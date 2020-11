Vojenští lékaři z Ameriky dorazili. Jejich tým se smrskl, můžou za to prázdné Letňany

V Česku už je šest amerických vojenských lékařů a sester, kteří budou v tuzemsku pomáhat s péčí o pacienty s nemocí covid-19. Ve čtvrtek v poledne se budou hlásit v Olomouci. Šestice britských zdravotníků a záchranářů ve stejnou chvíli nastoupí do Brna. Vedle dvou německých lékařů působících v Praze jde v tuto chvíli o konečný počet vojenského zdravotnického personálu ze zahraničí.

Američtí lékaři (ilustrační snímek). | Foto: Twitter U.S. Embassy Prague

Jeden lékař, jeden zdravotní terapeut, tři sestry a jeden organizační důstojník představují aktuální sestavu vojenské zdravotnické pomoci z USA. Jde o příslušníky Národní gardy z Texasu a Nebrasky, kteří mají s krizovou pomocí zkušenosti. V jejich čele stojí zmíněný organizační důstojník z Nebrasky.

Tým byl ve středu na obhlídce vojenské polní nemocnice v pražských Letňanech, kde si s představiteli české armády vyměnil informace. Od čtvrtka už budou působit na místě určení.

"V poledne by měli přijet do Olomouce. Kdy se pustí do péče, zatím není jasné. Musí se seznámit s legislativou a systémem práce," vysvětlil Aktuálně.cz ředitel Sekce vojenského zdravotnictví ministerstva obrany Zoltán Bubeník. Generál upozorňuje, že nikdo z nich nebude pracovat samostatně, vždy budou mít vedle sebe českého lékaře.

Pomáhat budou po konzultaci s českou stranou ve Vojenské nemocnici Olomouc. Zákon nedovoluje, aby působili v jiných než ve vojenských zařízeních. Všichni mají za sebou intenzivní nasazení v péči o pacienty s covidem-19 v USA. Do Česka by měl dorazit ze Spojených států ještě jeden lékař, po jehož příjezdu bude tým kompletní.

Nejdéle 30 dní

"Českým kolegům budou poskytovat rady a nabízet odborné postupy v boji s pandemií. Budou také připraveni zprostředkovat virtuální spojení s centry infekčních nemocí v USA pro případné konzultace a spolupráci v reálném čase," řekl Aktuálně.cz mluvčí americké ambasády v Praze Griffin Rozell.

Jak dlouho tu budou působit, zůstává otevřené. O dlouhodobou misi však nepůjde. Americké zákony jim neumožní setrvat déle než 30 dní. "V tuto chvíli nevíme, jestli tu zůstanou týden nebo čtrnáct dní. Bude se to odvíjet od aktuální epidemiologické situace, která, zdá se, trochu zklidňuje," podotkl generál Bubeník.

Nasazení americké sestavy v Olomouci vyplynulo z návštěvy sedmičlenného předsunutého týmu, jenž situaci v Česku prověřil minulý týden. Zkontroloval letňanskou nemocnici, absolvoval i jednání na ministerstvu zdravotnictví. Tým zjistil, že není nutné vyslat do Česka 28 lékařů a sester, jak původně avizoval ministr obrany Lubomír Metnar.

K výraznému zúžení skupiny jsou dva důvody. Podle informací Aktuálně.cz americká strana předpokládala, že se zmíněný třicetihlavý tým pustí do práce v letňanské polní nemocnici. Špitál však není aktivovaný, protože civilní zdravotnické kapacity dostačují.

Příspěvek zahraniční pomoci

Současně se jednání s Američany rozběhla v době, kdy byl denní přírůstek infikovaných výrazně vyšší než v těchto dnech a stabilně se pohyboval mezi 10 až 15 tisíci denně. Z předsunuté skupiny tu zůstal jediný člověk, jde o zmíněného organizačního důstojníka z Nebrasky.

"Předsunutý tým po konzultaci s českými experty dospěl k závěru, že skupina šesti až sedmi lidí bude nejvhodnější," vysvětlil mluvčí ambasády Rozell. Samotný příjezd lékařů se dojednával na ose české ozbrojené složky, americká ambasáda v Praze a americké ministerstvo obrany.

"Jedná se o další konkrétní příspěvek v rámci zahraniční pomoci. Děkuji americkým partnerům a věřím, že vzájemná spolupráce a sdílení zkušeností budou přínosné pro obě strany," uvedl ministr obrany Lubomír Metnar.

Ve čtvrtek vedle Američanů dorazí na místo i šestičlenný tým z Velké Británie, sloužit bude ve Vojenské nemocnici Brno. V jejich podání jde o nelékařskou výpomoc. "Jsou to sestry a záchranáři," sdělil generál Bubeník. Ze zahraničních ozbrojených sil působí ještě dva němečtí lékaři v Ústřední vojenské nemocnici v Praze. Podle Bubeníka už se o další vojenské výpomoci nejedná.