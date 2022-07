Muž stíhaný za manipulace zakázek pořádá pro Brno solární tendr za 2,2 miliardy

Podnikatele Milana Konečného si instituce po celém Česku najímají, aby pro ně soutěžil veřejné zakázky. Teď je ale už měsíc ve vazbě. Policisté ho obvinili, že tendry manipuloval ve prospěch firem, které ho uplatily. Přesto brněnská městská firma Sako jeho společnosti svěřila pořádání nové soutěže za 2,2 miliardy korun. Možné manipulace zakázek v Sako dlouhodobě prověřuje NCOZ v kauze Stoka.

Za svůj největší případ posledních deseti let označili ostravští detektivové zadržení podnikatele Milana Konečného. Spolumajitele firmy Via Consult, pořádající pro nemocnice, města či kraje po celém Česku stovky veřejných soutěží, zatkli před měsícem. Firma ručí za to, že se tendry odehrají podle zákona a vybrané zakázky přijdou na co nejméně peněz z veřejných zdrojů.

Konečnému teď hrozí až osm let vězení. Policisté ho obvinili, že stavební zakázky v součtu za 170 milionů korun manipuloval tak, aby vyhrály firmy, od kterých dostane provizi. Společně s ním vyšetřovatelé stíhají i další tři podnikatele. Jeden z nich už se k manipulacím přiznal.

Zmíněná trojice dělala podle kriminalistů v tendrech "křoví", o zakázky se ucházela jen fiktivně s cílem vytvořit dojem konkurenčního prostředí. Konečný byl předem domluvený s konkrétní firmou, že zakázku vyhraje a kolik za to od ní dostane.

"Při jednání se zadavateli měl činit vše pro to, aby se nepřihlásily společnosti, na které by neměl vliv. Schůzky, kde měl domlouvat detaily výběrových řízení, měly jediný cíl - vítězství předem vybrané společnosti. Nic nebylo zadarmo, měl si vždy říci o procenta z hodnoty zakázky," popsala mluvčí ostravské policie Soňa Štětínská bez uvedení jména podezřelého. Podle pátrání Hospodářských novin a Aktuálně.cz mluvila právě o Konečném. Kauze se dříve věnoval i server Neovlivni.cz.

Jeden z podnikatelů, kterého se Konečný pokoušel do systému zapojit, ale pomohl policistům. Ti zmonitorovali společné schůzky, a dokonce i to, jak mu Konečný předává úplatek. Reportéři jeho jméno znají, vzhledem k probíhajícímu případu ho ale neuvádějí. Muž se o kauze odmítl bavit.

Provize za "cinklou" zakázku? Dle policie dva miliony

Detektivové uvádějí, že za manipulaci největší zakázky z Ostravska, jejíž průběh sledovali, dostal Konečný provizi dva miliony korun. U něj doma či v autě našli celkem tři miliony v hotovosti.

Při vyšetřování se ale podle informací HN a Aktuálně.cz neomezují jen na Moravskoslezský kraj. Konečný působí po celém Česku a policisté pracují s verzí, že zakázky mohl manipulovat i jinde - například v Brně.

Tam Via Consult administroval stovky tendrů a Národní centrála proti organizovanému zločinu stále neuzavřela obří korupční kauzu Stoka. Expolitik ANO Jiří Švachula v ní jako hlava organizované skupiny na konci května nepravomocně dostal 9,5 roku vězení za manipulace zakázek městské části Brno-střed.

Policisté ale dále prověřují hospodaření brněnských městských firem s celkovým ročním obratem 10 miliard korun. Detektivové zkoumají, zda i jejich zakázky nemanipulovala skupina kolem Švachuly, případně další politici.

Ostravský případ dozoruje evropský pověřený žalobce Radek Mezlík, protože na zakázky šly i evropské peníze. Dříve působil na Vrchním státním zastupitelství v Olomouci a dozoroval právě Stoku. Nynější kauzu komentovat odmítl.

Švachula, který dodnes vinu odmítá, i Konečný mají stejného obhájce. Je jím brněnský advokát Kárim Titz. Ten ale Konečného případ komentovat nechtěl. A odmítl potvrdit i to, že ho v kauze zastupuje.

Přejmenované firmě Brno svěřilo solární tendr

Krátce po policejním zásahu se Konečného firma přejmenovala. Konečný, který je už měsíc ve vazbě, musel mít na valné hromadě jako akcionář zástupce. Dnes se společnost jmenuje Inteza advice. Její webové stránky ale zůstávají na původní doméně, s původním názvem i logem.

A od počátku července Inteza advice pořádá soutěž až za 2,2 miliardy korun. Brno v ní hledá před podzimními komunálními volbami firmu, která v následujících čtyřech letech nainstaluje na střechy až šesti set domů solární panely.

Zakázku pro magistrát zaštiťuje městská odpadová firma Sako Brno, pro níž Konečného společnost pracuje dlouhodobě. Za poslední tři roky za administraci tendrů získala zhruba šest milionů korun. Hodnota administrovaných zakázek je nicméně mnohonásobně vyšší.

Na pořádání obřího solárního tendru Sako s Konečného firmou uzavřelo na konci února smlouvu na 1,955 tisíc korun. Získala ji "z ruky". Práce totiž skončily těsně pod dvoumilionovým limitem, nad který by je už městská firma musela soutěžit podle zákona o veřejných zakázkách.

Inteza advice nyní jako výkonná ředitelka reprezentuje Konečného známá Michaela Filipiecová, Konečného známá, na niž podnikatel loni část firmy převedl. "Pracujeme dále a čekáme, že se to vyvrátí," řekla redakcím a popřela, že by cokoliv věděla o manipulacích zakázek či úplatcích. Samotná společnost jako právnická osoba obviněná dosud není.

Brno: Zakázka je podle zákona a nejde zmanipulovat

Zda Sako svěření svých veřejných zakázek firmě, jejíž majitel je za manipulace stíhaný, nepovažuje za problém, se redakce mluvčího společnosti ptaly 1. července. Tři dny poté ve věstníku zakázek přibyl právě nový brněnský solární tendr administrovaný opět Konečného společností. Ta tak bude například otevírat obálky s cenovými nabídkami jednotlivých účastníků. A vyhlašovat na základě nich vítěze.

"Výběr všech administrátorů proběhl podle zákona o zadávání veřejných zakázek a interních předpisů naší společnosti. Uplatňování stejných principů v podstatě znemožňuje jejich ovlivnění," tvrdí Michal Kačírek, mluvčí Sako Brno.

Běžící smlouvy s Via Consult podle něj vypovědět nejde. Ve smlouvě na solární soutěž, kterou mají redakce k dispozici, je ale napsáno, že ji Sako může vypovědět kdykoliv bez udání důvodu. Konečný se Sako ještě několik dnů předtím, než skončil ve vazbě, podepsal další smlouvu. Jeho firma bude za čtvrt milionu korun vybírat i společnost, která má Brnu zajistit k miliardovému solárnímu projektu poradenství.

Filip Leder z KDU-ČSL, který je předsedou představenstva Sako, redakci napsal, že se ztotožňuje s výroky mluvčího Sako. Brněnská primátorka Markéta Vaňková z ODS v pátek na dotazy neodpověděla.