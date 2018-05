AKTUALIZOVÁNO před 47 minutami

Hlavní politická uskupení v Brně mají po dnešku jasno, kdo povede jejich kandidátky do podzimních komunálních voleb. Své volební lídry si dnes zvolilo hnutí ANO a ČSSD. Sociálnědemokratickou nominaci získal Oliver Pospíšil, v čele kandidátky ANO stane současný primátor Petr Vokřál. Vokřál dnes získal nominaci na brněnském sněmu strany. Pospíšila schválila do čela sociálnědemokratické kandidátky městská konference strany, dostal 115 hlasů ze 130. ČTK to sdělili zástupci obou stran.

autor: ČTK