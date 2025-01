Nejvyšší státní zástupkyní bude od dubna Lenka Bradáčová, schválila vláda

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek navrhl Lenku Bradáčovou na funkci nejvyšší státní zástupkyně. Vláda následně její nominaci schválila. "Jsem přesvědčen, že ve funkci obstojí i v době módního zpochybňování všeho a všech v oblasti veřejné moci," uvedl ministr. Bradáčová ve funkci od dubna nahradí končícího Igora Stříže.

"Osobnost v čele soustavy státního zastupitelství má znát obsah práce státního zástupce a jeho roli v ústavním systému, nebát se nikoho včetně sociálních sítí a médií, být všestranněji vzdělaná, respektovaná nejen v právnickém prostředí, bezúhonná a reálně nepřičitatelná k žádné ekonomické, politické či jiné vlivové skupině. A v dnešní době i zdatná ve smyslu schopnosti vysvětlovat své konání široké veřejnosti," napsal Blažek na síti X, kde rozhodnutí oznámil. Doplnil, že to vše podle něj Bradáčová splňuje.

Současný šéf žalobců Igor Stříž v úterý oznámil rezignaci, ve funkci skončí k 31. březnu. "S panem ministrem Blažkem jsem o Lence Bradáčové jako možné nástupkyni hovořil. Oceňuji, že je kariérní státní zástupkyní s vysokou odborností. Její nominaci vítám," reagoval Stříž na síti X.

Osobnost v čele soustavy st. zastupitelství má znát obsah práce státního zástupce a jeho roli v ústavním systému, nebát se nikoho včetně sociálních sítí a médií, být všestraněji vzdělaná, respektovaná nejen v právnickém prostředí, bezúhonná a reálně nepřičitatelná k žádné… — Pavel Blažek (@blazek_p) January 8, 2025

Stříž rezignaci vysvětlil rodinnými a osobními důvody. V poslední době sílily spekulace, že čelí politickému tlaku, aby z funkce odstoupil, a že se jeho nástupkyní má stát právě Bradáčová.

Prezident Unie státních zástupců Tomáš Foldyna v úterý řekl, že Bradáčová je jednoznačně Střížovým nejpřirozenějším nástupcem. "Je to kolegyně, která má obrovskou erudici, neuvěřitelné teoretické i praktické znalosti a celé roky školí v Justiční akademii. Myslím, že státní zastupitelství v současné době nemá nikoho lepšího, koho by mohlo na tu funkci nabídnout," uvedl.

Funkční období nejvyššího státního zástupce je po novele zákona o státním zastupitelství časově omezené, a to na sedm let. Na rozdíl od vrchních, krajských a okresních vedoucích státních zástupců zákon nepředpokládá, že by nejvyšší státní zástupce vzešel z výběrového řízení. Jeho jmenování je politickým aktem.

Mohlo by vás zajímat: Rozhovor s Lenkou Bradáčovou (27. 2. 2023)