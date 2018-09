"Proč bychom se měli starat o Syřany?" Babiš odmítá přijmout 50 sirotků

"Proč bychom je přijímali? Máme sirotky i u nás, které musíme připravit na vstup do života. Něco o tom vím, protože moje nadace na to dávala peníze," reagoval na iniciativu Babiš.

Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) odmítá iniciativu některých senátorů a takzvaných Wintonových dětí, aby Česko přijalo 50 syrských dětí, které přišly o rodiče. Řekl to v rozhovoru pro Právo.

"A hlavně Česko je solidární, od roku 2015 jsme do různých zemí kvůli migraci poslali 2,5 miliardy, pomáháme na místě v Sýrii lékaři i experty, v Česku jsme ošetřili 2500 pacientů včetně řady syrských dětí," tvrdí premiér, který údajně "šel do politiky hlavně proto, aby se staral o české občany".

" A když už jsme u těch sirotků, proč zase někdo pomíjí válku na Ukrajině? Tam nejsou? Tak proč bychom se měli starat právě o Syřany?" dodal.

Česko by podle návrhu, s nímž přišla europoslankyně Michaela Šojdrová (KDU-ČSL), mělo poskytnout útočiště padesáti dětem, které jsou bez rodičů v uprchlických táborech v Řecku a dalších evropských zemích.

V pátek návrh projednávali senátoři a zástupci státní správy v rámci kulatého stolu na půdě Senátu. Iniciativu osobně podporují například i Milena Grenfell-Bainesová a Ruth Hálová, které patří mezi děti, jež z předválečného Československa na poslední chvíli zachránil Brit Nicholas Winton.

"Stejně jako my v roce 1938 tyto děti žijí ve strachu a nejistotě, navíc postrádají domov a stravu. Nemohu předstírat, že se mě osud těchto dětí netýká," je přesvědčená dvaadevadesátiletá Ruth Hálová.

Babiš v poslední době několikrát zopakoval, že "nepřijme ani jednoho migranta". Podle Šojdrové je takový postoj špatný. "Předseda vlády i ministr vnitra a zahraničí by měli být schopni říct, my víme, co je naše zodpovědnost, nás nemusí nikdo nutit nějakými povinnými kvótami," myslí si europoslankyně.

O nezletilé by se podle ní mohly postarat neziskové organizace, například Slezská diakonie ve spolupráci s dětskými domovy.