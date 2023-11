Zlom v případu českých dětí unesených do Gazy, Černínský palác se spojil s otcem

V příběhu dvou dětí české matky unesených do Pásma Gazy došlo podle zjištění Aktuálně.cz ke zlomu. Ministerstvu zahraničí se povedlo spojit s jejich otcem, který je zadržuje. Původně s nimi odjel na dovolenou do Dubaje. Matce je však nevrátil a přesunul se s nimi do Gazy. Spojení s ním se podařilo české straně navázat díky palestinskému velvyslanci v Praze. Minulý měsíc navštívil Černínský palác.

"Opakovaně se Styčnému úřadu v Ramalláhu podařilo s otcem spojit. Žádné další podrobnosti nemůžeme s ohledem na bezpečnost dětí komentovat," potvrdil Aktuálně.cz nový vývoj v případu mluvčí ministerstva zahraničních věcí Daniel Drake. Navzdory oficiálnímu mlčení ze strany Černínského paláce se podle zdrojů redakce z diplomatických kruhů otec obou dětí vyjádřil negativně. V současné chvíli není ochotný umožnit jejich návrat do Česka. Chlapec a dívka neviděli matku už rok. Související Po návratu Lipavského z Izraele přijal Černínský palác velvyslance Palestiny v Praze Podle informací Aktuálně.cz se významně podílel na spojení české diplomacie s palestinským otcem velvyslanec Palestiny v Česku Chálid al-Atraš, který 11. října navštívil Černínský palác, kde ho přijal šéf odboru států Blízkého východu Petr Hladík. Unesené děti byly jedním z témat jednání. Úřad v Ramalláhu se s otcem poprvé spojil v druhé půli října. Kdy se angažuje rozvědka Jak v tuto chvíli bude česká strana postupovat, není jasné. Podle informací Aktuálně.cz však tuzemská diplomacie oficiální možnosti vyčerpala. Je otázka, zda se s mužem pokusí spojit znovu a dále na něj naléhat. Původně se v záležitosti angažovaly čtyři české zastupitelské úřady na Blízkém východě. V obecné rovině platí, že stát má nástroje jak osvobodit své občany držené v zahraničí. Oficiálně se však o nich nemluví. Na propuštění rukojmích pracuje Úřad pro zahraničí styky a informace, tedy rozvědka. Úřad byl aktivní v osvobození českého misionáře Petra Jaška, kterého věznily úřady v Súdánu na přelomu let 2015 až 2016. Rozvědka se angažovala také v propuštění dvou českých turistek, které na jaře 2013 unesli ozbrojenci v Pákistánu. V zajetí strávily dva roky. V osvobození obou dívek pracoval Katar, jehož kvůli záchraně mladých žen navštívil tehdejší ředitel rozvědky Ivo Schwarz. Na scéně speciální jednotka V krajním případě se v obdobných případech nasazují příslušníci 601. skupiny speciálních sil z Prostějova. Elitní vojenská jednotka při záchraně rukojmích zasahuje po předchozím zpravodajském průzkumu, jenž zmonitoruje dění na místě. Vysvobozování lidí držených proti své vůli je jedním z přiznaných zaměření útvaru. "Vojáci speciálních sil zachránili řadu rukojmích a vyřešili nespočet dalších citlivých situací," uvedla ministryně obrany Jana Černochová (ODS), když v září navštívila základnu jednotky v Prostějově. Speciálové jsou zvyklí operovat v blízkovýchodních nebo středovýchodních zemích, mají za sebou akce v Iráku či v Afghánistánu. Související Se střepinou ve tváři po útoku Tálibánců zachránil kamarády, teď velí elitě armády Zda panují podmínky pro spuštění podobné operace v případě unesených dětí, lze jen hádat. Desetiletý chlapec a osmiletá dívka jsou v Pásmu Gazy. Byť je otec drží v bezpečnější části, pořád platí, že v Gaze probíhá vojenská operace izraelské armády. Vojenské síly chtějí zničit teroristické hnutí Hamás, jež v říjnu zavraždilo 1400 Izraelců. "Vydírá mě skrze děti" Unesené děti vzešly z manželství dnes pětačtyřicetileté Amélie a palestinského muže. Na příběh ženy upozornila iniciativa Pod svícnem, jež se převážně věnuje podpoře obětí domácího násilí. Muž ženu dlouhodobě fyzicky týral. Podle její výpovědi ji jednou i znásilnil, jindy ji zbil do polobezvědomí. "Paradoxem je, že i když vím, že mi roky jen ubližoval, že si mě k sobě poutal, aby mě mohl ovládat, pořád ve mně dříme touha se ospravedlňovat. Jsou dny, kdy jsem v OK, a dny, kdy nemůžu nic dělat a čekám, kdy se zhroutím. Chci najít sebe sama, chci žít normální život. Vydírá mě skrze děti," svěřila se žena letos na jaře iniciativě. https://twitter.com/studenakopriva/status/1711094668841107728 Už před únosem muž nevracel děti, o jejichž péči se střídají, protože už žijí odděleně, včas. S jejím souhlasem je otec vzal loni na podzimní prázdniny do Dubaje. Tentokrát se však situace vyhrotila jejich únosem do Gazy. Iniciativa proto minulý měsíc sdílela příběh znovu, kdy Izrael začal po útoku Hamásu pásmo bombardovat.

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!