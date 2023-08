Čermák se vyhýbá vězení, hrozí mu další roky v cele. Snížil si i šanci na propuštění

Tomáš Čermák, kterého soud pravomocně odsoudil k pěti a půl letům vězení za schvalování terorismu, si může odsedět až o dva roky navíc. V úterý totiž nenastoupil do vězení a hledá ho policie. Kromě toho, že bude čelit dalšímu trestnímu stíhání, si snížil šanci na podmínečné propuštění.

V úterý se měl Čermák dostavit do vězení, aby si odpykal souhrnný trest pět a půl roku, který mu v červenci soud udělil mimo jiné za podněcování nenávisti k Ukrajincům nebo za podporu a propagaci terorismu poté, co vyzýval své sledující na sociálních sítích, aby za použití násilí zabránili přijetí novely pandemického zákona.

Pokud z vážného důvodu nemůže odsouzený do výkonu trestu nastoupit, musí informovat soud. To ale Čermák neudělal. K Vrchnímu soudu v Praze však podal žádost o odklad výkonu trestu a žalobu pro zmatečnost, kde svůj trest odmítá. Dokument měl nicméně poslat k plzeňskému krajskému soudu, který o Čermákovi rozhodoval jako první. Jak potvrdila mluvčí vrchního soudu Kateřina Kolářová, i po podání žádosti tak musí Čermák do vězení nastoupit.

"Výkon o rozhodnutí řeší vždycky soud prvního stupně, nikdy to neřeší odvolací soud. Má nástup do výkonu trestu, který mu nařídil Krajský soud v Plzni, tím se pan odsouzený musí řídit, pokud by nebylo rozhodnuto jinak," řekla Kolářová.

Pátrání po Čermákovi podle policie stále trvá. "Za útěk před spravedlností je ze strany policie obviněný z maření výkonu úředního a soudního rozhodnutí. Čeká ho další trestní řízení, kdy mu soud může pobyt ve vězení prodloužit až o dva roky," vysvětluje právník Adam Trojan.

Souzen za to může být Čermák i na útěku, což by pro něj mohlo mít podle právníka Jana Vytřísala mnohem horší důsledky. "Soudce bude zohledňovat, jestli je stále na útěku. V případě, že ho policie dopadne nebo se sám ohlásí, se pak o délce navýšení trestu budou rozhodovat na základě doby, kterou před trestem utíkal," říká.

Čermák si svým útěkem zhoršil šanci na případné podmínečné propuštění, o které si může požádat v polovině svého trestu. Soudy u těchto žádostí posuzují hned několik okolností. Jedna z nich je, zdali odsouzený do vězení nastoupil včas. Vytřísal tvrdí, že pokud by se Čermák ještě sám přihlásil, ač o pár dní později, jeho podmínečné propuštění by v budoucnu stále připadalo v úvahu.

Pravděpodobnost, že by si nemusel ve vězení odpykat celý svůj trest, si ale svým chováním výrazně snížil. "I v případě, že se tedy Čermák ve vězení bude chovat vzorně, nemusí to stačit a soudce jeho žádost zamítne," uzavírá právník Vytřísal.