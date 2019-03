Čachry v Povodí Labe. Za čištění řeky zaplatilo osm milionů, práci odvedli jeho lidé

Policie vyšetřuje podezřelé hospodaření státního podniku Povodí Labe. Společnost, která operuje s ročním obratem přes miliardu korun, v letech 2012 až 2017 na své pobočce v Roudnici nad Labem uzavírala smlouvy za desítky milionů korun se spřízněnými firmami. Jeden konkrétní případ se Aktuálně.cz podařilo popsat - jak Povodí Labe vysoutěžilo zakázku za osm milionů, přitom nakonec koryto řeky vyčistili její zaměstnanci.

Případ z roku 2012 připomíná správu státního majetku v dobách "divokých" 90. let. Povodí Labe potřebovalo vyčistit koryto řeky na dvou úsecích. Zakázku za 8,8 milionu korun získala společnost Van den Brook.

Ta si však na vyčištění koryta zjednala někoho jiného - firmu Breacher. Ani ta se však do prací nepustila sama a předala zakázku dál - zpět společnosti Povodí Labe. To už ale byla cena zakázky jen čtyři miliony korun.

Řeku tedy nakonec čistila společnost Povodí Labe a rozdíl ve výši 4,8 milionu, který ze státního podniku odtekl, zůstal ve zmíněných dvou firmách.

Náhodné firmy? Nikoli…

Jak vyplývá z dostupných dokumentů, které má server Aktuálně.cz k dispozici, výběr obou subdodavatelů nebyl zcela náhodný. Z insolvenčního rejstříku z roku 2015 vyplývá, že Petr Imramovský, jednatel firmy Van den Brook, dlužil desítky tisíc korun vedoucímu provozního střediska Povodí Labe v Litoměřicích Jiřímu Šikulovi, který zakázku dozoroval. "Půjčil mi po povodních v roce 2013, dodnes mu splácím asi 20 nebo 30 tisíc," potvrdil Imramovský.

Jednatelem druhé firmy Blitz Group (tehdy Breacher) je dnes Miroslav Šikula, syn Jiřího Šikuly z Povodí Labe.

Zakázka na vyčištění koryta tak protekla přes dvě firmy, z nichž ani jedna se podobnými pracemi nezabývá. Van den Brook se prezentuje jako opravna lodí, nabízí také lakýrnické práce nebo dodávku a osazení oken. Blitz Group na svých stránkách uvádí, že nabízí pronájem dopravních značek, případně stavební práce. Sídlo má na pražské adrese, kde s ní ve dvoupatrovém domě sídlí další tři desítky firem. Telefon na firmu byl nedostupný.

Jiří Šikula se odmítl vyjádřit, jak tyto firmy přišly k zakázce za miliony korun na práce, které zvládá jeho Povodí Labe vlastní technikou. Po dotazu beze slova položil telefon.

Že by vyčištění koryta řeky zvládl státní podnik sám s náklady do tří milionů korun, potvrdili dva zaměstnanci Povodí Labe, oba pod slibem zachování anonymity. "Máme na to kvalifikované lidi i dostatek techniky," potvrdil jeden z nich, zaměstnanec královéhradeckého ředitelství státního podniku.

Zakázek bylo víc

Serveru Aktuálně.cz se podařilo zjistit, že obě firmy měly po několik let díky spolupráci se státním podnikem zlaté časy. Z dostupných dokumentů vyplývá, že Van den Brook od Povodí Labe získala v letech 2009 až 2017 zakázky za více než třicet milionů korun. Mezi dodávky patřily například pronájmy mobilních toalet, dodávky stavebního kamene či dlažby nebo motorových olejů. Firma Breacher (dnes Blitz Group) si za období 2010 až 2013 přišla na tržbách na 6,7 milionu korun.

Vedení Povodí Labe nyní Aktuálně.cz potvrdilo, že spolupracuje s policií na vyšetřování podivného hospodaření. "Samozřejmě byl neprodleně informován zakladatel Povodí Labe ministerstvo zemědělství a dozorčí rada státního podniku," uvedla mluvčí Hana Bendová. Zároveň podle ní vedení podniku upravilo normy, které se týkají veřejných zakázek, a posílilo kontrolní činnost. "K případně vzniklé škodě a dalším vnitropodnikovým opatřením se budeme vyjadřovat až po skončení policejního vyšetřování," dodala Bendová.

Muž, který na praktiky upozornil, dostal vytýkací dopis

Server Aktuálně.cz má však k dispozici také informaci, že na podivné praktiky upozornil vedení podniku dopisem jeden ze zaměstnanců už v lednu loňského roku. Poté, co se o případ začala zajímat také policie, obdržel tento zaměstnanec vytýkací dopis kvůli údajným porušením bezpečnosti práce.

Generální ředitel Marián Šebesta, který byl v roce 2012 šéfem investic a mezi jehož spolupracovníky Šikula patřil, se k vytýkacímu dopisu nevyjádřil, mluvčí to odůvodnila probíhajícím policejním vyšetřováním.

Na mlčenlivost, kterou ho generální ředitel zavázal, se odvolal i autor zmíněného dopisu, v němž na pochybné praktiky státního podniku upozornil.

Povodí Labe spadá pod ministerstvo zemědělství. Resort uvedl, že hospodaření v podniku kontroluje prostřednictvím dozorčí rady a prostřednictvím veřejnosprávních kontrol. "O tom, že policie zahájila vyšetřování, byl dne 5. prosince 2018 informován pan ministr," uvedl mluvčí resortu Vojtěch Bílý s tím, že ani ministerstvo se nebude do skončení vyšetřování k případu vyjadřovat.