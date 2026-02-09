Čeká nás deštivý týden, oteplí se až na 11 stupňů. O víkendu přijde ostrá změna

Obloha v tomto týdnu zůstane v Česku převážně zatažená, bude často mrholit nebo pršet, ve vyšších polohách sněžit. Teploty postupně porostou, ve čtvrtek mohou místy dosáhnou až 11 stupňů Celsia, na víkend se ale poměrně citelně ochladí.
Vyplývá to z informací Českého meteorologického ústavu (CHMÚ) na síti X a týdenní předpovědi na jeho webu.
Slunečných paprsků si lidé moc neužijí dnes ani v příštích dnech. Podle meteorologů bude převažovat velká oblačnost s častými srážkami, objeví se mrznoucí mrholení nebo mlhy, jen přechodně může být na některých místech polojasno.
Během dneška bude hlavně ve východní polovině země slabě pršet nebo sněžit. K ránu může místy mrznout, nejvyšší teploty vystoupají na maximálně pět stupňů nad nulu, na severovýchodě ale zůstanou jen kolem nuly, hlavně na severovýchodě hrozí náledí.
V úterý bude většinou zataženo až oblačno, hlavně v Čechách přechodně i polojasno, znovu se objeví dešťové přeháňky, nad 600 metrů nad mořem budou sněhové. Teploměr přes den ukáže jeden až šest stupňů nad nulou, v Čechá místy i osm stupňů Celsia.
"Ve středu a ve čtvrtek přes naše území od západu přejde frontální systém, který přinese výraznější oteplení. Na většině území zaprší, ale hlavně v Čechách může déšť zpočátku i namrzat. Přibližně nad 600 metrů se vyskytne i sněžení, které ale postupně přejde všude do deště," uvedli meteorologové.
Ve čtvrtek odpoledne mohou odpolední teploty v nížinách přesáhnout deset stupňů Celsia, podobně teplé počasí vydrží i v pátek.
O víkendu má podle aktuální předpovědi dorazit výrazné ochlazení se sněžením. "Očekáváme převážně velkou oblačnost s občasným sněžením nebo sněhovými přeháňkami. Noční teploty by podle současných předpokladů měly klesnout většinou na minus jeden až minus šest stupňů Celsia, přes den by se mělo oteplit na nulu až pět stupňů Celsia," dodal ČHMÚ.
