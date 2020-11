Blatný představil plán rozvolňování. První opatření mohou padnout za dva týdny

Češi nově ví, za jakých podmínek se budou rozvolňovat stávající opatření. Ministr zdravotnictví Jan Blatný oficiálně představil protiepidemický systém se zkratkou PES. V rámci něho se bude pro každý kraj vypočítávat skóre, podle jehož výše bude v daném kraji platit jeden z pěti stupňů skupiny opatření.

V Česku klesá denní přírůstek nově nakažených, snižuje se reprodukční číslo a klesá i podíl pozitivních testů. To jsou všechno indicie, které napovídají, že se pomalu daří zbrzdit šíření koronaviru. Odborníci na modelace epidemií podobně jako Ústav zdravotnických informací a statistiky však upozorňují, že na rozvolňování opatření je stále příliš brzy.

Kdy k rušení některých opatření dojde, nyní odhaluje protiepidemický systém, který stanovuje celkem pět stupňů. Nejpřísnější režim prakticky kopíruje současná opatření. Stanovuje tak například zákaz vycházení po 21. hodině, zachovává uzavřené restaurace i maloobchodní prodejny s výjimkou těch, které prodávají základní potřeby jako potraviny.

Češi ale budou moct nově sledovat, jestli se situace v jejich kraji zlepšuje natolik, že se blíží rozvolnění některých opatření. Ministerstvo bude pro každý region zveřejňovat takzvaný vlastní index rizika, který bude speciální tým vypočítávat na základě několika parametrů: kolik lidí se nakazilo, kolik z nich jsou senioři, jak rychle se virus šíří a jak je možné tomu zabránit. "Jsou tam započteny parametry, které si může zjistit a vypočítat každý z nás," řekl Blatný s tím, že návod k výpočtu lze nalézt na stránkách ministerstva zdravotnictví.

Momentální situace v celém Česku odpovídá čtvrtému stupni. Pokud v něm zůstane až do příští středy, hodlá ministr navrhnout vládě zmírnění opatření, která odpovídají právě tomuto stupni. "Když víme, že od středy se fakticky pohybujeme na stupni 4, tak pokud to skóre vydrží do další středy, můžeme příští týden navrhnout vládě, abychom přešli z rizika 5 do stupně 4," řekl Blatný.

Mezi jednotlivými stupni se nebude přecházet ze dne na den. Pro přechod k mírnějšímu stupni je nutné, aby se skóre v dané škále pohybovalo celý týden, směrem k přísnějším opatřením se bude přistupovat už po zhruba třech dnech. Blatný ovšem upozorňuje, že situaci vždy zváží expertní tým. "Index nebude fungovat jako robotický systém. Vždy nakonec rozhodnou lidé, experti, kteří doporučí další postup vládě," doplnil Blatný.

Zkrácení zákazu vycházení a až šest lidí spolu

Pokud se ale situace v Česku nezhorší, očekává ministr, že by mohl od pondělí 23. listopadu na celém území platit druhý nejpřísnější stupeň. Ten například počítá s tím, že zákaz nočního vycházení začne místo původní 21. hodiny platit až ve 23:00. Na hromadných akcích se bude moct místo dvou osob sejít až šest osob, počet maximálního množství povolených lidí na svatbě se o pět zvedne na dvacet. I nadále však zůstanou zavřené bazény, restaurace či maloobchodní prodejny.

Ministerstvo si slibuje, že tento systém zpřehlední způsob, jakým se budou uvolňovat nebo naopak zpřísňovat opatření. Lépe by měl být čitelný také pro běžné lidi či podnikatele v nejrůznějších odvětvích. Dosud totiž veřejnost nemohla tušit, která opatření se chystají nebo za jakých podmínek se zruší, a musela tak vždy čekat na tiskové konference vlády, kde byly jednotlivé restrikce oznamovány. To by nyní mělo zmizet a lidé by měli mít možnost lépe sledovat, které opatření se blíží ke konci.

Restauratéři například ví, že hosty ve svých provozovnách budou moct přivítat až tehdy, když se jejich kraj dostane do třetího stupně. I tak se na ně bude vztahovat několik omezení - otevřeno bude jenom do 22. hodiny, lidé v restauracích budou muset mít místo na sezení, u jednoho stolu budou smět být jenom čtyři a obsazenost podniku bude moct být naplněna jen z poloviny. Naopak v nejmírnějším stupni bude smět mít restaurace otevřeno až do půlnoci, hosté sice budou muset mít stále místo na sezení, ale už nebude limitován jejich počet u stolu a odpadnou i další omezení.

Kultura bude opatřeními trpět dál

Kulturní branže bude muset naopak vyhlížet až druhý stupeň, ty přísnější znamenají zachování stávajícího stavu - tedy žádní diváci. I v prvních dvou stupních ale čeká kulturu omezení počtu diváků, ten nejméně přísný stanovuje jejich maximálně počet v případě, že budou sedět, na 2000 při venkovních akcích a tisíc při vnitřních. U stojících diváků je to o polovinu méně.

Diváky navíc bude potřeba rozdělovat do sektorů. "Pro kulturu to znamená, že stejně v podstatě nebudeme moct pracovat, nebo velmi omezeně. Jestli se podaří nějaké malé koncerty před Vánocemi, tak je to velice optimistická varianta," komentuje nový systém jednatelka agentury Nachtigall Artists Alena Kunertová.

Nálada je tak v sektoru dále ponurá, tabulka navíc podle Kunertové není dost přehledná. "Opravdu nevíme, co dělat, jestli máme odepsat sezonu a do půlky června nedělat vůbec nic. Na druhou stranu máme smlouvy se zahraničními umělci a ty můžeme rušit až momentě, kdy nám to zakazují pandemická opatření," říká.

Co by tedy mělo být jinak? Kunertová si dokáže představit, že by v budoucnu platila různá pravidla pro rozdílné typy koncertů. Jako první by se podle ní mohla povolit představení s menším počtem hudebníků. "Třeba recitál o jednom klavíristovi a zpěvákovi. Tento styl je méně nebezpečný, než kdy sedí na pódiu celý orchestr, mezi nimi zpěváci a dechaři," říká. Podobný systém podle ní již funguje v Nizozemsku nebo Německu.

Navrhuje také, aby si hudebníci prošli před koncertem testováním, podobně jako například fotbalisté před zápasem. Problémem ale může být finanční náročnost. "Je to i chyba ministerstva kultury. Sport si snaží vydobýt nějaké jasné podmínky. Na kultuře je to vyjednávání laxnější," myslí si.

Nepříliš dobré vyhlídky má také předseda České eventové asociace Vít Rozehnal. "Snažíme se vydržet. Víme, že to ještě bude trvat dlouho," říká. V tuto chvíli se hromadných akcí smí účastnit pouze dvě osoby, s každým dalším stupněm se ale jejich počet zvyšuje. V nejmírnějším lze už pořádat venkovní akce pro 500 lidí a vnitřní pro 100.

Pořadatelé akcí se podle Rozehnala snaží vést s vládou dialog, ta na jejich nabídky a požadavky ale nepřistupuje. "Máme soubor bezpečnostních, provozních pravidel pro pořádání eventů a jsme připraveni o tom kdykoli diskutovat. Samozřejmě chápeme, že některé formáty eventů přijdou až na konec, ale jsou eventy jako konference, které by měly být otevřeny ve chvíli, kdy mohou probíhat sportovní utkání," říká.

Právě ke sportovním událostem je nastavený systém přece jenom o trochu přívětivější. Profesionální soutěž za přísných bezpečnostních podmínek běží již nyní, amatérské se budou smět spustit už na třetím stupni, ovšem bez přítomnosti diváků. Na druhém stupni ale už bude smět být venku v hledišti 500 diváků a při vnitřních sportech 250. Na prvním stupni je to pak ještě jednou tolik.