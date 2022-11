Dětského porna na sítích přibývá. Česko vyjednává v EU pravidla, která šíření omezí

Na webech a sociálních sítích prudce roste počet fotek a videí zobrazujících dětskou pornografii. Česko si proto boj se sexuálním zneužíváním dětí na internetu stanovilo jako jednu z priorit svého nynějšího předsednictví EU. Ministr vnitra Vít Rakušan chce do konce roku co nejvíce pokročit v projednávání zákona, který by šíření takového obsahu omezil. Kritici změn se ale obávají narušení soukromí.

Na internetu v minulém roce kolovalo 85 milionů fotek a videí zachycujících sexuální zneužívání dětí. Česká policie loni obdržela hlášení o 16 tisících takových materiálů. Jen za první polovinu letošního roku jich bylo už 13 tisíc. Česká vláda si zefektivnění boje proti sexuálnímu zneužívání dětí na internetu stanovila jako jedno z nejdůležitějších témat svého půlročního předsednictví Evropské unii. Téma boje proti šíření dětské pornografie má na starost ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Jeho cílem je do konce roku dosáhnout co největšího pokroku v projednání návrhu Evropské komise. Foto: Aktuálně.cz Podle představ Komise budou mít provozovatelé webů a sociálních sítí povinnost kontrolovat zveřejňované příspěvky a odstraňovat fotografie či videa s dětským sexuálním obsahem. Pravidla na ochranu dětí zveřejnila v květnu, nyní se k nim vyjadřují členské státy. Jejich zástupci řeší, jaké fotky a videa už budou považovány za problematické a kdy jde jen o neškodný snímek, třeba z pláže během rodinné dovolené. Podle Rakušana by si to měli vyjasnit do prosince. "Součástí dojednané části nařízení, o kterém budu Radu ministrů vnitra v prosinci informovat, by mělo být vymezení veškerého materiálu, kterého by se mělo toto opatření týkat," řekl Aktuálně.cz. Situaci zhoršilo i zavření škol kvůli covidu K většímu šíření dětské pornografie v poslední době přispěl rozmach sociálních sítí včetně vzniku mnoha nových a také pandemie covidu. Školy byly několik měsíců zavřené a kvůli online výuce se k technickému vybavení dostaly i děti, které ho předtím neměly nebo ho tolik nepoužívaly. A rodiče ani učitelé nemohli mít neustále pod kontrolou, co děti na počítačích přesně dělají. Související Třetina dospělých posílá své nahé fotky. Děti své snímky sdílejí i neznámým lidem "Také jim odpadly kroužky a děti měly více příležitostí trávit čas třeba právě dopisováním si s někým, koho předtím neznaly," popisuje Kateřina Bělohlávková z odboru prevence kriminality ministerstva vnitra. Snadněji tak mohly podlehnout naléhání neznámého uživatele a poslat mu svou intimní fotografii. Dotyčný ji pak mohl zneužít k neoprávněnému šíření nebo jako záminku pro vylákání dítěte na osobní schůzku. O ni tito lidé často stojí. Podle Bělohlávkové vyhledává 37 procent diváků dětské pornografie i fyzický kontakt. Bělohlávková nyní předsedá unijní pracovní skupině, která projednává návrh Evropské komise. Následně jej bude schvalovat ještě Rada EU a Evropský parlament. Podle návrhu budou muset internetové firmy vyhodnocovat riziko, zda jejich obsah nemůže přitáhnout sexuální predátory, a samy přijímat opatření, aby tomu zamezily. Třeba tak, že při vstupu na stránky budou po uživatelích vyžadovat ověření věku. Poskytovatelé online služeb budou mít také povinnost pornografický materiál sami odhalovat, odstraňovat, blokovat či oznamovat policii. Opatření nejen pro Facebook a Instagram Kontrolovat a pomáhat odstraňovat problematické fotky dětí mají mít na starosti orgány členských zemí. Zástupci států ještě budou diskutovat, zda by tímto orgánem měla být například policie nebo zda má vzniknout úplně nový úřad. Zároveň vznikne evropské centrum, které je bude koordinovat. Související Nejí, nespí, zanedbávají hygienu i koníčky. Pětina dětí je závislých na technologiích Nařízení dopadne zejména na firmy jako Google nebo Meta provozující Instagram a Facebook. Nicméně takto velké společnosti závadný obsah zpravidla samy od sebe nahlašují americké neziskové organizaci National Center for Missing and Exploited Children. Organizace podle IP adresy zjistí, odkud obsah s dětskou erotikou pochází, a přes Europol (evropskou agenturu pro potírání závažné trestné činnosti) předá informace policii daného státu. Ta podnět prověří a rozhodne, zda zahájí trestní řízení. "Pak je ale spousta malých poskytovatelů, které si může vybrat obchodník s dětským materiálem, a ti výskyt nenahlásí. Proto to chce EU zavést povinně pro všechny poskytovatele," vysvětluje Bělohlávková. Dvakrát do měsíce Bělohlávková předsedá části jednání pracovní skupiny pro vymáhání práva. Se zástupci z dalších států procházejí text nařízení o šesti kapitolách a na ní pak je, aby za předsednickou zemi zapracovala připomínky a udělala úpravy. Ministři vnitra a spravedlnosti z ostatních členských zemích se už na začátku českého předsednictví s Rakušanem shodli, že weby mají mít povinnost kontrolovat příspěvky, které se jejich prostřednictvím šíří. Otázkou ale zůstává, jak to technologicky vyřešit. Bartoš: Nepřípustná povinnost šmírovat Expert na rizikové chování na internetu z projektu E-Bezpečí Kamil Kopecký iniciativu Evropské komise vítá, varuje však před narušováním soukromé komunikace. "Bude moci provozovatel prohledávat soukromou korespondenci a mazat jakýkoli sexuální obsah? Co když půjde o obsah, který si mezi sebou šíří dobrovolně partneři? Navrhovaná norma zatím tyto otázky detailně neřeší, s vysokou pravděpodobností ale k nějakému narušení soukromí v komunikaci dojde," uvedl. Související Češi od předsednictví čekají řešení krize s energiemi, obnova Ukrajiny zajímá třetinu Obdobnou obavu vyjádřil předseda Pirátů Ivan Bartoš. "Evropská komise chce bojovat se zneužíváním dětí, což zní chvályhodně. Navrhuje ale naprosto nepřípustnou povinnost šmírovat ve všech soukromých e-mailech a chatech. To zcela odmítám, což říkám jako otec, občan, Pirát i člen vlády," napsal na sociálních sítích po zveřejnění návrhu Evropské komise. Rakušan takové obavy označuje za liché. "Nařízení se dělá mimo jiné právě proto, aby bylo přesně stanoveno, v jakých případech a za jakých podmínek budou moct orgány činné v trestním řízení žádat provozovatele online služeb o informace. Ty budou v nařízení také jasně a striktně vyjmenované, aby k žádnému šmírování a zneužívání informací či fotografií docházet nemohlo," věří Rakušan.