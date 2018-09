Ať Česko přijme 50 syrských sirotků, navrhují Babišovi senátoři i Wintonovy děti

V pátek návrh projednávali senátoři a zástupci státní správy v rámci kulatého stolu na půdě Senátu.

Praha - Několik desítek syrských sirotků by mohlo přicestovat do České republiky. Počítá s tím návrh, který iniciovala česká europoslankyně Michaela Šojdrová (KDU-ČSL). Inspirovat se chce záchranou takzvaných Wintonových dětí před nacisty.

V pátek návrh projednávali senátoři a zástupci státní správy v rámci kulatého stolu na půdě Senátu a možná už příští týden chtějí s návrhem oslovit předsedu vlády Andreje Babiše (ANO).

Česko by mělo poskytnout útočiště padesáti dětem, které jsou bez rodičů v uprchlických táborech v Řecku a dalších evropských zemích.

"Tyto tábory jsou přecpané a podmínky pro děti se nedaří dodržovat," řekl během schůzky, kterou sám svolal, senátor a předseda výboru pro záležitosti EU Václav Hampl.

Mezi další politiky, kteří iniciativu Šojdrové podpořili, patří místopředseda horní komory Jiří Šesták (STAN a Hnutí Občané pro Budějovice) a Zdeněk Papoušek (za KDU-ČSL).

Kromě pomoci dětem v nouzi chtějí také zlepšit pozici Česka při jednání se zahraničními partnery. "Pokud odmítáme povinné kvóty, měli bychom se o to víc zamýšlet, co můžeme lidem v nouzi, ale i našim spojencům nabídnout místo toho," domnívá se Hampl.

Předseda vlády Andrej Babiš v poslední době několikrát zopakoval, že "nepřijme ani jednoho migranta". Podle Šojdrové je takový postoj špatný. "Předseda vlády i ministr vnitra a zahraničí by měli být schopni říct, my víme, co je naše zodpovědnost, nás nemusí nikdo nutit nějakými povinnými kvótami," myslí si Šojdrová. O nezletilé by se podle ní mohly postarat neziskové organizace, například Slezská diakonie ve spolupráci s dětskými domovy.

Projekt podporují Wintonovy děti

Česká pomoc by se mohla inspirovat legislativou, kterou před dvěma roky prosadil člen Sněmovny lordů britského parlamentu Alf Dubs a kterou v pátek v Praze představila britská konzervativní europoslankyně Julie Girling (v Bruselu členka frakce Evropské lidové strany). Podle ní v Británii Dubsova iniciativa pomohl vytvořit plastičtější obraz o osudech uprchlíků mezi širokou veřejností. V to doufají i čeští politici.

Lord Alf Dubs pochází z Československa. Do Británie se dostal jako jedno z takzvaných Wintonových dětí, které opustily Prahu těsně před vypuknutím druhé světové války. Dvě z těchto zachráněných, Milena Grenfell-Baines a Ruth Hálová, iniciativu na záchranu syrských dětí osobně podpořily.

"Stejně jako my v roce 1938 tyto děti žijí ve strachu a nejistotě, navíc postrádají domov a stravu. Nemohu předstírat, že se mě osud těchto dětí netýká," je přesvědčená dvaadevadesátiletá Ruth Hálová.

Podle Dubsova návrhu měla Británie před dvěma lety přijmout několik tisíc dětí bez rodičů v evropských uprchlických táborech, zejména ve francouzském Calais, Řecku a Itálii. Ačkoliv původní Dubsův dodatek byl posléze omezen, nakonec došlo k přesídlení bezmála pěti stovek nezletilých. V dubnu letošního roku politik navrhl pozměňovací návrh také k britskému zákonu o Brexitu.

Jeho záměrem je, aby i po odchodu Británie z Evropské unie zůstala dětem uprchlíků otevřená možnost přicestovat do země za svými rodinami.

Zástupci české státní správy, kteří se diskuze zúčastnili, se k návrhu staví opatrně. Podle Marka Součka z Úřadu vlády i nadále platí, že Česko chce být solidární, ale chce se soustředit na pomoc mimo vlastní území.

Zástupci rezortů vnitra a zahraničí připomněli iniciativy, o kterých se podle nich "příliš nemluví". Tomáš Urubek z Odboru azylové a migrační politiky ministerstva vnitra hovořil o programu pro české krajany zejména z Ukrajiny a Venezuely, pomoci českých lékařů a penězích směřující do Sýrie nebo do Jordánska.