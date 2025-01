Nejvyšší státní zástupce Igor Stříž se vzdal funkce, skončí 31. března

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) navrhne vládě nového nejvyššího státního zástupce tak, aby mohl být nástupce Igora Stříže ustanovený k letošnímu 1. dubnu. Uvedl to na síti X. Stříž dnes oznámil rezignaci k 31. březnu, důvody rezignace označil za ryze osobní a rodinné. V poslední době sílily spekulace, že čelí politickému tlaku, aby z funkce odstoupil.

Ohledně metody výběru Střížova nástupce ministerstvo sdělilo, že zákon nepředpokládá výběrové řízení a že ani v minulosti se žádné nekonalo.

"Rezignaci Igora Stříže jsem vzal na vědomí. Ve funkci podle zákona skončí ke dni 31. března. Do té doby navrhnu vládě ke schválení jeho nástupce tak, aby k 1. 4. 2025 mohl být na sedm let řádně ustanoven nový nejvyšší státní zástupce. Panu Střížovi jsem poděkoval za jeho práci, kterou v čele soustavy státního zastupitelství vykonal," napsal ministr.

"Zákon od vzniku státního zastupitelství nepředpokládá výběrové řízení na tuto funkci a nikdy v minulosti se ani žádné nekonalo. Je to odpovědnost ministra spravedlnosti a vlády," doplnil mluvčí ministerstva Vladimír Řepka.

Střížovo funkční období by skončilo až v létě 2028. Zveřejnil, že svou rezignaci předal Blažkovi v pondělí. Média i zdroje z justice už delší dobu spekulují, že Stříže nahradí pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová. Ta se ke spekulacím nevyjádřila.

Překvapivá - nepřekvapivá rezignace

"Rezignaci pana nejvyššího státního zástupce vnímám jako vyústění jeho předchozích prohlášení ohledně záměru nesetrvat ve funkci celé funkční období, kdy za klíčové považoval prosazení novely zákona o státním zastupitelství, která posílila nezávislost instituce, což se mu podařilo," napsala na žádost o reakci na Střížovo odstoupení.

Prezident Unie státních zástupců Tomáš Foldyna řekl, že Bradáčová by jednoznačně byla Střížovým nejpřirozenějším nástupcem. "Je to kolegyně, která má obrovskou erudici, neuvěřitelné teoretické i praktické znalosti a celé roky školí v Justiční akademii. Já si opravdu myslím, že státní zastupitelství v současné době nemá nikoho lepšího, koho by mohlo na tu funkci nabídnout," uvedl. Zároveň ale dodal, že unii nepřísluší vyjadřovat se k případným kandidátům a aktivně se účastnit výběru nového šéfa žalobců.

Rezignaci Stříže Foldyna označil za "překvapivou - nepřekvapivou". "Nepřekvapivá je, co se týče té rezignace samotné. Ale to načasování překvapivé bylo, to se podařilo tajit panu nejvyššímu až do posledního momentu," zmínil. "Můj osobní odhad je takový, že to souvisí se začátkem roku - teď ta rezignace doběhne na konci března, což je konec prvního kvartálu, takže to střídání je načasované vhodně," doplnil.

Podle prezidenta Soudcovské unie Libora Vávry dělal Stříž svou práci dobře. "Jestli jsou to rodinné a osobní důvody, tak ty je třeba respektovat. V osobních důvodech nepochybně může hrát roli i ten tlak z části politického spektra, který zpochybňoval jeho minulost," řekl Vávra. Ke spekulacím o Střížově nástupci se vyjadřovat nechtěl s tím, že soudcům to nepřísluší. "Zatímco rezignace je osobním rozhodnutím nejvyššího státního zástupce, tak nominace jeho nástupce bude prostě v rukou politiků. Je to politický akt a politické rozhodnutí," konstatoval.

Reakce politiků

Nejvyššího státního zástupce jmenuje vláda na návrh ministra spravedlnosti. Předpokladem pro jmenování do funkce je podle zákona právní praxe v délce nejméně deseti let, z toho minimálně šesti let ve funkci státního zástupce. Zákon dále po kandidátovi požaduje odborné znalosti, profesní zkušenosti, schopnosti řízení lidí a morální vlastnosti, které "dávají záruky řádného výkonu funkce".

Novela zároveň od loňského července zpřísnila podmínky, za jakých může vláda nejvyššího státního zástupce odvolat. Je to možné pouze tehdy, jestliže zaviněným závažným porušením povinností anebo svým zaviněným hrubě nevhodným jednáním zásadním způsobem ohrozí důvěru v řádnou činnost nejvyššího státního zástupce nebo soustavy státního zastupitelství, případně zásadním způsobem ohrozí vážnost a důstojnost funkce.

Nová podoba zákona rovněž zavedla časově omezená funkční období vedoucích státních zástupců. Bradáčové má skončit funkční období v čele pražského vrchního státního zastupitelství na sklonku letošního roku.

K odchodu Stříže se vyjadřují i politici. Podle předsedkyně sněmovny Markéty Pekarové Adamové (TOP 09) neměl kvůli své činnosti před rokem 1989 v čele Nejvyššího státního zastupitelství nikdy stanout. Šéf sněmovního ústavně právního výboru Radek Vondráček na síti X uvedl, že Střížův konec ani jeho načasování nejsou překvapením. Česko v každém případě potřebuje posílit zákonnost, míní.