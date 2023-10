Letovisko u hranic s Izraelem zřejmě zasáhl dron. Čedok evakuuje stovky Čechů

Cestovní kancelář Čedok během pátku evakuuje zhruba 500 českých turistů z egyptského letoviska Taba, kde v noci raketa zasáhla zdravotnické zařízení. Místopředseda Asociace českých cestovních kanceláří Jan Papež nemá v tuto chvíli informace o tom, že by klienty v egyptské Tabě měla ještě jiná tuzemská cestovní kancelář než Čedok.

Místopředseda Asociace cestovních kanceláří ČR Jan Papež však neví o tom, že by klienty v Tabě měla ještě jiná tuzemská cestovní kancelář než Čedok. Výbuch v egyptském letovisku u Rudého moře zřejmě souvisel se současnou válkou mezi Izraelem a palestinským radikálním hnutím Hamás. Taba se nachází přes 200 kilometrů daleko od Pásma Gazy. České ministerstvo zahraničí proto ohledně cest do Egypta nedoporučuje cestovat do všech oblastí u hranice s Izraelem.

"Bezpečnost našich klientů je prioritou, proto jsme se rozhodli předčasně ukončit zájezdy v hotelích kolem egyptské Taby a během pátku vyslat charterové lety, aby se zpátky do České republiky vrátilo všech 500 českých turistů, které v oblasti máme," uvedla Pavlíková. Všichni jsou podle ní v pořádku a dostávají informace o transferech na letiště.

Taba je podle Papeže ve srovnání s ostatními egyptskými destinacemi specifická v tom, že do ní nelétají žádné pravidelné charterové linky. "Menší cestovní kanceláře do Taby necestují, a Taba je tím pádem dominantou jen velkých cestovních kanceláří, a ne ještě k tomu všech," uvedl. Čedok je podle něj největší tuzemská cestovní kancelář, která v oblasti funguje. "V tuto chvíli mi není známo, že některá cestovní kancelář, která je členem naší asociace, by tam kromě Čedoku měla klienty," dodal.

V Tabě ani v jeho blízkosti žádné klienty aktuálně nemají cestovní kancelář Blue Style, Fischer a Alexandria, řekli novinářům jejich mluvčí. S cestovní kanceláří Fischer jsou Češi například v letovisku Hurghada, které je ale od Taby vzdálené několik set kilometrů, uvedl mluvčí společnosti Jan Bezděk.

Mezi zraněnými nejsou podle mluvčího ministerstva zahraničí cizí státní příslušníci, tedy ani Češi. "Podle egyptských médií, a potvrzeno i našimi zdroji, mělo být zraněno šest osob," řekl Drake. Pro celý Egypt eviduje úřad 2580 Čechů registrovaných v cestovatelském systému Drozd. Na české velvyslanectví v Káhiře se s žádostí o evakuaci zatím neobrátil žádný občan, v případě potřeby bude možné využít lety Čedoku. "Mělo by být na každém ze tří letů zhruba 15 volných míst," uvedl Drake.

Ministerstvo zahraničí doporučilo při pobytech v Egyptě dbát zvýšené opatrnosti při pobytu v zemi, sledovat místní média a respektovat pokyny bezpečnostních složek. Vyhnout by se měli cestám k izraelské hranici. "Vzhledem ke zhoršené situaci v Izraeli a Gaze a pokračujícím probíhajícím bojům varujeme před cestami do bezprostřední hraniční oblasti mezi Egyptem a Izraelem. Dlouhodobě nedoporučujeme cestovat do severní části Sinajského poloostrova. Aktuálně zejména důrazně varujeme před cestami z egyptského území do oblasti hraničního přechodu Rafah, který slouží pouze k humanitárním účelům a přijímá výhradně zraněné osoby a uprchlíky," informoval Černínský palác.

Premiér Petr Fiala (ODS) uvedl, že čeští občané nejsou bezprostředně ohroženi a na jejich odlet v tuto chvíli stačí charterové lety. "Náš zastupitelský úřad dělá všechno, co je potřeba… Samozřejmě, kdyby bylo potřeba, tak do toho vstoupíme, ale v tuto chvíli to potřeba není," řekl předseda vlády novinářům na tiskové konferenci po pátečím summitu EU v Bruselu.

Všechny tři repatriační lety, které pro cestovní kancelář Čedok vypravuje dopravce Smartwings, by měly v Česku přistát krátce před půlnocí, není ale vyloučeno zpoždění. Dva podle mluvčí Smartwings Vladimíry Dufkové budou směřovat do Prahy a jeden do Brna. Z bezpečnostních důvodů letadla cestující nevyzvednou na letišti v Tabě, ale v Šarm aš-Šajchu.