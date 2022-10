Kauza brněnských bytů. Lidovci a ODS schválili prodej skupině odsouzeného taxikáře

Před volbami schválili brněnští radní z ODS a KDU-ČSL privatizaci desítek městských bytů za výhodnou cenu pro nájemníky. Podle podezření policistů za nimi stála organizovaná skupina majitele taxislužby a odsouzeného padělatele Michala Horkého. Hlavní postavy případu teď zasáhla policejní razie. V podezření je i kandidát lidovců na ministra Petr Hladík a jeho vlivný spolustraník Filip Leder.

Když policisté před třemi lety vzali do vazby a z podvodu obvinili jihomoravského politika Pavla Hubálka, blízkého známého čelných brněnských občanských demokratů, vytvořil pro vyšetřovatele schéma údajné korupce při privatizaci majetku města Brna.

Do čela postavil nynějšího ministra spravedlnosti Pavla Blažka, primátorku Markétu Vaňkovou a jejího náměstka Roberta Kerndla. Všichni tři členové ODS jeho slova odmítli a bývalého starostu vesnice Rojetín označili za stíhaného podvodníka, který se lží pokouší vyvinit z vlastních přečinů.

Hubálkova výpověď však odstartovala kauzu, která v posledních dvou týdnech vedla detektivy z Národní centrály proti organizovanému zločinu ke dvěma raziím v Brně. V obou případech zadrželi postavy, o nichž Hubálek policistům řekl. Prohlídky zasáhly i prominentní lidovce - náměstka primátorky Petra Hladíka, který je kandidátem na ministra životního prostředí, a jeho blízkého spolupracovníka Filipa Ledera.

V první větvi kauzy skončil ve vazbě předseda bytové komise radnice Brno-střed Otakar Bradáč z ODS, kterého Hubálek rovněž jmenoval mezi hlavami skupiny. Blízkému známému ministra Blažka hrozí za manipulace s přidělováním bytů až 16 let vězení.

Ve druhé větvi obvinili policisté sedm lidí a dvě firmy. Jejím středobodem je majitel taxislužby Michal Horký, v minulosti odsouzený za padělané oblečení. Podle detektivů řídil rozsáhlý systém, díky němuž se svou ženou získával levně brněnské bytové domy. Jeho strýce Jaroslava Horkého policisté obvinili v korupční kauze Stoka.

Markétu Horkou poslal Krajský soud v Brně už před třemi lety do vězení za obchodování s obecními byty. Vybírala peníze za jejich výměny či koupě, slíbené ale neplnila. Podle rozsudku způsobila lidem škodu téměř 24 milionů korun. Svědci mluvili o budovách, které podle policistů získávala skupina kolem Horkého.

Kriminalisté prověřují mimo jiné privatizaci desítek bytů v Nováčkově ulici. Jejich prodej podle pátrání Aktuálně.cz a Hospodářských novin odhlasovali v radě města i Vaňková s Kerndlem - nedlouho před letošními komunálními volbami. Přes písemné varování z prosince 2020, že dům chce místo dosavadních nájemníků levně získat organizovaná skupina.

Privatizace prošla hlasy ODS a KDU-ČSL

Pro privatizaci hlasovali také Hladík a Leder, u nichž policisté v úterý dělali prohlídky. Jsou v podezření, že obchody pro Horkého pomáhali protlačit, stíháni ale nejsou. Vaňková, Kerndl ani Hladík na dotazy, proč prosazovali privatizaci v Nováčkově ulici, ve středu odpoledne neodpověděli.

Hladík oznámil, že s policií bude kooperovat. Jeho kandidaturu na ministra životního prostředí má ve čtvrtek probrat širší vedení strany. S Lederem jsou blízkými spolupracovníky. Prosazovali například osazení střech městských domů solárními panely. Tendr za dvě miliardy korun město svěřilo firmě muže stíhaného za manipulace zakázek, po upozornění reportérů rozhodnutí změnilo.

Leder je nyní krok od funkce starosty městské části Brno-Žabovřesky. Trvá na tom, že s případem nemá nic společného a prohlídku jeho advokátní kanceláře dělali detektivové kvůli jednomu z klientů.

Nákup auta přes stíhaného spolupracovníka

Jinak to ale vidí policisté. Aktuálě.cz a HN mají k dispozici žádost o prohlídku jeho kanceláře, zaměřené na jeho elektroniku, dokumenty a místnosti, které užíval. Podle policistů Leder ovlivňuje brněnské privatizace, na nichž má zájem skupina kolem Horkého. "Výsledky prověřování nasvědčují tomu, že tak činí ve prospěch skupiny Horkého záměrně ze zištných důvodů," uvedli vyšetřovatelé.

Popsali také nadstandardní vztahy obou mužů. "Horký má blízkou vazbu na advokáta Ledera, který mu poskytuje placené právní služby. Nad rámec toho za úplatu poskytuje Horkému i další služby a informace a vystupuje v jeho prospěch také v souvislosti s privatizací majetku města Brna," konstatovali s tím, že Leder je jako politik ve střetu zájmů.

Už v roce 2016 mu Horký zprostředkoval výhodný nákup Škody Superb, kterou politik pořídil dle detektivů o téměř 200 tisíc levněji. Nejprve si ho politik od Horkého firmy rok pronajímal, poté nechal převést na sebe. Podle detektivů z důvodu zastření skutečného kupujícího.

Byty za třetinovou cenu

Budovy v Nováčkově ulici, hlídali v úterý policisté. "Kontrolují nám doklady i nájemní smlouvy," potvrdil reportérům rusky mluvící nájemník. Domy patří městu, spadají pod část Brno-sever, na jejíž radnici policie také zasahovala. Žádost o odkoupení domu podali nájemníci v roce 2020.

Privatizaci bloku s 46 byty schválila rada města hlasy ODS a lidovců, koaliční Piráti a ČSSD se zdrželi či hlasování neúčastnili. Už předtím v majetkové komisi magistrátu zvedl pro nápad ruku i Leder. Politici zdůrazňovali, že domy jsou ve špatném stavu, a za metr čtvereční chtěli necelých 37 tisíc korun. Ceny ve městě obvykle přesahují 100 tisíc za metr.

Leder pomohl Horkému k 27 milionům Aktuálně.cz a HN už popsaly kauzu pozemků pod brněnským letištěm, v níž rovněž figurovali Michal Horký a Filip Leder. I tuto kauzu policisté v dokumentech nyní citují jako důkaz vazem dvou mužů.

Jihomoravský kraj, kterému letiště patří, pod vedením Michala Haška z ČSSD a lidoveckých koaličních partnerů roky ignoroval, že část pozemků pod dráhou si nárokují soukromí dědicové.

Nárok od nich nakonec odkoupil Horký za 450 tisíc korun. Následně jej Leder jako advokát zastupoval ve sporu s Jihomoravským krajem. Nakonec získal za pozemky odškodnění minimálně 27 milionů korun.

Leder v roce 2021 odmítl, že by Horkého znal, nebo s ním případ plánoval. "K celé záležitosti jsem se dostal až ve chvíli, kdy byla podána žaloba. To už na kraji lidovci nevládli. Pana Horkého jsem před tím neznal. S krajem jsem to vůbec neřešil. Vše jsme vyhráli u soudu," tvrdil tehdy reportérům. Dle policistů to ale nebyla pravda a kontakty měli muži i dříve.

Opozice protestovala, že město chce byty prodat za třetinu tržní ceny. Návrh naopak prosazoval místostarosta Brna-sever David Aleš (Nezávislí), pod jehož úřad dům spadal. I jeho kancelář teď policisté prohledali a podezřívají ho z podílu na manipulacích. Zastupitelstvem nakonec v květnu prodej neprošel.

Zastupitelé však odhlasovali záměr prodat další tři domy se sedmdesátkou bytů v ulici Ibsenova městské části Brno-sever - za 36 tisíc korun za metr. I o to se zajímá policie. Hodnotu domu určil stejný znalec jako v Nováčkově ulici. Návrh opět prosazoval Aleš, který argumentoval, že dům je v havarijním stavu.

Nemáte na privatizaci? Přenechte byty nám

Horkého činnost zkoumali reportéři v posledním roce. Jeho manželka se zajímala o domy, které radní z KDU-ČSL či ODS směřovali do privatizace. Nájemníkům, kteří na koupi bytů neměli, slibovala zajištění jiného obecního bydlení. Chtěla za to byty ve výhledově privatizovaném domě, které by mohla výhodně privatizovat. Ať už sama, nebo přes své blízké.

Aktuálně.cz a HN mají k dispozici inzerát, který v domech vyvěšovala. "Najdeme vám jiný obecní byt ve vámi zvolené lokalitě, vyhovující velikosti. Vyřídíme formality, nabídneme finanční kompenzaci. Zajistíme odstěhování," slibovala s tím, že vše je zdarma. Podepsaná je Horká, z přiloženého čísla však běžně komunikuje její manžel. Teď je telefon vypnutý.

V některých domech manželé dokázali z nájemníků udělat své bílé koně a čekali na privatizaci. "Upláceli nájemce bytů v domech určených k privatizaci, kteří jim přenechali pronajaté byty k další dispozici a nadále pouze formálně vystupovali vůči pronajímateli městu Brnu jako členové bytových družstev založených za účelem privatizace," shrnují policisté.

Stopa Horkých je i v domě Trávníčkově ulici, kterého se magistrát zbavil. Leder při hlasování nenahlásil střet zájmů a podle policistů jednal tak, aby město přikleplo domy družstvům, za kterými stál Horký.

I v Trávníčkově ulici s nájemníky jednala Horká, obchod prověřují policisté. Budova dnes patří bytovému družstvu, které ovládá jeho místopředseda, Horkého obchodní partner Peter Flimmel. "Majitelem domu je pan Flimmel," řekla na místě reportérům jedna z nájemnic.

Flimmela policisté viní, že se společně s Horkého skupinou pokusil ovládnout a o peníze připravit městskou firmu Pískovna Černovice. Upozornil na to deník Právo, i v tomto případě mají Aktuálně.cz a HN dokumenty k dispozici.

Korupční podezření člena ČSSD Česká televize v roce 2010 upozornila, že sociální demokrat Petr Flimmel získal od svých spolustraníků na radnici Brno-sever bez soutěže zakázky za 10 milionů korun.

Už předtím dostala média nahrávku, na níž tehdejší místostarostce za ČSSD Zdeňce Tůmové předává muž se změněným hlasem obálku se 100 tisící korunami. Se slovy, že ví, za co to je. Politička se hájila, že nešlo o korupci, ale o půjčku. Nahrávku prohlašovala za pokus o diskreditaci.

Vazby majitele taxislužby na lidovce

Policisté prověřují i roli náměstka primátorky Hladíka v chystané privatizaci dalšího domu v Čelakovského ulici. Prodej schválilo zastupitelstvo Brna v roce 2018 ještě za primátora Petra Vokřála z ANO. Městská část se však následně postavila proti.

Detektivové podle dokumentů hovoří o tom, že Hladík jako náměstek opakovaně tlačil na starostu městské části Židenice Aleše Mrázka, aby neblokoval prodej družstvu nájemníků, které o něj žádalo. A schůzek se účastnil i Leder. "Hladík společně s Lederem naléhali na Mrázka ohledně odsvěření daného domu ze správy městské části," píší detektivové.

"Filip Leder byl nejpozději na konci roku 2020 obeznámený se situací a tehdy Horkému poskytoval rady, jak má postupovat," dodali policisté.

Pole dokumentů, které v minulém roce reportéři získali, přitom nájemníky opět zastupuje Horká. Tentokrát dokonce přímo vede bytové družstvo, které o privatizaci žádá. Hladík tvrdí, že se ho policisté ptali na možnou trestnou činnost jiných lidí.

Bude Petr Hladík ministrem? "Dnes jsem byl kontaktován policií a požádán o přístup do mé kanceláře, což považuji v kontextu vyšetřování za samozřejmost. Zároveň mě policie požádala, abych přišel podat vysvětlení, k čemuž jsem samozřejmě připraven," uvedl náměstek brněnské primátorky a místopředseda KDU-ČSL Petr Hladík v prohlášení na stranickém webu.

Ve čtvrtek bude celostátní výbor lidovců na svém pravidelném setkání jednat o Hladíkové nominaci na post ministra životního prostředí. V úřadu má nahradit Annu Hubáčkovou, která odstupuje ze zdravotních důvodů.

Hladík před dvěma týdny oznámil, že ho o to požádala sama Hubáčková. "S velkou pokorou a respektem přijímám tuhle žádost, přestože to pro mě a mou rodinu není jednoduché," uvedl na Facebooku.

Zda na tom něco změní nynější policejní zásah není jasné. "V tuto chvíli jsou informace nové a potřebujeme na jejich vyhodnocení více času. Hladík nás o celé záležitosti informoval," řekl předseda strany Marian Jurečka.

