Čelím útokům jako Trump, chtějí mě umlčet, tvrdí Ovčáček. Vadí mu dotaz novinářů na jeho Twitter

Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček se na Twitteru ohradil proti "antikampani" ze strany Syndikátu novinářů ČR. Domnívá se, že mu organizace chce bránit ve vyjadřování. Syndikát něco takového popírá, pouze přiznává, že středočeská organizace poslala prezidentské kanceláři oficiální dotaz. Ptají se na to, kdo se může oficiálně za prezidenta vyjadřovat a zda je jeho účet oficiálním komunikačním kanálem Hradu.

Praha - Loni na podzim si hradní kancléř Vratislav Mynář s mluvčím Jiřím Ovčáčkem ujasňoval pravidla, jak má používat twitterový účet @PREZIDENTmluvci, na němž se pravidelně objevují útoky na politiky či novináře. Teď se na to, kdo vlastně profil oficiálně provozuje, zeptal Hradu Syndikát novinářů - a dočkal se ostré reakce.

"Antikampaň je tu. Syndikátu novinářů ČR se evidentně nelíbí moje aktivity na sociálních sítích, podniká protiakci. Zřejmě mi chce zakázat Twitter," napsal mluvčí.

Organizace přitom Hradu pouze poslala dva dotazy na základě zákona o svobodném přístupu k informacím. První ohledně seznamu osob, které smí vystupovat jménem prezidenta republiky, a zda je Ovčáčkův profil oficiálním komunikačním kanálem Hradu.

Mluvčí ale trvá na tom, že se mu organizace snaží bránit ve vyjadřování. "Smysl celé akce Syndikátu je každému zřejmý. Ptá se na otázky, které byly mnohokráte zodpovězeny, a tyto odpovědi jsou veřejně dostupné, třeba právě na mém Twitteru," napsal Ovčáček Aktuálně.cz.

"Vyslovil jsem proto legitimní podezření nikoliv z pokusu zablokovat Twitter, ale zamezit mi ve vyjadřovaní. Nejde o první takový pokus. Nechť sám Syndikát toto podezření jednoznačně rozptýlí. A znovu doplňuji, podobným útokům čelil můj velký vzor Donald Trump kvůli svému soukromému Twitteru," dodal mluvčí.

Syndikát Ovčáčkova tvrzení o tom, že mu chce zamezit ve vyjadřování, tvrdě odmítl. "Antikampaň neexistuje, Syndikát novinářů České republiky se k Vám nijak (zatím) nevyjadřoval," napsala organizace na Twitteru. Její předseda Adam Černý pak pro Aktuálně.cz upozornil na to, že aniž by Ovčáček nebo Hrad oficiálně odpověděl, tak "pustil tenhle tweet".

Ovčáček pro Aktuálně.cz zopakoval, že jde o jeho osobní účet, přestože uživatelské jméno odkazuje na funkci mluvčího prezidenta. "Je to úplně a do detailu stejná situace jako v případě Donalda Trumpa. Jeho Twitter leží 'svobodomyslným' novinářům v žaludku stejně jako ten můj," srovnává se Ovčáček s novým americkým prezidentem.

@PREZIDENTmluvci Antikampaň neexistuje, Syndikát novinářů České republiky se k Vám nijak (zatím) nevyjadřoval. — Syndikát novinářů ČR (@czpress) April 25, 2017

Podobně to vysvětluje i kancléř Mynář. "Už jsme několikrát řekli, potvrdil to i pan prezident, že účet nezřídila Kancelář prezidenta republiky, ale J. Ovčáček. Je to běžné i v zahraničí, například v USA," napsal kancléř.

@PREZIDENTmluvci Děkuji @PREZIDENTmluvci za informaci o doručení naší žádosti do datové schránky KPR. A oficiální odpověď vyžádanou cestou obdržíme kdy? pic.twitter.com/jbPttEM0zo — Marek Zouzalík, Sr. (@mzouzaliksr) April 25, 2017

