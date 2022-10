Popálení, otok plic a smrt. Podvod s toxickým odpadem u Mostu ohrozil přes tisíc lidí

Bývalý ředitel skládky Celio u Litvínova René Konečný zaplatí milion korun. Současně bude pět let ve zkušební lhůtě, kdy se musí chovat řádně. V opačném případě půjde na tři roky do vězení. Rozhodl o tom Městský soud v Praze, který ho tím potrestal za podíl na podvodu s likvidací toxických odpadů. Rozhodnutí instance předcházelo Konečného přiznání. Aktuálně.cz má verdikt soudu k dispozici.

René Konečný coby ředitel skládky Celio podepsal celkem čtyři potvrzení, že nechal bezpečně zlikvidovat 600 tun jedovatého styrenu uloženého v sudech. Zničení toxického odpadu si objednalo ministerstvo financí, zakázku získala sesterská firma Celia, společnost Aquatest. Konečného podpisy vynesly firmě Aquatest bezmála 1,2 milionu korun.

Konečný však přidal signaturu k padělaným dokumentům. Styren nebyl nikdy zlikvidován podle bezpečnostních požadavků ministerstva financí, na skládce Celio ho nechal Konečný jen zahrabat. Na jedovatou látku poté navezli další nebezpečný odpad. Směs mohla za nepříznivých okolností začít hořet, explodovat a ohrozit přes tisíc lidí v okolí.

Na popsaném podvodu se podle policie podílelo devět lidí a zmíněné dvě firmy. Konečný v tomto schématu hrál důležitou roli. Jak upozornila Česká televize, Městský soud v Praze po jeho přiznání schválil 3. října dohodu se žalobcem o vině a trestu. Výsledkem je uvedený trest - milionová pokuta a tři roky vězení s pětiletým odkladem. Aktuálně.cz získalo rozhodnutí soudu, z něhož plynou podrobnosti.

Konečný se dopustil čtyř deliktů

Plán na podvodnou likvidaci odpadů vymyslel podle policie Daniel Kraft, který zastával klíčové pozice v řídicích orgánech firem Celio a Aquatest. Do jeho plnění se zapojili další manažeři a manažerky obou společností a jejich mateřského podniku, firmy Purum. Na konci procesu byl klíčový podpis ředitele skládky Celio, jež stvrzoval zničení odpadu.

Konečný vstoupil do příběhu 30. září 2020, kdy se stal šéfem skládky. Naskočil do rozjetého vlaku. Do té doby už skupina vystavila resortu financí podle policie dvě podvodné faktury k likvidaci styrenu, za které inkasovala 2,39 milionu korun. Podepsal je Konečného předchůdce ve funkci Radek Exner. Kraft poté zasvětil do schématu Konečného.

"René Konečný namísto toho, aby o obecném ohrožení, kterého se ostatní obvinění dopustili tím, že svým jednáním spočívajícím v nelegálním uložení značného množství sudů se styreny (…) vystavili nebezpečí lidi (…), bez odkladu oznámil státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu, rozhodl se pomoci zapojením do páchané trestné činnosti," zní klíčová pasáž verdiktu.

Nyní už bývalý šéf skládky se tak dopustil podvodu, poškození a ohrožení životního prostředí, porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže a neoznámení trestného činu. Verdikt nad ním je od 6. října pravomocný. Vedle podmínky a pokuty se nesmí deset let angažovat v podnikání s odpady.

"Vydali v nebezpečí lidi"

Aquatest dohromady i díky Konečného přispění vylákal z ministerstva financí 3,9 milionu korun za to, že podle kriminalistů podvodně vykázal zničení 1928 tun toxického styrenu. Takto byla skupina kolem Krafta připravená získat od státu 10,2 milionu. Soud uvedl, že při tom nedbala vážného rizika, jež mohlo skončit tragédií.

"Vydali v nebezpečí lidi nacházející se v okruhu do 900 metrů od místa uložení sudů se styreny, kterým v případě vznícení těchto sudů hrozí bezprostřední nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví jednak v důsledku tlakové vlny a popálení a jednak v důsledku extrémní toxicity zplodin hoření, způsobující zejména edém (otok, pozn. red.) plic," stojí v rozhodnutí.

Případná katastrofa by se dotkla dalších lidí žijících čtyři kilometry od skládky, kde se nachází Mariánské Radčice a Louka u Litvínova. Celkem se jednalo o 1200 lidí. "Kterým v případě vznícení těchto sudů se styreny hrozí nebezpečí těžké újmy na zdraví v důsledku zvýšené toxicity zplodin hoření, způsobující zejména edém plic, a v krajním případě i smrti," píše se ve verdiktu.

V sudech se vedle styrenu nacházely toluen, benzen a xylen, což jsou vysoce hořlavé látky, jež na skládce nemají co dělat. Odpad tam lidé kolem Krafta uložili bez zabezpečení. "Riziko požáru vědomě zvýšili tím, že na tyto odstraněné sudy se styrenovými smolami (…) nechali navézt několikametrovou vrstvu jiného hořlavého nebezpečného odpadu složeného mj. z obalů se zbytky barev a laků."

Toxický styren z Nelahozevsi

Toxický odpad tvořený především styrenem původně pocházel ze skládky v Nelahozevsi na Mělnicku, kam se ukládal před rokem 1989. Styren byl vedlejším produktem při výrobě kaučuku státním podnikem Kaučuk Kralupy nad Vltavou. V lednu 2016 ministerstvo financí vypsalo zakázku na likvidaci odpadu, v srpnu ji získala firma Aqautest Daniela Krafta. Do listopadu 2020 měla zničit 4692 tun.

Aquatest přitom neměl technologii, aby toxické látky zlikvidoval bezpečně. Proto podle policie Kraft přišel s podvodným plánem. Styren v přímém rozporu s pravidly zakázky pouze převeze na skládku Celio. "Vůči ministerstvu financí budou předstírat, že obsah sudů byl na skládce Celio nejprve upraven a po této úpravě byl spálen na zařízení společnosti Lafarge Cementárna," píše soud.

"Přestože obvinění (...) věděli, že kromě styrenu byly v sudech se styrenovými smolami ve vysoké koncentraci i další těkavé organické látky jako toluen, benzen a xylen, které jsou vysoce hořlavé, tedy odpad, který je též zakázáno ukládat na skládku, nechali sudy se styrenovými smolami na skládku po předchozí vzájemné domluvě uložit bez řádného zabezpečení proti zahoření." soudce Městského soudu v Praze Miroslav Rákosník, 3. října 2022

Plnění podvodné zakázky v srpnu 2021 zarazila Česká inspekce životního prostředí. Výslovně zakázala v "likvidaci" styrenu pokračovat. Současně oznámila, co se na skládce děje. "Přijaté odpady měly být podrobeny úpravě a následovat měla termická likvidace (spálení, pozn. red.) ve zcela jiném zařízení, mimo areál společnosti Celio," sdělil po kontrole mluvčí inspekce Jiří Ovečka.

Zvlášť závažné zločiny

Národní centrála proti organizovanému zločinu pod dozorem Vrchního státního zastupitelství v Praze spustila kvůli podvodu s toxickým odpadem zatýkání letos v lednu, obvinila devět lidí včetně Krafta, Konečného, Exnera, dvou žen a také dvě firmy. Šest obviněných skončilo ve vazbě, Konečný v ní strávil více než dva měsíce. Nejpozději v září už byli všichni na svobodě.

"Trestní stíhání je vedeno pro zvlášť závažný zločin obecného ohrožení, zvlášť závažný zločin podvodu spáchaný ve stadiu pokusu, zločin poškození a ohrožení životního prostředí a přečin porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže," popsal už dříve pro Aktuálně.cz kvalifikaci skutků dozorový žalobce Zdeněk Matula.

Stíhání se vede proti organizované skupině, za což v případě uznání viny hrozí až 15 let vězení. Kdy by mohlo vyšetřování skončit, žalobce Matula neupřesnil. Aktuálně.cz se snažilo k poslednímu vývoji požádat o vyjádření Konečného advokátku Markétu Soukupovou, nepodařilo si ji však zastihnout. Už dříve však komentář odepřela. "Jsem vázaná zásadou mlčenlivosti, které mě můj klient nezprostil," uvedla v září.