnutí ANO.

Babiš může při svém odmítání počítat už s tradiční podporou prezidenta Miloše Zemana a také s většinou Poslanecké sněmovny. Když tento týden poslanci hlasovali o návrhu TOP 09 o možnosti přijetí sirotků, většina poslanců pro návrh nezvedla ruku.