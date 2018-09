Boj o vládu nad Brnem. Vokřál se změnil, o běžencích už mluví jinak, kritizuje Hollan

V brněnských komunálních volbách budou hlavními tématy doprava a bydlení. Svou pozici obhajuje hnutí ANO v čele s primátorem Vokřálem.

Brno - Post brněnského primátora bude v podzimních komunálních volbách obhajovat Petr Vokřál z hnutí ANO. Podle politologů má slušné šance na úspěch. Vokřálovy výsledky chválí i současný koaliční partner z Žít Brno Matěj Hollan. Jeho hnutí, které do voleb letos vede nová lídryně Barbora Antonová, bude naopak pravděpodobně bojovat o přežití. Na magistrátu by ho mohli nahradit piráti.

Do voleb v Brně půjde hnutí ANO v čele se stávajícím primátorem Petrem Vokřálem jako favorit. "Je to proto, že obhajuje poprvé. Kdyby to bylo potřetí, tak je to horší," vysvětlil brněnský politolog Michal Pink. "Vždycky když obhajujete poprvé, tak je to snadnější, obzvláště v momentě, kdy vám strašně pomáhá ta celostátní politika. Nerozhodnutý volič jde s davem," dodal.

Na postu primátora působí Vokřál od roku 2014, ve vedení magistrátu je v koalici s hnutím Žít Brno, KDU-ČSL, TOP 09 a zelenými.

"Je tady ještě spousta věcí, které je třeba dotáhnout. Tudíž bych byl velmi rád, kdybych mohl věci, které jsme nastartovali, dotáhnout tak, abych mohl odcházet spokojen s tím, že se Brno posunulo dál," vysvětlil své ambice znovu kandidovat sám Vokřál.

Začátků vzájemné spolupráce si cení současný koaliční partner Matěj Hollan z Žít Brno, během čtyř let už ale tak hladce nefunguje. "Když před čtyřmi lety nastoupil, tak to znamenalo obrovský posun ve vedení Brna. Když to vezmu z těch svých oblastí, tak v kultuře jsme vždy postupovali dohromady. Já jsem ty nápady přinášel a realizoval, ale on je vždy podporoval," uvedl Hollan.

Vokřálovy postoje se změnily, myslí si Hollan

Vokřálovy postoje se ale od minulých voleb v některých oblastech změnily, jako příklad uvádí téma migrace. "Před dvěma lety říkal, že Brno je schopné přijmout desítky uprchlíků, a velmi se stavěl za sociální bydlení. Babišovy neuvěřitelné výroky o tom, že tady nemůžeme mít ani jednoho uprchlíka z Itálie, nechá úplně bez povšimnutí," řekl Hollan. Uznává, že si Vokřála vážil jako politika, který se nebál postavit za správné věci, byť "v příšerné straně toho oligarchy".

"Ale teď po Brně jezdí a má napsané "Brno bude bezpečné", jako že nám tady hrozí nějaké nebezpečí. Jako že nás s Babišem ochrání před těmi uprchlíky. To mi přijde, že je ústup z těch pozic, které zastával," pokračoval brněnský politik.

Podle politologa Pinka ale Žít Brno ve vládní koalici s hnutím ANO splynulo. Podle něj má hnutí Matěje Hollana v nadcházejících volbách jen velmi omezené šance na úspěch. "Je to protestní hnutí, ne politická strana, která by vycházela z nějakého dlouhodobého hodnotového profilu," okomentoval. Zdůraznil také, že role Matěje Hollana před čtyřmi lety a nyní jsou velmi odlišné, což potenciál hnutí omezuje.

Hollan ani nynější lídryně Žít Brno Barbora Antonová si nepřipouštějí, že by hnutí neuspělo. "Průzkumy na to nejsou, ukážou to volby," poznamenal Matěj Hollan. "Ty samé prognózy byly před těmi minulými volbami. Nenecháváme se tím nijak leptat, ale neberu to na lehkou váhu," dodala Antonová. Ta si v případě úspěchu dovede představit i pokračování koaliční spolupráce s Petrem Vokřálem.

V nadcházejících volbách mají podle Pinka velký potenciál piráti. "V momentě, kdy budou piráti na celostátní úrovni hlasití, budou vystupovat jako opoziční strana, tak to je něco, co jim může přinést plody i v brněnském prostředí." Ti měli stejně jako v minulých volbách s Žít Brno kandidovat společně, členská základna pirátů ale společnou kandidátku neodhlasovala.

Pokud by Pirátská strana v komunálních volbách uspěla, podle mluvčího jihomoravských pirátů Miroslava Bárty sice budou pokračovat v některých záměrech, které prosazovalo Žít Brno, ale nechtějí se stát náhradníkem za Žít Brno. "My se v žádném případě nestavíme do situace, že bychom chtěli nahrazovat Žít Brno. Myslíme si, že jsme podstatně liberálnější než strana Žít Brno, proto i kandidujeme v komunálních volbách samostatně," objasnil Bárta.

Téma č.1: Doprava

Před blížícími se komunálními volbami se téměř všechny politické strany shodují, co je hlavním tématem voleb v Brně. "Doprava, jednoznačně. Počínaje parkováním přes průjezdnost Brna," odpověděl primátor Vokřál.

"Já bych řekl, že to jsou dvě věci. Jedna je ta otřepaná doprava. Ta druhá věc, která trápí hodně lidí, je bydlení," řekl Hollan z Žít Brno, který byl do března letošního roku náměstkem pro dopravu.

Na řešení dopravní situace se ve svém programu zaměřila i brněnská ODS. "Dopravní situace je na hranici snesitelnosti, provoz kolabuje téměř každý den. Nezbytně nutné je pro plynulost dopravy dobudování infrastruktury - zejména velkého městského okruhu," zdůraznila asistentka regionální buňky Monika Švaříčková. ODS kritizuje i zavedení systému rezidentního parkování, stejně jako ČSSD. Ta požádala začátkem srpna městskou radu o odložení jeho spuštění. Projekt má v historickém centru města platit od 1. září.

Do brněnských komunálních voleb se přihlásilo celkem 22 politických stran a hnutí včetně například Slušných lidí, kteří kandidují společně se Soukromníky. Souběžně s volbami do městského zastupitelstva budou probíhat i volby do zastupitelstev jednotlivých městských částí a do Senátu.

Video: Metro v Brně? Chceme jen tunel pod městem, popisoval Hollan